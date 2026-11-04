Live TV

Exclusiv De ce au devenit românii ținta extremei drepte din Germania. Consilier în Bundestag: „Îi folosesc drept carne de tun”

Data publicării:
profimedia-1145278001
Lidera AfD, Alice Weidel. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Weidel schimbă următoarea grupă de imigranți pe care să îi folosească drept carne de tun” Fraudele cu ajutoare sociale, o problemă cunoscută în Germania De ce sunt românii o țintă electorală pentru AfD

Declarațiile controversate ale liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidel, la adresa românilor care beneficiază de ajutoare sociale nu au provocat reacții majore în Germania, însă se înscriu într-o strategie politică prin care formațiunea încearcă să câștige sprijin electoral, susține Tudor-Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestagul german. Acesta a explicat, în direct la Digi24, că AfD folosește periodic diferite comunități de imigranți drept ținte ale discursului său, pe fondul nemulțumirilor economice ale populației.

„Weidel schimbă următoarea grupă de imigranți pe care să îi folosească drept carne de tun”

Un documentar al televiziunii publice germane a declanșat un scandal politic între Germania și România, după ce Alice Weidel, lidera AfD, i-a acuzat pe migranții români că „jefuiesc sistemul social” german. Într-o intervenție în direct la Digi24, Tudor-Dan Ancuța, consilier parlamentar în Bundestagul german, a explicat că declarațiile liderei AfD nu reprezintă o surpriză în Germania, unde formațiunea folosește frecvent discursuri îndreptate împotriva imigranților pentru a atrage voturi.

„Pot să zic că reacția lui Alice Weidel nu ia pe nimeni prin surprindere și, de asemenea, nu a făcut neapărat cine știe ce furori în Germania. Evident, în România a fost percepută și înțeleasă mult mai negativ și e normal, pentru că a fost un atac asupra cetățenilor români din Germania”, a declarat Tudor-Dan Ancuța.

Acesta a susținut că, în Germania, declarațiile au fost percepute drept un nou episod al retoricii promovate de lidera AfD.

„Germania a trecut ca un alt atac rasist pe care îl începe Alice Weidel, cum face întotdeauna. Schimbă de la săptămână la săptămână, de la lună la lună, următoarea grupă de imigranți pe care să îi folosească drept carne de tun”, a adăugat el.

Fraudele cu ajutoare sociale, o problemă cunoscută în Germania

Controversa a pornit de la o investigație a televiziunii publice regionale MDR, care prezintă, printre altele, situația din Magdeburg, capitala landului Saxonia-Anhalt, unde cheltuielile sociale pentru cetățenii români au crescut de peste 20 de ori, ajungând la trei milioane de euro anual.

Documentarul abordează și dificultățile de integrare semnalate de autoritățile locale germane, situația locuințelor supraaglomerate și mecanismele prin care legislația privind ajutoarele sociale poate fi exploatată. Investigația urmărește inclusiv efectele banilor câștigați sau primiți în Germania asupra unor comunități din România.

Întrebat despre influența discursului AfD în Saxonia-Anhalt, unde formațiunea beneficiază de un sprijin electoral important, Tudor-Dan Ancuța a explicat că investigația televiziunii publice oferă partidului un nou subiect pe care îl poate exploata politic.

„Cu siguranță este o regiune care ascultă documentarul pe care l-a făcut televiziunea publică. Nu avea acum interesul, să zic așa, să le servească liderilor AfD muniție, dar, până la urmă, ei se vor folosi de acest lucru”, a afirmat consilierul parlamentar.

Potrivit acestuia, problemele legate de fraudele cu ajutoare sociale sunt cunoscute de mai mult timp în Germania și au fost semnalate inclusiv de reprezentanți ai altor partide.

„Informația că există această fraudă cu asistență socială era de mult timp, se știa. Sunt zeci de articole de presă care vorbesc despre asta, nu este nimic nou. Și au mai fost și alți primari, inclusiv de la social-democrați, de exemplu, care au atras atenția asupra acestui lucru, din vestul Germaniei”, a explicat Ancuța.

El a precizat că, în cazul altor formațiuni politice, asemenea declarații au provocat inclusiv reacții critice în interiorul propriilor partide.

„Atunci, inclusiv în interiorul partidelor lor, au existat reacții destul de virulente, unde ei au fost, să zic așa, mustrați pentru felul în care au prezentat situația. În cazul liderilor AfD, evident, nu se întâmplă acest lucru, pentru că partidul lor susține genul acesta de discurs pe care îl folosește lidera AfD și mai ales lor le convin aceste generalizări”, a continuat acesta.

De ce sunt românii o țintă electorală pentru AfD

Consilierul parlamentar a explicat că formațiunea de extremă dreapta ignoră contribuția românilor la economia germană, concentrându-se asupra unor cazuri care pot alimenta nemulțumirile electoratului.

Din aproximativ 900.000 de cetățeni români rezidenți în Germania, circa 77.000 beneficiază de ajutorul pentru asigurarea venitului minim, reprezentând aproximativ 8,6% din total.

„Se vorbește despre cât de mult aduc românii economiei germane, ceea ce este o realitate pe care nici AfD nu poate să o nege, dar poate să o ignore, pentru faptul că românii, adică cei mai mulți, nu au cetățenie germană, deci nu sunt relevanți electoral din perspectiva lor, așa că nu le pasă”, a declarat Tudor-Dan Ancuța.

În opinia sa, AfD încearcă să transforme nemulțumirile economice ale populației în ostilitate față de anumite comunități de imigranți, pentru a obține beneficii electorale.

„Și atunci pot să îi folosească tocmai ca să îi hărțuiască și să folosească ura pe care o generează în societate ca să beneficieze ei electoral de la populație, mai ales că acum, în ultima vreme, AfD a avut creșteri semnificative în populația muncitoare, oameni mai puțin avuți, să zic așa”, a explicat el.

Consilierul a asociat această strategie cu dificultățile economice resimțite de o parte a populației germane, în contextul inflației și al creșterii costului vieții.

„În perioada aceasta de inflație mare, costuri crescute și salarii, și-au găsit practic acum, în români, următoarea țintă. Ei sunt motivul pentru care nouă nu ne cresc salariile, exact cum se folosesc și de Ucraina”, a spus Ancuța, descriind mesajul pe care AfD încearcă să îl transmită electoratului.

Acesta a amintit că și alte comunități au fost vizate anterior de aceeași retorică.

„Ucrainenii, pentru o bună perioadă de timp, erau de vină pentru toate problemele lor economice. Înainte erau sirienii, după criza migrației și așa mai departe. Acum am ajuns noi, ca români”, a concluzionat Tudor-Dan Ancuța.

Declarațiile lui Alice Weidel au provocat reacții și pe scena politică din România. Președintele USR, Dominic Fritz, i-a cerut liderei AfD să își ceară scuze și a amintit contribuția românilor la economia germană, precum și creșterea de 20 de ori a populației românești din Germania.

La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a calificat declarațiile drept inacceptabile și a condamnat generalizările pe criterii de naționalitate.

„Nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea. Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism”, a transmis Bolojan.

Citește și: Reacție din PNL după acuzațiile șefei AfD: „Românii nu jefuiesc Germania și nu merită să fie insultați”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
blana
1
Marcel Ciolacu a anulat nunta cu Sorina Docuz: „Rămânem asumați împreună, după modelul...
los angeles
2
Alegeri SUA 2026. Secțiile de votare s-au închis. Proiecțiile indică o victorie masivă a...
Lukașenko
3
„Nu mai sunt nici forțe, nici resurse, toți sunt obosiți”. Lukașenko anunță când crede că...
Cum se calculează pensia în 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Ce pensie poți primi după 15, 25 sau 35 de ani de muncă. Exemple de calcul pentru fiecare...
Meetings of the parliamentary groups
5
Lidera AfD, atac la imigranții români din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social...
Lovitură pentru Dragoș Săvulescu, a doua zi după ce Angela Martini a anunțat divorțul. Ce a cerut fosta Miss Albania
Digi Sport
Lovitură pentru Dragoș Săvulescu, a doua zi după ce Angela Martini a anunțat divorțul. Ce a cerut fosta Miss Albania
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bundestag
Germania reacționează la pierderea controlului republican în Congresul SUA: „America a ales schimbarea. Alegerile au fost istorice”
volodimir zelenski profimedia
Volodimir Zelenski susține că Rusia a decis că „o Europă pașnică și unită este dușmanul ei”: „Nu este o situație care va dispărea”
Ilie Bolojan.
Reacția lui Ilie Bolojan la declarațiile șefei AfD: „Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări”
germania drapel steag gettyiamegs
Reacție din PNL după acuzațiile șefei AfD: „Românii nu jefuiesc Germania și nu merită să fie insultați”
Dominic Fritz.
Reacție dură a lui Fritz după ce șefa AfD a atacat românii din Germania: „Cine pe cine exploatează, dragă doamnă Weidel?”
Recomandările redacţiei
ID227269-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cotroceniul apără contractele de lobby din SUA. „Este un instrument...
elbridge colby
Vizita arhitectului NATO 3.0 la București și miza pentru România...
traian basescu in fata ta digi24
Băsescu, după înfrângerea zdrobitoare a republicanilor: „Trump va...
US political choice Democrat and Republican signposts. Wooden sign with Democrat and Republican arrows pointing in opposite directions on US flag back
Victoria democraților și blocajul republicanilor nu sunt o veste...
Ultimele știri
Povestea așa-ziselor „camere de tortură” din Kiev. Ce a dus la ciocnirile violente dintre ucraineni și forțele de ordine
Poliția a percheziționat casa influencerului Iulian Demeter, după ce copilul său ar fi comandat o armă din Cehia
Cine este Mihaela Pleșa, prima româncă victorioasă în alegerile din Texas. „A vă servi este onoarea vieții mele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A aflat de pe TikTok că soțul o înșală, după 22 de ani de mariaj. Cum a descoperit că avea o altă familie și...
Cancan
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini...
Fanatik.ro
Chivu a refuzat-o pe Real Madrid și scrie istorie la Inter Milano!
editiadedimineata.ro
Muntenegru și Albania cer NATO echipe de experți pentru combaterea dezinformării rusești înaintea alegerilor
Fanatik.ro
Gigi Becali a rostit numele „celui mai loial om de pe fața pământului”: „Nu este nimeni ca el! Știe și cifrul...
Adevărul
„Îmi era prea rușine să spun că sunt nepalez”. Cum este văzută România prin ochii lucrătorilor nepalezi și ce...
Digieconomic
Cine plătește amenda dacă mașina este condusă de altă persoană. Ce obligații are proprietarul autoturismului
Digi FM
Theo Rose, după ce a fost criticată că a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis: "Am știut numele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
INTERZIS în Canada! Rusia, reacție-fulger după ce i-a fost trântită ușa în nas
Pro FM
Drama ascunsă a celei mai populare soliste. Sora ei mai mică verifica dacă mai e în viață: "A fost...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Pierce Brosnan, despre actorul cu cele mai mari șanse să fie noul James Bond: „E atât de puternic”. Au jucat...
Adevarul
Bloomberg: Democrații preiau Camera Reprezentanților și se apropie de controlul Senatului
Newsweek
Ce pensie primești daca ai lucrat pe salariul mediu 35 sau 40 de ani? Câte puncte obții?
Digi FM
A furat un ceas de un sfert de milion de euro. Ce a urmat i-a surprins pe proprietarii magazinului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum reușesc japonezii să îmbătrânească frumos. Obiceiurile care îi ajută să rămână activi și după 80 sau 90...
Digi Animal World
Monstrul care a îngrozit Africa! Cântărește 900 de kilograme, a ucis 300 de oameni și a scăpat de toate...
Film Now
Ultimele zile ale lui Eric Dane, povestite de soție. Ce s-a întâmplat în spital înainte ca actorul să moară...
UTV
Iulia Vântur se deghiza în agent de pază ca să ajungă la Salman Khan, în timpul filmărilor din România...