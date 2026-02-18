Live TV

Analiză De ce complimentele lui Rubio față de Europa nu au păcălit pe nimeni. „Diviziunea transatlantică e masivă și continuă să se adâncească”

Data actualizării: Data publicării:
marco rubio profimedia
Marco Rubio. Foto: Profimedia
De îndată ce secretarul de stat american Marco Rubio s-a ridicat pentru a lua cuvântul la Conferința de securitate de la München din acest an, a devenit evident că administrația Trump intenționa să-și schimbe retorica față de aliații europeni de lungă durată ai Americii.

În timp ce vicepreședintele JD Vance a folosit discursul său de anul trecut pentru a intimida și insulta liderii europeni, Rubio părea dornic să-i flateze, comentează European Pravda.

Muzică pentru urechile europene

După ce a adus un omagiu istoriei și culturii europene – evidențiind diverse realizări, de la Capela Sixtină la Beatles – el a recunoscut că Statele Unite sunt ele însele un copil al Europei.

Totul a sunat foarte frumos pentru urechile europenilor, după un an care i-a îngrozit pe toți cei dedicați relației transatlantice.

După ce aplauzele s-au stins, a devenit repede evident că mesajul de bază al administrației Trump rămâne același. Atât în ceea ce privește substanța, cât și perspectiva asupra lumii, notează autorul.

Europa intenţionează să se bazeze mai puţin pe apărarea SUA. Merz şi Macron au în vedere un nou cadru de securitate european

„Prăpastia dintre SUA și Europa nu ar putea fi mai mare”

În opinia lui Carl Bildt, fost prim-ministru și ministru de externe al Suediei, discursul lui Rubio a revelat un decalaj profund între administrația Trump și europenii prezenți în sală.

„Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a fost menționat doar în treacăt, fără niciun indiciu de critică la adresa președintelui rus Vladimir Putin”, subliniază Bildt.

El sugerează că, pentru administrația Trump, însă, problema nici nu merită menționată. În ceea ce privește percepția de bază asupra amenințărilor, prăpastia dintre SUA și Europa nu ar putea fi mai mare.

Fostul prim-ministru suedez atrage atenția și asupra modului în care Rubio a prezentat evenimentele într-o narațiune în stil MAGA – un fel de oglindă distorsionată.

Potrivit lui Rubio, deceniile de după sfârșitul Războiului Rece s-au bazat pe o „iluzie periculoasă” și o „viziune dogmatică asupra comerțului liber și fără restricții”, a susținut el. „Ordinea globală bazată pe reguli” este „un termen folosit în exces” care ignoră lecțiile din 5.000 de ani de istorie umană și a determinat prea multe societăți să „aplice un cult al climei”.

O sperietoare MAGA

Bildt adaugă că „ordinea bazată pe reguli” este o sperietoare MAGA.

„Evident, niciun european în afara marginilor politice cele mai extreme ale continentului nu împărtășește această atitudine. Înțelegem că ordinea globală bazată pe reguli nu a fost niciodată perfectă și că oricine este înclinat să enumere eșecurile și deficiențele sale poate face acest lucru cu ușurință.

Dar știm, de asemenea, că realizările sale după ultimul conflict sângeros dintre marile puteri au fost aproape miraculoase”, notează fostul prim-ministru suedez.

El reamintește cititorilor că, în perioada de relativă pace și stabilitate de câteva decenii care a urmat celui de-al Doilea Război Mondial, populația globală s-a triplat, speranța de viață s-a dublat, iar economia mondială a crescut de 15 ori.

Bildt subliniază că aceasta a fost cea mai lungă perioadă fără război între marile puteri de la sfârșitul Imperiului Roman. Pur și simplu nu se poate nega că rețelele de reguli, norme și acorduri globale au fost un factor cheie în realizarea acestui lucru.

În același timp, el nu are nicio îndoială că această ordine este acum grav amenințată: „În schimb, europenii cred că ceea ce a mai rămas din ordinea bazată pe reguli merită păstrat”.

Fostul oficial suedez subliniază că Europa nu are niciun interes într-o lume supusă capriciilor celor puternici, în care drepturile nu au niciun sens, deoarece cei vulnerabili pot fi oricând aruncați în ghearele lupilor.

Bildt observă că remarca lui Rubio nu a mers atât de departe, dar declarațiile altor membri ai administrației Trump au făcut-o.

„Diviziunea transatlantică a devenit masivă și continuă să se adâncească”, concluzionează fostul prim-ministru suedez.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

