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De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un raport ONU privind subvențiile agricole ale UE

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Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
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Din articol
Politica Agricolă Comună, printre cauzele problemei FAO cere investiții și schimbarea priorităților Următoarea bătălie: Politica Agricolă Comună după 2028

Costul unei alimentații sănătoase în Europa a crescut cu 36% în perioada 2021–2025, depășind ritmul mediu de scumpire la nivel mondial, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite. Documentul arată că, pe lângă inflație și efectele războiului din Ucraina, modul în care Uniunea Europeană acordă subvențiile agricole a contribuit la creșterea prețurilor pentru fructe, legume și alte alimente esențiale unei diete echilibrate.

Subvențiile acordate fermelor de animale și culturilor de cereale au contribuit la creșterea prețurilor fructelor și legumelor, făcând mai dificil accesul populației la o alimentație sănătoasă, potrivit unui raport al Organizației Națiunilor Unite citat de POLITICO.

Între 2021 și 2025, costul unei alimentații sănătoase în Europa a crescut cu 36%, potrivit raportului anual State of Food Security and Nutrition, publicat marți de Organizația pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Deși inflația, alimentată de pandemia de COVID-19, războiul din Ucraina și, cel mai probabil, de criza din Orientul Mijlociu, a dus la scumpirea alimentelor în general, autorii raportului spun că și politicile agricole au contribuit la această evoluție. Potrivit FAO, subvențiile direcționate în principal către culturile de cereale și sectorul cărnii au făcut ca producția de legume, fructe și leguminoase să fie relativ mai costisitoare.

Acest fenomen echivalează cu o „taxare indirectă”, susține David Laborde, unul dintre autorii raportului și directorul pentru economie agroalimentară al FAO.

Politica Agricolă Comună, printre cauzele problemei

Raportul indică faptul că subvențiile directe acordate prin Politica Agricolă Comună (PAC), program prin care Uniunea Europeană sprijină agricultura încă din anii 1960, contribuie parțial la această situație. PAC reprezintă unul dintre cele mai mari programe de finanțare ale UE.

Totuși, David Laborde afirmă că un impact și mai mare îl are lipsa investițiilor în cercetare și inovare pentru reducerea costurilor de producție la fructe și legume, culturi care necesită multă muncă manuală. „Acest lucru a crescut productivitatea în unele sectoare. Dar nu am făcut aproape nimic pentru leguminoase și fasole”, a declarat el.

Pentru un european obișnuit, potrivit metodologiei FAO, costul minim al unei alimentații sănătoase este estimat la 3,97 dolari pe zi, în creștere cu un dolar față de 2021. Majorarea din Europa este peste media globală, unde costul unei alimentații sănătoase a crescut cu 25% în aceeași perioadă.

Potrivit raportului, fructele, legumele și leguminoasele reprezintă aproape 60% din costul unei mese sănătoase, în timp ce cerealele precum grâul sau orezul contribuie cu doar 13% la costul total.

Cu toate acestea, la nivel mondial, cea mai mare parte a subvențiilor agricole continuă să fie direcționată către cereale, zahăr, produse lactate, carne de vită și culturi destinate hranei animalelor.

FAO cere investiții și schimbarea priorităților

Un studiu publicat în revista Nature estimează că 80% din sprijinul financiar acordat fermierilor din Uniunea Europeană ajunge direct la creșterea animalelor sau la producția de furaje.

Potrivit lui Laborde, sistemul actual de subvenții acordate în funcție de suprafața cultivată face ca pentru fermieri să fie mai puțin atractiv să cultive legume destinate consumului uman.

Pe lângă redistribuirea subvențiilor către producătorii de fructe și legume, FAO recomandă ca Europa să investească mai mult în tehnologii și inovații care să reducă necesarul de muncă manuală în acest sector.

Alte recomandări includ reducerea risipei alimentare, sprijinirea fermierilor prin facilitarea accesului la îngrășăminte și alte inputuri agricole, precum și creșterea transparenței prețurilor de-a lungul lanțului alimentar.

Următoarea bătălie: Politica Agricolă Comună după 2028

Recent, Comisia Europeană a prezentat un Plan de acțiune pentru proteine, care urmărește în principal reducerea dependenței Europei de importurile de furaje, dar și stimularea producției de leguminoase pentru consumul uman.

Totuși, finanțarea acestor măsuri va depinde de negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună pentru perioada 2028 - 2034, una dintre cele mai importante dezbateri europene din următorii ani.

David Laborde consideră că decidenții europeni trebuie să renunțe la abordările tradiționale și să adopte soluții inovatoare. „Europa și-a construit sistemul de subvenții agricole din motive istorice, foarte diferit de obiectivul actual de a asigura populației cantități mari de fructe și legume”, a spus el.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze concluziile raportului FAO. Într-o declarație, un purtător de cuvânt al instituției a subliniat că executivul european nu intenționează să decidă ce ar trebui să mănânce cetățenii.

În ceea ce privește Planul de acțiune pentru proteine, Comisia precizează că acesta include măsuri pentru a-i ajuta pe consumatori să facă alegeri informate, precum etichetarea originii produselor, criterii de sustenabilitate pentru achizițiile publice și campanii de informare privind beneficiile consumului de leguminoase.

Editor : M.I.

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