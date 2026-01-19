În ciuda afirmațiilor președintelui american Donald Trump, ale vicepreședintelui JD Vance și ale adepților lor MAGA, Uniunea Europeană nu este în declin. În multe privințe, proiectul UE a depășit cele mai optimiste așteptări ale fondatorilor săi, afirmă Alberto Alemanno, profesor de drept al Uniunii Europene la HEC Paris, scrie European Pravda.

Autorul observă că, pentru prima dată în istoria modernă, Europa este recunoscută de alte puteri ca actor politic.

„În ultimele trei decenii, Europa a construit o ordine politică și de reglementare pe care puterile externe nu o mai pot ocoli tratând individual cu cele 27 de guverne naționale. În schimb, ele trebuie să trateze Europa ca pe un întreg”, scrie Alberto Alemanno.

Potrivit lui, Europa nu mai este văzută doar ca un actor geopolitic, ci ca un model concurent pentru organizarea vieții economice și politice.

Spre deosebire de capitalismul american, cu accentul său pe viteză, amploare și acumulare, și de autoritarismul chinez, care supune piețele și autoritatea politică controlului centralizat al statului, economia socială de piață a Europei plasează alegerea democratică, protecția socială și statul de drept în centrul vieții economice”, explică profesorul de drept european de la HEC Paris.

El subliniază că ostilitatea administrației Trump față de UE nu se referă la reglementări individuale. Este vorba despre opoziția față de un sistem în care lucrătorii au voce prin luarea colectivă a deciziilor, asistența medicală universală și educația sunt drepturi, iar legea antitrust protejează concurența în loc să sprijine firmele susținute de stat sau cu legături politice.

Alemanno subliniază că firmele multinaționale care doresc să aibă acces la acesta nu au altă opțiune decât să se adapteze la normele europene, permițând UE să stabilească condițiile concurenței globale.

În opinia autorului, opoziția intensă pe care o întâmpină este dovada succesului său: a devenit o forță cu care ceilalți trebuie să se confrunte, în loc să o ignore.

„Cifrele vorbesc de la sine. Economiile majore ale UE egalează sau depășesc productivitatea pe oră lucrată din SUA, se bucură de o speranță de viață mai mare și au o inegalitate a veniturilor mult mai redusă. Clasamentele privind calitatea vieții plasează în mod constant orașe europene precum Viena și Copenhaga înaintea omologilor lor americani”, scrie profesorul de la HEC Paris.

El adaugă că Europa a absorbit milioane de migranți fără a submina coeziunea socială.

„Luate împreună, aceste caracteristici ajută la explicarea motivului pentru care regimurile autoritare consideră UE o amenințare și de ce companiile care urmăresc maximizarea profitului o consideră o constrângere. Ceea ce lipsește blocului nu este capacitatea instituțională, ci voința politică de a-și apăra modelul și de a finaliza procesul de integrare europeană”, subliniază autorul.

Fără îndoială, Europa se confruntă cu o provocare serioasă. Factorii de decizie din UE au ajuns la un singur diagnostic: suprareglementarea.

„Logica din spatele acestei reduceri a reglementărilor este simplă: într-o lume dominată de Statele Unite și China, Europa trebuie să renunțe la modelul său social-de piață pentru a rămâne competitivă”, scrie profesorul de drept.

În același timp, el consideră că această cale este greșită.

„Dar acest raționament confundă succesul cu eșecul. Europa nu poate pur și simplu să imite America sau China, având în vedere că nu dispune de dominația financiară și militară a primei și de controlul centralizat asupra forței de muncă și a capitalului al celei de-a doua”, explică cercetătorul de la HEC Paris.

