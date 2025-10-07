Dronele transformă tancurile și vehiculele blindate în epave în flăcări în Ucraina, dar aliații NATO își cresc în mod accelerat dotările cu armament greu, potrivit Business Insider.

În imagini din timpul războiului, quadcoptere ieftine FPV bâzâie în trapele deschise ale tancurilor și explodează violent. Epave sfărâmate sunt văzute împrăștiate de-a lungul drumurilor și pe câmpuri.

Experții open-source estimează că mii de vehicule au fost pierdute, multe dintre ele fiind distruse de drone.

În mijlocul „masacrului”, NATO este încă gata să parieze mult pe vehiculele blindate. Multe armate investesc în tancuri, uneori pentru prima dată în istoria lor, iar noi companii produc modele inovatoare, pe măsură ce Europa se pregătește pentru posibilitatea unei agresiuni rusești extinse .

Pariuri pe tancuri pentru următorul război

În jur de șase aliați NATO au anunțat noi achiziții de tancuri în acest an, Suedia și Republica Cehă cumpărând fiecare câte 44 de tancuri principale de luptă Leopard 2A8 de fabricație germană, Olanda cumpărând 46, iar Croația cumpărând până la 50. În plus, Polonia a declarat că achiziționează 180 de tancuri sud-coreene K2 Black Panther.

Lituania, un aliat NATO care se învecinează cu Rusia, cumpără tancuri pentru prima dată în istorie. Vaidotas Urbelis, directorul de politici al ministerului Apărării, a declarat pentru Business Insider (BI), anul trecut, că decizia a fost luată ca răspuns la războiul din Ucraina.

Și Armata germană pariază pe propriile tancuri, desfășurând vehicule Leopard 2A8 cu noua sa brigadă în Lituania, prima brigadă germană permanentă majoră staționată în străinătate de la Al Doilea Război Mondial încoace. Comandantul brigăzii a declarat pentru BI că războiul a demonstrat că tancurile vor fi esențiale pentru protejarea NATO.

Modelul 2A8 este cel mai avansat tanc Leopard al KNDS Deutschland, cu modificări bazate pe lecțiile învățate din Ucraina, cum ar fi protecția împotriva dronelor.

Și în știrile conexe din industrie, marile firme europene de apărare Leonardo și Rheinmetall au anunțat anul trecut o asociere în participațiune 50/50 pentru a dezvolta și produce tancuri și vehicule blindate, în timp ce RENK din Germania a anunțat o investiție de 585 de milioane de dolari anul acesta în capacitatea de producție a vehiculelor blindate. Iar compania lituaniană Aurida Engineering a fabricat primul vehicul blindat MRAP construit pe plan intern, deși este doar un prototip.

De asemenea, peste 10 țări europene dezvoltă activ un nou tanc principal de luptă de generație următoare pentru luptele viitoare - Tancul Principal Blindat al Europei. SUA și Europa cunosc de mult războiul blindat, atât în ​​teorie, cât și în practică brutală, și încă există investiții masive în acest domeniu pentru luptele viitoare.

Tancurile, în dificultate

În conflictele din Orientul Mijlociu, unde SUA și aliații săi se bucurau de superioritate aeriană, tancurile au jucat roluri decisive, conducând avansuri dramatice precum „Thunder Run” în Bagdad în 2003 sau copleșind blindatele inamice în bătălii la timp, cum ar fi ciocnirile dintre tancuri din Războiul din Golf din 1991.

În Ucraina nu s-a mai văzut același lucru.

Acest război s-a transformat într-o luptă chinuitoare, cu linii de front în mare parte statice, ambele părți construind poziții defensive precum tranșee, bariere fixe de beton și câmpuri minate, toate cu drone care roiesc deasupra. Nu aici excelează tancurile.

Colonelul Hamish de Bretton-Gordon, un fost ofițer al Armatei britanice care a servit într-un regiment de tancuri, a declarat pentru Business Insider că acest lucru le-a diminuat eficiența, pentru că mobilitatea „este într-adevăr cel mai util lucru al lor. Întotdeauna a fost”.

Ultima încercare majoră a Ucrainei de a folosi tancuri a fost în contraofensiva din 2023, când a încercat să folosească tancuri occidentale noi în atacuri de amploare, dar în schimb a suferit pierderi mari în fața apărării pregătite. Forțelor Moscovei li s-a acordat timp să se instaleze în profunzime pe fondul întârzierii sprijinului occidental. Rusia a continuat să-și încerce norocul cu atacuri mecanizate, dar nu a înregistrat un succes extraordinar.

Problema dronelor a făcut ca spațiul de luptă să fie și mai dificil pentru operațiunile cu vehicule, iar ambele părți sunt acum mai precaute în utilizarea lor. Acestea operează mai departe, în poziții ascunse sau ca artilerie mobilă.

Uneori, sunt folosite în număr mic pentru atacuri atent programate, cu sprijinul dronelor, războiului electronic și al altor vehicule, dar nu sunt în fruntea unor eforturi uriașe de inovare.

La începutul războiului dronelor, înainte să se retragă, „o mulțime de tancuri erau distruse relativ ușor de dronele FPV și părea destul de incongruent ca o dronă de 500 de dolari să distrugă un tanc de 5 milioane de dolari”, a spus de Bretton-Gordon.

Tancurile, adesea cu cel mai slab blindaj deasupra, nu au fost proiectate având în vedere amenințările de sus, mai ales dronele mici care explodează.

Scott Boston, expert în război terestru la RAND, a declarat pentru Business Insider că „ambele părți le mențin dincolo de o distanță destul de semnificativă față de linia de contact, pentru că nu vor să le riște”. Ambele părți le-au adăugat, de asemenea, blindaje pentru a le face mai rezistente în cazul în care se confruntă cu drone în luptă.

Tancul nu este încă mort

NATO urmărește îndeaproape războiul din Ucraina, trăgând învățăminte de acolo de unde poate, dar accentul său este pus pe pregătirea pentru următorul război, o luptă care, având în vedere capabilitățile potențial implicate, ar putea arăta diferit de războiul purtat astăzi.

„Toată lumea se pregătește pentru ultimul război și nu este niciodată pregătită pentru următorul război”, a declarat pentru Business Insider Jeffrey Edmonds, analist pentru Rusia la Centrul pentru Analize Navale și fost ofițer al Armatei SUA. „Ar fi o greșeală să credem că următorul război va arăta exact ca în Ucraina.”

Un război al Rusiei împotriva NATO s-ar putea să nu semene cu războiul împotriva Ucrainei.

„Există, cu siguranță, un argument care poate fi susținut că ceea ce se întâmplă în Ucraina este, într-un fel sau altul, determinat de condițiile războiului din Ucraina”, a spus Boston.

Peisajul este foarte diferit, liniile frontului s-ar putea să nu arate la fel și, poate cel mai important, armele dintr-un astfel de război ar putea fi foarte diferite. NATO are o putere de foc semnificativ mai mare decât Ucraina, ceea ce ar putea împiedica războiul să degenereze vreodată într-un război al dronelor epuizant și de uzură.

Capacitățile alianței sunt „mult mai avansate decât cele ale Ucrainei și mult mai avansate decât cele ale Rusiei”, inclusiv echipamente precum avioanele de vânătoare stealth F-35, a declarat de Bretton-Gordon.

Deși este încă dificil, pe măsură ce amenințările la adresa resurselor aeriene se multiplică, NATO ar putea teoretic să ofere acoperirea aeriană necesară pentru a utiliza tancuri în mod eficient și în număr mult mai mare decât Ucraina.

Occidentul modernizează, de asemenea, tancurile, având în vedere amenințarea reprezentată de drone și dezvoltă o serie de sisteme anti-drone.

„Un tanc are încă un rol”, a spus Edmonds. „Tancurile oferă efect de șoc, foc de la distanță mare. Dacă poți atenua o parte din impactul dronei și poți menține o luptă fluidă, atunci cred că în mod clar au încă un rol de jucat.”

Secretarul Armatei SUA a declarat același lucru, spunând că predicțiile privind moartea tancului ar putea fi greșite. În schimb, această capacitate ar putea fi pur și simplu utilizată diferit, tancurile rămânând în urmă. Iar experții spun că tancurile vor fi necesare pentru cucerirea terenului.

„Nu îți poți atinge obiectivele, aproape niciodată, fără un fel de capacitate de a ataca, contraataca sau de a recuceri teren”, a explicat Boston. „Nu poți câștiga un război în defensivă, iar pentru a ataca, ai nevoie de echipamente precum tancuri. Mobilitatea și protecția puterii de foc sunt încă fundamentale pe câmpul de luptă” și, deocamdată, NATO încă pariază pe tancuri.

