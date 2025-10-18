Live TV

Analiză De ce întâlnirea Trump-Putin e considerată de Orban o „justificare" pentru viziunea sa politică: „Nu e despre noi, e despre pace"

Data publicării:
Viktor Orban
Foto: Profimedia

Găzduirea următoarei întâlniri a președintelui Donald Trump cu omologul său de la Moscova Vladimir Putin, la Budapesta, este considerată de premierul maghiar Viktor Orban o justificare atât a poziției sale „pro-pace” în calitate de cel mai apropiat prieten al președintelui rus în Uniunea Europeană, cât și a statutului său de susținător înfocat al liderului american, scrie The Times.

Viktor Orban, în vârstă de 62 de ani, a cărui popularitate internă a scăzut în ultimii ani, s-a lăudat că a făcut lobby pe lângă Trump pentru întâlnire la summitul de pace din Gaza, desfășurat luni, în Egipt. În timp ce președintele SUA a proclamat „zorii istorici” ai păcii în Orientul Mijlociu, atenția sa se îndrepta deja către războiul din Ucraina.

Orban, considerat de unii lideri ai UE un paria din cauza politicilor sale dure privind migrația, a ostilității față de „edictele LGBT” de la Bruxelles și a unei prietenii neobișnuit de strânse de 14 ani cu Putin, nu a putut rezista să ridiculizeze blocul comunitar.

„Toată lumea din UE este pro-război, cu excepția noastră”, a declarat el vineri. „Dar UE nu ar trebui să lipsească de la pace. La fel ca președintele american, ar trebui să discutăm cu rușii - nu doar să rămânem în urma diplomației americane ca forțe auxiliare.”

„Dacă această pace în Orientul Mijlociu s-a putut întâmpla, dacă întâlnirea Trump-Putin are loc, de ce nu am crede că europenii pot merge pe calea cea bună?”, a spus Orban.

Ca fost disident în timpul dictaturii comuniste, care s-a încheiat în 1989, prietenia lui Orban cu Rusia este neobișnuită într-o țară ocupată anterior de trupele sovietice, care au plecat abia în 1991. Însă Ungaria este încă dependentă de combustibilii fosili rusești prin conducta de petrol Drujba („prietenie”), care datează din anii 1960.

Putin ar putea vizita Budapesta, în contextul în care capitala Ungariei marchează aniversarea anuală, între 23 octombrie și 7 noiembrie, a revoltei maghiare din 1956, când trupe și tancuri sovietice au fost desfășurate pentru a zdrobi rebelii pro-democrație, ucigând mii de oameni.

Orban părea să anticipeze o reacție mixtă în timp ce a făcut apel la sprijinul publicului pentru întâlnire.

„Această negociere nu va fi despre noi”, a declarat el vineri. „Nu a mai avut loc un eveniment diplomatic ca acesta de mult timp. Le cer tuturor să dea dovadă de reținere, pentru că această negociere nu este despre noi, ci despre pace.”

„Este în interesul fiecărei familii maghiare ca întâlnirea Trump-Putin să aducă pace”, a adăugat premierul maghiar.

Orban a fost prim-ministru pentru un total de cinci mandate neconsecutive din 1998. Dar se confruntă cu un test potențial dificil la alegerile generale de anul viitor, din aprilie, pentru că partidul său, Fidesz, scade în sondajele de opinie. El are nevoie de un rezultat bun pentru a le arăta alegătorilor că anii de izolare din cauza poziției sale față de Rusia, Ucraina și sprijinul pentru Trump au dat roade.

Călătoria lui Putin în Ungaria ar trebui să fie destul de simplă, traversând Marea Neagră. El este ferit de arestare, în baza unui mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), cu excepția cazului în care aterizează pe teritoriul UE în afara Ungariei.

În iunie, Orban a anunțat că Ungaria se retrage din CPI din cauza mandatului de arestare emis de procurorii instanței pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a vizitat Budapesta în aprilie.

Pe lângă aniversarea din 1956, un summit de la Budapesta are o rezonanță istorică amară pentru Kiev. „Memorandumul de la Budapesta” din 1994, prin care Ucraina a fost de acord să renunțe la armele sale nucleare în schimbul unor garanții de securitate din partea Rusiei, SUA, Marii Britanii și a altor puteri nucleare, a fost semnat în capitala Ungariei.

Garanțiile s-au dovedit a fi lipsite de valoare atunci când Putin a anexat Crimeea în 2014 și apoi a lansat invazia sa la scară largă a Ucrainei în februarie 2022.

Editor : Ș.R.

