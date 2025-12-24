Live TV

Analiză De ce n-ar trebui să-și dorească europenii cadouri ieftine de Crăciun: cum se luptă UE cu greu cu comerțul online din China (Politico)

Data publicării:
baiat baietel cadouri craciun brad
Foto: Profimedia
Cadourile de Crăciun ieftine importate, aflate sub brad, afectează consumatorii, companiile și vameșii — dar răspunsul UE va veni abia peste ani, scrie Politico într-o analiză a strategiei UE de a se proteja de invazia produselor chineze de slabă calitate care nu afectează doar siguranța consumatorilor, ci și profitabilitatea companiilor europene.

Dacă ai comandat cadouri de Crăciun de la un magazin online chinezesc, este probabil ca acestea să fie toxice, nesigure sau subevaluate. Sau toate cele de mai sus. UE încearcă să facă ceva în legătură cu acest val, dar se împiedică de 27 de ori până ajunge acolo.

„Este absolut nebunesc...”, suspină un funcționar al UE. Funcționarul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta pregătirile pentru soluționarea problemei, a spus că, în unele centre de transport aerian, aproximativ 80 % din astfel de colete care sosesc nu respectă normele de siguranță ale UE.

Cifrele sunt amețitoare. În 2024, 4,6 miliarde de colete mici cu conținut în valoare de mai puțin de 150 de euro au intrat în UE. Acest record absolut a fost doborât în septembrie anul acesta.

Deoarece aceste colete individuale trimise prin poștă aeriană înlocuiesc containere întregi care transportă același produs, volumul de muncă al funcționarilor vamali a crescut exponențial în ultimii ani. Produsele neconforme, fabricate ieftin – cum ar fi jucăriile periculoase sau articolele de bucătărie – prezintă riscuri pentru sănătate. Și înseamnă o grămadă tot mai mare de gunoi.

Este o problemă pentru toți cei implicați în lanțul de aprovizionare. Funcționarii vamali nu pot ține pasul; cumpărătorii se aleg cu produse inutile; copiii sunt expuși riscurilor; iar producătorii UE de articole similare sunt subminați de concurența neloială și neimpozitată.

Situația devenind imposibil de gestionat, UE a convenit în această lună să perceapă o taxă fixă de 3 euro pentru toate aceste colete. Aceasta va elimina efectiv scutirea de taxe pentru coletele în valoare de 150 de euro, dar numai începând cu luna iulie a anului viitor. Este o soluție brută și temporară, deoarece sistemele informatice vamale existente nu pot încă taxa articolele în funcție de valoarea lor reală.

Tot ce vreau...

De aceea, tot ce își dorește legislatoarea europeană Anna Cavazzini pentru sezonul de sărbători de anul viitor este „reguli mai bune”.

Cavazzini joacă un rol cheie în eforturile de armonizare a celor 27 de regimuri vamale naționale ale UE. O propunere de reformă, discutată în prezent de instituțiile UE, ar crea un centru de date central și o Agenție Vamală a UE (EUCA), cu competențe de supraveghere.

Totuși, așa cum se întâmplă adesea în UE, reforma vamală avansează lent. EUCA va fi operațională abia la sfârșitul anului 2026. Iar centrul de date probabil nu va fi funcțional până în următorul deceniu.

„Avem nevoie de o discuție fundamentală despre europenizarea vamelor”, a declarat Cavazzini pentru Politico.

În calitate de președinte al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (IMCO) din Parlamentul European, legislatorul din partea Verzilor germani a făcut presiuni asupra Consiliului, ramura interguvernamentală a UE, pentru a permite reformei vamale să transforme piața unică a blocului într-o realitate mai unificată.

Capitalele UE sunt îngrijorate, ca întotdeauna, de cedarea unei puteri prea mari eurocraților de la Bruxelles. Dar principala problemă nerezolvată asupra căreia negociatorii nu se pun de acord este mai prozaică: este vorba despre includerea în lege a unei liste explicite de infracțiuni, cum ar fi declarațiile false făcute vameșilor.

Deși ultima rundă de negocieri de la începutul lunii decembrie a adus unele progrese în alte domenii, problema sancțiunilor nerezolvată a amânat reforma până în 2026.

Cu milioane de cutii, colete și pachete în curs de livrare, indiferent de situație, țările individuale iau în considerare și taxe de manipulare, pe lângă taxa de 3 euro convenită de toate. Franța a propus deja o taxă individuală, cu venituri care vor intra în bugetul național, iar Belgia și Țările de Jos vor urma probabil acest exemplu.

Deteriorarea situației

Reforma vamală este ceea ce este necesar, nu o altă rundă de taxe fragmentate și o deterioare a standardelor, a declarat Dirk Gotink, negociatorul principal al Parlamentului European pentru reforma vamală.

„În acest moment, ideile lansate de Franța și de alte țări nu au scopul de a stopa fluxul de colete. Ele au doar scopul de a câștiga bani”, a declarat recent un legislator olandez de centru-dreapta.

Pentru a inspecta nenumăratele moduri în care acestea reprezintă un risc, echipa lui Gotink a cumpărat câteva articole de la magazine online cu aspect dubios. „La acesta, ochii se desprind imediat”, a avertizat el înainte de a înmâna o jucărie de pluș unui reporter.

Reporterul a reușit aproape să separe capul de corpul creaturii fără prea mult efort. Ochii subțiri, din plastic, au rămas pe jucărie în timp ce aceasta era trecută din mână în mână în cameră.

„Pe cutie scrie că este destinată persoanelor peste 15 ani...”, a comentat un reporter. Dar creatura drăguță este clar destinată unui public mult mai tânăr. Adăugând la nebunia generală, vedetele K-pop dezvăluie cu entuziasm noile personaje în videoclipuri promoționale online.

Problemele nu se limitează la jucării. Un borcan de cosmetice prezentat de Gotink avea inscripții pe etichetă care nu semănau cu niciun alfabet cunoscut.

Pe lângă produsele individuale, avalanșa de mărfuri ieftine creează și o concurență neloială, a spus Cavazzini: „Desigur, multe companii europene își îndeplinesc obligațiile de mediu, iar importurile nu”, a spus ea. „Acest lucru creează, de asemenea, o mare inegalitate în ceea ce privește condițiile de concurență.”

După sărbători, Gotink și Cavazzini vor relua negocierile privind reforma vamală cu Cipru, care, începând cu 1 ianuarie, preia președinția rotativă a Consiliului UE de la Danemarca.

„Acest dosar va fi o prioritate în timpul președinției noastre”, a declarat un oficial cipriot pentru Politico, adăugând că Danemarca a finalizat cea mai mare parte a lucrărilor tehnice. „Ne propunem să finalizăm acest dosar important, sperând să ajungem la un acord cu Parlamentul în primele luni ale președinției cipriote.”

În ciuda întârzierilor, un diplomat al UE care se ocupă de politica vamală a declarat pentru Politico că ritmul actual al procesului politic este fără precedent: „Această presiune enormă exercitată de comerțul electronic a făcut cu adevărat diferența. Acum un an, acest lucru ar fi fost de neimaginat.”

