Va deveni Bulgaria următoarea Ungarie, împiedicând eforturile blocului de a se reînarma și de a ajuta Ucraina să învingă în războiul împotriva Rusiei? Aceasta nu este o ipoteză de neconceput, având în vedere natura noii majorități parlamentare din Bulgaria și opinia publică din țară, scrie The Moscow Times.

Totuși, îngrijorarea ar trebui temperată de faptul că Viktor Orbán a fost o figură unică, nu doar cu fler politic, ci și animată de un proiect ideologic distinct, scrie The Moscow Times. Viitorul prim-ministru al Bulgariei, Rumen Radev — care a ocupat anterior funcția de președinte timp de două mandate — s-ar putea să nu ducă lipsă de abilități politice. Dar numai timpul va arăta dacă este și o figură cu ambiții asemănătoare celor ale lui Orbán sau dacă este un lider mai provincial, care intervine în chestiuni strategice doar în urmărirea unor obiective interne înguste.

Alți factori, inclusiv instabilitatea politică a Bulgariei și dependența sa de UE, atenuează perspectiva ca aceasta să conducă o coaliție disidentă, „pro-pace”, care să încerce să pună bețe în roțile planurilor geopolitice ale UE.

Propriul partid al lui Radev, fondat abia anul acesta, reunește sub o singură umbrelă mai multe grupuri politice de stânga, unite de populismul economic, un vag sentiment de nostalgie pentru trecutul comunist și neîncrederea față de Occident. La fel ca Smer-ul lui Robert Fico din Slovacia, Bulgaria Progresistă ilustrează teoria potcoavei în politică. Înaintea alegerilor din aprilie, de exemplu, partidul a primit sprijin din partea VMRO — Mișcarea Națională Bulgară — un partid naționalist cu o lungă istorie de retorică extremistă, o parte din aceasta vizând numeroasa populație romă a țării.

Anti NATO

În calitate de președinte, Radev s-a opus asistenței militare a Bulgariei pentru Ucraina, precum și decuplării impresionante și bruște a țării de sursele energetice rusești. Anterior, el s-a pronunțat cu privire la achiziția de către guvern a avioanelor de vânătoare F-16 din Statele Unite, criticând-o ca fiind prea scumpă. (Merită menționat faptul că Radev este el însuși un fost pilot de avioane de vânătoare.) De asemenea, el a încercat, fără succes, să organizeze un referendum privind aderarea țării la zona euro, intrând în conflict cu Curtea Constituțională a țării, care a declarat un astfel de plebiscit neconstituțional.

Așa cum sugerează succesul lui Radev în alegeri – obținând 135 de locuri într-un parlament de 240 de membri – există o cerere populară pentru stilul său de politică. Cu toate acestea, deși Bulgaria este una dintre țările cele mai simpatizante față de Rusia din UE, această simpatie s-a erodat semnificativ începând cu 2022. Într-un sondaj din 2024, jumătate dintre bulgari și-au exprimat dorința de a rămâne aliniați cu UE și NATO, spre deosebire de doar 17% care doreau să apropie țara de Rusia.

Atractivitatea Partidului Progresist din Bulgaria poate reflecta o stare generală de nemulțumire față de alte facțiuni din politica bulgară, mai degrabă decât o întoarcere decisivă către Rusia. Noul guvern, desigur, va putea lua propriile decizii, inclusiv în materie de politică strategică și externă. Cu toate acestea, spațiul său de manevră nu va fi nelimitat.

Argumente

În primul rând, Bulgaria este un beneficiar important al fondurilor UE. Raportat la PIB-ul său, s-a numărat printre cei mai mari beneficiari de subvenții agricole din bloc. În ansamblu, fluxurile financiare din UE, de obicei sub formă de granturi, au reprezentat în medie puțin sub 3% din PIB-ul țării. Nu este o cifră copleșitoare, dar poate face diferența între o traiectorie sănătoasă și una nesustenabilă pentru finanțele publice ale Bulgariei.

Desigur, dependența Ungariei de banii UE nu l-a împiedicat pe Orbán să devină un factor perturbator în deciziile colective. Totuși, istoria acestui proces contează. Obiectivul inițial și cel mai important al lui Orbán a fost consolidarea puterii sale. În urmărirea acestui obiectiv, mai degrabă decât prin obstrucționismul din cadrul Consiliului European, el a riscat o parte din fondurile UE în procesul de consolidare a puterii sale.

În 2021, comportamentul său a determinat UE să adopte și să utilizeze Regulamentul privind condiționalitatea statului de drept, care a blocat apoi o parte semnificativă din fondurile Ungariei. A urmat un proces de negociere prin care Orbán și-a folosit frecvent dreptul de veto asupra politicii externe și a altor chestiuni pentru a debloca o parte din finanțarea de la Bruxelles. Având la îndemână instrumentul UE de condiționalitate privind statul de drept, care planează asupra lui Radev, stimulentele favorizează un comportament relativ constructiv pe plan intern și internațional, cel puțin în comparație cu perioada anterioară, când Orbán acționa cu impunitate totală pe scena internă și europeană.

Viktor Orban

Se poate spune că tratamentul aplicat de bloc lui Orbán a fost un caz special, în parte pentru că el a fost primul care a început să forțeze limitele, atât în ceea ce privește guvernanța internă, cât și obstrucționismul la nivel european. A făcut acest lucru adesea cu multă abilitate și, timp de mulți ani, s-a bucurat de sprijinul Partidului Popular European (PPE), din care a fost în cele din urmă expulzat în 2021. Punctul de plecare al lui Radev este diferit, măcar pentru că UE va acționa probabil mult mai dur împotriva imitatorilor lui Orbán decât a făcut-o împotriva lui Orbán însuși. Cu excepția lui Fico (poate), el nu are aliați naturali. Iar faptul că guvernul lui Fico din Slovacia nu a scos niciun cuvânt despre împrumutul de 90 de miliarde de euro (105,3 miliarde de dolari) acordat Ucrainei de către blocul comunitar, aprobat săptămâna aceasta, sugerează că puțini alții vor îndrăzni să joace jocul lui Orbán.

Un element important al adaptării UE la comportamentul de rea-credință al unor actori precum Orbán a fost apariția unui număr tot mai mare de inițiative, în special în domeniile apărării și securității, unde subgrupuri mai mici de state membre (și uneori state nemembre) urmăresc agende de interes comun — gândiți-vă la Coaliția celor dispuși privind Ucraina, Forța Expediționară Comună sau (pentru un exemplu mai vechi) Cele Nouă de la București. Treptat, umbra lui Orbán i-a forțat pe liderii UE să gândească scheme mai flexibile, care să acomodeze disidența fără a paraliza blocul. Ideea că Radev va reuși să țină ostatici ceilalți 26 de membri UE în chestiuni importante este, așadar, fantezistă.

În cele din urmă, ar fi necesară o doză de realism în ceea ce privește politica internă a Bulgariei. În ultimul deceniu, țara a avut nouă prim-miniștri diferiți. Din 2021, au avut loc șapte alegeri anticipate (în 2021, au fost trei, într-un singur an). Acum, Radev ar putea fi persoana care — la fel ca Giorgia Meloni în Italia — va insufla politicii bulgare un sentiment de stabilitate. Dar este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple dacă își începe mandatul cu un atac frontal, având foarte puține cărți de jucat, împotriva deciziilor UE privind chestiuni pe care alte state membre le consideră existențiale.

Este la fel de probabil, dacă nu chiar mai probabil, ca Radev și partidul său politic de ultim moment să întâmpine dificultăți în guvernare. Probabil vor fi împotmoliți de corupție și alte scandaluri, iar experiența fostului președinte ca șef de stat ceremonial nu va fi de mare folos într-un rol executiv, sub focul constant al opoziției și al societății civile.

