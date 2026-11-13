Live TV

De ce nu o vor rușii pe Kaja Kallas la masa negocierilor de pace privind Ucraina. Șefa diplomației europene: „Este foarte clar”

Data publicării:
kaja kallas
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas s-a propus ca emisar al Uniunii Europene pentru negocierile menite să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, susținând că îi revine ei, în calitate de șef al politicii externe, să preia această misiune de mare importanță, relatează Euronews.

Totuși, a remarcat ea, „rușii nu mă vor” la masa negocierilor din cauza opiniilor ei „ferme”. 

„Dar avem noi vreun cuvânt de spus în privința celui care reprezintă Rusia? Nu, nu avem”, a declarat Kallas vineri dimineață. „Chiar trebuie să avem o echipă puternică”.

În cadrul unui discurs ținut la Dublin, în Irlanda, cu ocazia unui summit informal al liderilor UE, Kallas a afirmat că tocmai acei șefi de stat și de guvern au numit-o Înalt Reprezentant, știind că, la un moment dat, vor trebui să aibă loc discuții față în față cu Moscova.

„În iunie 2024, liderii au luat o decizie cu privire la cine va reprezenta Uniunea Europeană în domeniul securității și al politicii externe. Și s-a discutat despre faptul că, în acești cinci ani, vor avea loc negocieri cu rușii”, a spus ea.

„Dacă liderii doresc să modifice acel acord, desigur că pot să o facă, pentru că este decizia lor, dar cred că ar trebui să ne concentrăm energia, de fapt, asupra lucrurilor esențiale”.

Kallas a afirmat că UE nu ar trebui să „copieze același model” pe care îl urmează Statele Unite în cadrul negocierilor, cu doi emisari aleși cu grijă, Steve Witkoff și Jared Kushner. În schimb, ar trebui să aleagă o persoană cu un „rol instituțional” bine definit.

Tratatul de la Lisabona încredințează coordonarea și punerea în aplicare a politicii externe Înaltului Reprezentant, dar prevede totodată un rol de reprezentare pentru președintele Consiliului European, în prezent Antonio Costa.

Comisia Europeană, pe de altă parte, se ocupă de domenii precum sancțiunile, finanțarea și aderarea, care sunt esențiale pentru procesul diplomatic.

Costa a depășit-o rapid pe Kallas în cursa pentru această funcție și este acum considerat favoritul pentru postul de trimis special. Kallas este văzută ca o figură controversată la Bruxelles și a fost din ce în ce mai mult marginalizată în discuțiile la nivel înalt.

„Sunt obligată să respect ceea ce spun statele membre”, a declarat Kallas, referindu-se la principiile unanimității care stau la baza politicii externe a UE. „Nu mă reprezint pe mine. Reprezint 27 (n.red - de țări), așa cum am făcut-o deja de doi ani”.

Întrebată dacă o parte din opoziția rusă față de ea se datora faptului că este din Europa de Est, Kallas a răspuns că Moscova s-ar opune „oricui ar fi puternic” la masa negocierilor.

„Vor să-și impună cererile maximaliste, așa cum au făcut-o întotdeauna”, a spus ea, respingând „amenințările și ultimatumurile”. „Desigur, atunci când negociezi cu cineva, îți dorești ca partea cealaltă să fie cât mai slabă posibil, pentru a putea obține ceea ce îți dorești. Este foarte clar”, a continuat ea.

„Dar nu le revine lor să decidă. Altfel, dacă le acordăm acest drept, le oferim, de fapt, o pârghie pe care nu ar trebui să o aibă”.

Subiectul trimisului special a ajuns în centrul discuțiilor după ce atât Ucraina, cât și SUA au solicitat europenilor să desemneze un singur reprezentant pentru negocieri. Liderii au discutat această chestiune în timpul vizitei lor la Dublin.

„Este important să ne concentrăm asupra mesajului și nu asupra persoanei care reprezintă Europa”, a declarat un diplomat de rang înalt, avertizând că dezbaterea privind potențialii candidați riscă să „alimenteze diviziunile dintre europeni, ceea ce este exact ceea ce dorește Rusia”.

Până în prezent, negocierile s-au desfășurat la nivel tehnic, așa că nu este clar ce rol ar avea trimisul și la ce masă ar lua loc. La ultima reuniune de la Abu Dhabi au participat înalți oficiali din Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Comisia Europeană, Consiliul European și NATO.

Kallas a recunoscut că reprezentantul UE nu va putea vorbi în numele Regatului Unit și al Norvegiei, doi susținători cheie ai Ucrainei care nu sunt membri ai Uniunii.

Citește și:

„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului

Zelenski vrea ca Europa să devină „parte integrantă” a negocierilor de pace privind Ucraina: „Trebuie să ne asigurăm”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
harta romaniei pe judete si regiuni
1
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
drapelul suediei
2
Suedia îşi schimbă Constituţia pentru a putea retrage cetăţenia persoanelor cu dublă...
Amenzi în mijloace de transport în comun. Sursă Foto Getty Images
3
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi...
Abu Dhabi Hosts Russia-Ukraine Talks with U.S. Envoy Jared Kushner in Attendance....
4
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din...
loto 2
5
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49. Cât a costat biletul jucat la agenția 40-020
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis soarta lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, după ce Anamaria Prodan a anunțat ”revoluția totală”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
lansarea unei rachete spațiale Angara din cosmodromul Plesețk
Restricțiile Starlink, încă active în teritoriile ocupate de Rusia. Zelenski: „Interceptorii nu pot fi folosiți contra dronelor Shahed”
Mark Rutte - Andris Kulbergs press conference in Brussels
Premierul Letoniei cere Europei să adopte o poziție mai fermă față de Rusia: „Nici măcar nu este capabilă să înfrângă o ţară mai mică”
European Council Summit In Brussels - October 2026, Belgium - 16 Oct 2026
„Nu este nevoie să reinventăm roata”. Liderii europeni resping eforturile Rusiei de a reforma arhitectura de securitate a continentului
volodimir zelenski profimedia
Zelenski vrea ca Europa să devină „parte integrantă” a negocierilor de pace privind Ucraina: „Trebuie să ne asigurăm”
steaguri UE Rusia
Franța anunță când va aproba UE un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Recomandările redacţiei
Antti Hakkanen
Reacția Finlandei, după ce Rusia a condiționat un acord de pace cu...
Remus Borza, administratorul judiciar al STB
STB a acumulat 484 de ani de concedii medicale într-un an. Borza...
sigla psd
Un deputat PSD îşi anunţă demisia din partid, din cauza reformei...
nicusor dan
Nicușor Dan va merge în Cambodgia pentru summitul Francofoniei. Miza...
Ultimele știri
Rusia lucrează la un proiect de lege care va stabili o ierarhie a „valorilor tradiționale”: „Sunt recunoscute ca fiind esențiale”
„NATO islamic” se mărește. Turcia şi Qatarul au semnat un acord de apărare reciprocă
Marine Le Pen este deschisă la o întâlnire cu Volodimir Zelenski, la Bruxelles: „Problema finanţării Ucrainei zguduie astăzi Europa”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de probleme începând din acest weekend. Mercur își încheie retrogradarea, iar viața lor se...
Cancan
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în...
Fanatik.ro
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit”
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Teodora Stoica de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?”
Adevărul
Dilema unui român cu rate de 1.600 de euro pe lună, după un an fără serviciu. „Vinzi casa, plătești...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Vladimir Putin, bunic pentru a patra oară. Tatăl copilului s-ar numi Zelenski, la fel ca președintele Ucrainei
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imediat după plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a primit oferta din SuperLigă și a dat răspunsul fără să stea...
Pro FM
Cum arată și ce face la 63 de ani Joey Tempest din trupa Europe, idolul rock care făcea furori în anii '80 cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert De Niro, de mână cu partenera sa la premiera comediei „Focker-in-Law”. Cei doi sunt părinții unei...
Adevarul
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este...
Newsweek
Schimbare uriașă la pensie din 1 ianuarie. Nu e vorba de indexare! Pentru cine crește vârsta de pensionare?
Digi FM
Ce se mănâncă de Lăsatul Secului, pe 14 noiembrie. Tradiții înainte de Postul Crăciunului 2026
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Telescopul James Webb a detectat un semnal "interzis", nemaivăzut până acum în Univers. Descoperirea confirmă...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe își devorează partenerul, sub privirile îngrozite ale turiștilor. Imaginile sunt virale
Film Now
"Tata nu este Dumnezeu". Fiul lui Jack Nicholson, mărturisiri surprinzătoare despre relația cu legendarul...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...