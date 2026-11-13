De ce nu o vor rușii pe Kaja Kallas la masa negocierilor de pace privind Ucraina. Șefa diplomației europene: „Este foarte clar”

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas s-a propus ca emisar al Uniunii Europene pentru negocierile menite să pună capăt războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei, susținând că îi revine ei, în calitate de șef al politicii externe, să preia această misiune de mare importanță, relatează Euronews.

Totuși, a remarcat ea, „rușii nu mă vor” la masa negocierilor din cauza opiniilor ei „ferme”.

„Dar avem noi vreun cuvânt de spus în privința celui care reprezintă Rusia? Nu, nu avem”, a declarat Kallas vineri dimineață. „Chiar trebuie să avem o echipă puternică”.

În cadrul unui discurs ținut la Dublin, în Irlanda, cu ocazia unui summit informal al liderilor UE, Kallas a afirmat că tocmai acei șefi de stat și de guvern au numit-o Înalt Reprezentant, știind că, la un moment dat, vor trebui să aibă loc discuții față în față cu Moscova.

„În iunie 2024, liderii au luat o decizie cu privire la cine va reprezenta Uniunea Europeană în domeniul securității și al politicii externe. Și s-a discutat despre faptul că, în acești cinci ani, vor avea loc negocieri cu rușii”, a spus ea.

„Dacă liderii doresc să modifice acel acord, desigur că pot să o facă, pentru că este decizia lor, dar cred că ar trebui să ne concentrăm energia, de fapt, asupra lucrurilor esențiale”.

Kallas a afirmat că UE nu ar trebui să „copieze același model” pe care îl urmează Statele Unite în cadrul negocierilor, cu doi emisari aleși cu grijă, Steve Witkoff și Jared Kushner. În schimb, ar trebui să aleagă o persoană cu un „rol instituțional” bine definit.

Tratatul de la Lisabona încredințează coordonarea și punerea în aplicare a politicii externe Înaltului Reprezentant, dar prevede totodată un rol de reprezentare pentru președintele Consiliului European, în prezent Antonio Costa.

Comisia Europeană, pe de altă parte, se ocupă de domenii precum sancțiunile, finanțarea și aderarea, care sunt esențiale pentru procesul diplomatic.

Costa a depășit-o rapid pe Kallas în cursa pentru această funcție și este acum considerat favoritul pentru postul de trimis special. Kallas este văzută ca o figură controversată la Bruxelles și a fost din ce în ce mai mult marginalizată în discuțiile la nivel înalt.

„Sunt obligată să respect ceea ce spun statele membre”, a declarat Kallas, referindu-se la principiile unanimității care stau la baza politicii externe a UE. „Nu mă reprezint pe mine. Reprezint 27 (n.red - de țări), așa cum am făcut-o deja de doi ani”.

Întrebată dacă o parte din opoziția rusă față de ea se datora faptului că este din Europa de Est, Kallas a răspuns că Moscova s-ar opune „oricui ar fi puternic” la masa negocierilor.

„Vor să-și impună cererile maximaliste, așa cum au făcut-o întotdeauna”, a spus ea, respingând „amenințările și ultimatumurile”. „Desigur, atunci când negociezi cu cineva, îți dorești ca partea cealaltă să fie cât mai slabă posibil, pentru a putea obține ceea ce îți dorești. Este foarte clar”, a continuat ea.

„Dar nu le revine lor să decidă. Altfel, dacă le acordăm acest drept, le oferim, de fapt, o pârghie pe care nu ar trebui să o aibă”.

Subiectul trimisului special a ajuns în centrul discuțiilor după ce atât Ucraina, cât și SUA au solicitat europenilor să desemneze un singur reprezentant pentru negocieri. Liderii au discutat această chestiune în timpul vizitei lor la Dublin.

„Este important să ne concentrăm asupra mesajului și nu asupra persoanei care reprezintă Europa”, a declarat un diplomat de rang înalt, avertizând că dezbaterea privind potențialii candidați riscă să „alimenteze diviziunile dintre europeni, ceea ce este exact ceea ce dorește Rusia”.

Până în prezent, negocierile s-au desfășurat la nivel tehnic, așa că nu este clar ce rol ar avea trimisul și la ce masă ar lua loc. La ultima reuniune de la Abu Dhabi au participat înalți oficiali din Franța, Germania, Regatul Unit, Italia, Comisia Europeană, Consiliul European și NATO.

Kallas a recunoscut că reprezentantul UE nu va putea vorbi în numele Regatului Unit și al Norvegiei, doi susținători cheie ai Ucrainei care nu sunt membri ai Uniunii.

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Editor : A.M.G.