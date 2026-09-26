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De ce se complică extinderea celui mai aglomerat aeroport din Marea Britanie și când ar putea fi construită a treia pistă la Heathrow

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Airplane landing at London Heathrow Airport.
Aeroportul Heathrow. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Sute de case demolate și autostrada M25 mutată într-un tunel Controverse privind impactul asupra mediului

Aeroportul Heathrow avertizează că proiectul celei de-a treia piste ar putea fi întârziat cu patru ani din cauza problemelor de planificare și reglementare. Guvernul britanic spera ca noua pistă, al cărei cost este estimat la 33 de miliarde de lire sterline, să fie deschisă până în 2035, însă aeroportul consideră că acest termen devine tot mai dificil de respectat.

Heathrow a anunțat sâmbătă că speră să obțină autorizația pentru proiect până în 2029 și să deschidă apoi pista „în decurs de un deceniu”, relatează BBC. Aeroportul susține că acesta a fost dintotdeauna scenariul său de bază și avertizează că sunt necesare noi măsuri pentru simplificarea procesului de planificare.

Departamentul britanic pentru Transporturi a recunoscut că termenul stabilit pentru proiect a fost „întotdeauna ambițios” și a transmis că va continua să colaboreze cu Heathrow și cu celelalte părți implicate pentru stabilirea cadrului necesar analizării unei cereri de autorizare.

Sute de case demolate și autostrada M25 mutată într-un tunel

Extinderea Heathrow ar presupune demolarea a sute de locuințe, devierea unor râuri și modificarea traseului autostrăzii M25 între intersecțiile 14 și 15, care ar urma să treacă printr-un tunel pe sub noua pistă.

Numărul zborurilor de pe aeroport, limitat în prezent la 480.000 pe an, ar putea ajunge la 720.000, echivalentul unei medii de aproape 2.000 de zboruri pe zi.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu, de 49 de miliarde de lire sterline, pentru modernizarea Heathrow și ar urma să creeze aproximativ 100.000 de locuri de muncă. Aeroportul estimează chiar că beneficiile extinderii ar putea însemna „cel puțin 108.000 de noi locuri de muncă și miliarde de lire sterline investite în lanțurile de aprovizionare din toate regiunile țării”.

„Este un proiect național, finanțat 100% din fonduri private, care va susține creșterea economică astăzi și va consolida poziția Marii Britanii în economia globală odată cu deschiderea pistei”, a transmis un purtător de cuvânt al Heathrow.

Controverse privind impactul asupra mediului

Proiectul se confruntă însă cu opoziția organizațiilor de mediu și a unor grupuri de locuitori. Primarul Londrei, Sadiq Khan, s-a opus constant construirii celei de-a treia piste, invocând impactul zgomotului, al poluării aerului și al schimbărilor climatice.

Consilierii guvernamentali pentru climă au avertizat săptămâna trecută că extinderea ar trebui să meargă înainte numai dacă operatorii aerieni sunt obligați să suporte costurile unor zboruri mai puțin poluante, ceea ce ar putea duce la scumpirea biletelor de avion.

Ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, a răspuns că aceasta reprezintă „o opinie” și că există „mai multe căi pentru a ne îndeplini obligațiile privind schimbările climatice”.

Un proiect al cadrului de planificare pentru extinderea Heathrow a fost publicat în iunie și supus consultării. După finalizare, acesta trebuie să ajungă la vot în Parlament, etapă care, potrivit relatărilor din presă, ar putea fi amânată până în 2027.

Fostul ministru de Finanțe Rachel Reeves anunțase în ianuarie 2025 sprijinul guvernului pentru construirea celei de-a treia piste, argumentând că proiectul va contribui la creșterea economiei. Premierul Andy Burnham, care anterior îl criticase, a declarat după preluarea funcției că este „deschis” în privința acestuia.

Heathrow este cel mai aglomerat aeroport din Marea Britanie și deservește anual peste 80 de milioane de pasageri prin cele patru terminale și două piste ale sale.

Editor : M.I.

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