Live TV

De ce Ucraina l-a sancționat pe Lukașenko abia acum și ce semnal transmite acest lucru

Data publicării:
lukasenko
Foto: Profimedia Images

Propagandiștii belaruși au izbucnit brusc cu un val de ură atât față de Ucraina, cât și față de președintele Volodimir Zelenski. Motivul este foarte simplu – sancțiunile impuse împotriva președintelui autoproclamat al Belarusului, Alexander Lukașenko. Sancțiunile au fost impuse pentru o perioadă de 10 ani. Acestea includ blocarea activelor și a capitalului, încetarea completă a operațiunilor comerciale și economice și a tranzitului, suspendarea obligațiilor financiare și a valabilității permiselor. Ucraina a lăsat însă mult timp loc de manevră, abținându-se de la acest pas până în ultimul moment, arată European Pravda.

Sancțiunile pe termen nedeterminat prevăd privarea pe termen nedeterminat a lui Lukașenko de distincțiile de stat ucrainene. Adică, anumite consecințe juridice absolut specifice pe teritoriul Ucrainei. În plus, acesta este un semnal clar pentru parteneri cu privire la evaluarea rolului Belarusului în agresiunea armată a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Sancțiunile împotriva lui Lukașenko se referă, de asemenea, la evaluarea poporului ucrainean și la fixarea locului său în istorie, scriu jurnaliștii ucraineni.

Chiar și după alegerile fraudate și încălcările drepturilor omului din 2020, Lukașenko s-a trezit sub sancțiuni din partea UE, SUA și Regatului Unit. În schimb, Ucraina a lăsat mult timp loc de manevră, abținându-se de la acest pas până în ultimul moment.

Sancțiunile nu au fost impuse nici măcar în 2022, când sprijinul lui Lukașenko pentru organizarea de către Rusia a unei invazii pe scară largă a devenit evident. Chiar și Japonia a impus sancțiuni împotriva lui Lukașenko la acel moment.

Dar a doua jumătate a anului 2025 a demonstrat că Lukașenko este slab -  pentru că se supune lui Putin, nu poporului său. Prin urmare, toate aceste acțiuni au fost ordonate de Federația Rusă.

Stațiile de releu de pe teritoriul Belarusului, care au ajutat la controlul în timp real al atacurilor cu drone asupra nordului Ucrainei, și desfășurarea sistemului de rachete Oreshnik pe teritoriul Belarusului nu mai reprezintă „sprijin indirect”, ci participare directă la conflictul armat, remarcă jurnaliștii European Pravda.

Alexander Lukașenko
Jurnaliuștii spun că proprietatea se întinde pe 10 hectare. REUTERS/Ramil Sitdikov

Dreptul internațional nu lasă zone gri în acest sens.

Articolul 3 din Rezoluția Adunării Generale a ONU prevede în mod direct: dacă un stat permite ca teritoriul său să fie utilizat pentru a comite un act de agresiune împotriva unui terț stat, acesta este un act de agresiune. În cazul Belarusului, exact asta se întâmplă, arată aceeași sursă.

Amplasarea repetatoarelor la frontieră nu este „comunicare”, ci o extindere a capacităților de atac ale Federației Ruse. Acestea sporesc precizia, raza de atac, complică funcționarea echipamentelor ucrainene de război electronic și creează o amenințare suplimentară pentru infrastructura civilă.

Teritoriul Belarusului a fost transformat, de fapt, într-o parte infrastructurală a mașinii militare rusești, care amenință întreaga Europă.
Dar rolul Minskului nu se oprește aici. Belarusul este utilizat în mod sistematic ca centru pentru eludarea sancțiunilor . Întreprinderile sale sunt integrate în complexul militar-industrial rus – plăcile belaruse se regăsesc în rachetele rusești. Fluxurile logistice și financiare trec prin jurisdicția sa, ceea ce ajută Kremlinul să susțină războiul.

O dimensiune separată este promovarea creării de lagăre de filtrare pentru ucraineni în 2022 și răpirea copiilor ucraineni. Toate aceste măsuri luate de Lukașenko nu au lăsat Ucrainei altă opțiune. De aceea, în 2026, am asistat la o corectare treptată, dar fermă, a cursului Kievului față de autoritățile belaruse.

Lukasenko-si-Putin
Lukașenko și Putin. Foto: Profimedia

În plus, percepția asupra lui Lukașenko se schimbă și în Europa. Este semnificativ faptul că, la 15 decembrie 2025, UE a introdus un nou criteriu pentru sancțiunile împotriva persoanelor și companiilor care contribuie la acțiunile Belarusului care subminează securitatea și stabilitatea în UE.
Motivul acestui demers îl constituie incidentele sistemice cu sonde meteorologice, care au creat riscuri pentru infrastructura critică, inclusiv pentru aeroportul din Vilnius.

Chiar și în cadrul UE, se recunoaște treptat că problema nu este una locală. Iar Uniunea Europeană este, de asemenea, pregătită să intensifice presiunea asupra Minskului.

De aceea, Ucraina se așteaptă la „alinierea” regimurilor de sancțiuni ale UE împotriva Federației Ruse și Belarusului.

Citește și:

Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați nu se pot baza pe lingușire

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
zaharia-and-barbulesteanu
1
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
2
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge versiunea lui Putin despre...
liviu gheorghe odagiu
3
Președintele CSM reclamă că Nicușor Dan cere detalii despre numărul de dosare în lucru...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
4
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
Israelul este în alertă maximă, pe fondul unui posibil atac al SUA în Iran Foto Profimedia
5
Israelul, în stare de alertă maximă, oficialii evaluează un atac iminent al SUA asupra...
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Digi Sport
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski munchen
Volodimir Zelenski: Armata ucraineană a eliberat 300 kmp în sud. Condiția în care Kievul ar putea face un compromis teritorial
zelenski-scaled
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai dura ani buni (WSJ)
Donald Tusk, premierul Poloniei
Polonia poate folosi mine antipersonal la frontiera cu Belarusul. Tusk: „Un proiect crucial pentru securitatea noastră”
Maxim Rîjzenkov
Belarus voia să participe la reuniunea Consiliului pentru Pace, dar nu a obținut vize pentru SUA: „Se pune o întrebare validă”
Brigada de Poliție cu Destinație Specială Fulger, din Republica Moldova Foto Facebook
Operațiune Moldova - Ucraina într-un caz de tentativă de lichidare a unor oficiali ucraineni, coordonată de serviciile speciale ruse
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-02-20 at 20.23.53
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio...
Sahara
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească...
Donald Trump.
Tarifele lui Trump și decizia Curții Supreme: care sunt efectele și...
utilaj de topit zăpada
Bucureștiul este plin de nămeți, iar utilajele de topit zăpada zac...
Ultimele știri
CIO va analiza neutralitatea politică a lui Gianni Infantino după participarea acestuia la Consiliul pentru Pace
Primăria Capitalei anunţă că monitorizează intervenţiile pentru deszăpezire. Câte utilaje folosesc primăriile de sector
Alertă de copil dispărut în București: o fată de 12 ani a plecat de acasă și nu a mai revenit. A fost emis mesaj Ro-Alert
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Anul Calului de Foc 2026 pentru zodia Tigru. Mai multă maturitate și răbdare în dragoste, afirmare...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români...
Adevărul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la...
Playtech
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor...
Digi FM
Influencerul american Adonis Live, reținut de polițiști după ce a lovit un tânăr în Piața Romană, în timpul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
Pro FM
Are 54 de ani, dar ar putea fi confundată cu o tânără de 30. Thalia, divină într-o rochie mulată, cu decolteu...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Adevarul
Gest de mare omenie făcut de un șofer de troleibuz. A ajutat călătorii aflați în nămeți să urce în mijlocul...
Newsweek
Un pensionar a cerut indexarea pensiei în instanță. Ce argumente a folosit? Care a fost soluția Tribunalului?
Digi FM
Pirania Cremenișan, la Digi FM: „A început anul porcului de lemn – iubi doarme lemn și sforăie ca un porc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...