Armata germană a lansat propriul magazin online, prin care încearcă să-și îmbunătățească imaginea publică și să atragă mai ales publicul tânăr. Printre produsele scoase la vânzare se numără tricouri, căni și o rață de cauciuc îmbrăcată în camuflaj și echipată cu o pușcă de asalt în miniatură. Jucăria a devenit rapid un bestseller și s-a epuizat la scurt timp după lansare, însă strategia de promovare a Bundeswehr a stârnit și critici, arată Euronews.

Armata germană își extinde strategia de promovare în mediul online și lansează propriul magazin de produse cu însemnele Bundeswehr. Printre articolele disponibile se numără tricouri, căni și o rață de cauciuc îmbrăcată în uniformă de camuflaj și înarmată cu o pușcă de asalt în miniatură. Jucăria a atras rapid atenția publicului și s-a epuizat la scurt timp după lansare.

Rața de cauciuc, destinată inclusiv celor care vor să aducă o notă militară în cada de baie, a devenit unul dintre cele mai căutate produse din magazinul online al forțelor armate germane.

Deși la prima vedere pare o inițiativă neobișnuită sau chiar o glumă, lansarea face parte dintr-o strategie de marketing prin care Bundeswehr urmărește să-și schimbe imaginea publică, să devină mai vizibilă și să se apropie de generațiile tinere.

Pe lângă jucăria devenită vedetă, magazinul comercializează articole vestimentare și diverse produse promoționale inscripționate cu numele și însemnele armatei germane.

Rața de cauciuc a devenit un bestseller

Dintre toate produsele lansate, rața de baie în echipament militar a atras cea mai mare atenție. Jucăria este îmbrăcată în camuflaj și poartă o replică în miniatură a unei puști de asalt.

Cererea a fost atât de mare încât produsul s-a epuizat temporar la scurt timp după deschiderea magazinului.

Rațuștele de cauciuc ale Bundeswehr-ului, înarmate cu puști de asalt în miniatură, au atras atenția publicului. Sursa: bundeswehronlineshop.de

Interesul publicului pentru noua platformă comercială ar fi depășit așteptările, iar lansarea a fost însoțită și de probleme tehnice, provocate de numărul mare de accesări.

Astfel, o inițiativă de promovare care ar fi putut trece neobservată a ajuns să genereze discuții atât în mediul online, cât și în spațiul public.

Bundeswehr vrea să-și îmbunătățească imaginea și să atragă recruți

Dincolo de caracterul inedit al produselor, strategia are un obiectiv precis: consolidarea imaginii Bundeswehr și creșterea vizibilității armatei în rândul populației.

Forțele armate germane încearcă să se promoveze dincolo de cazărmi, târguri de profil și campaniile tradiționale de recrutare. Produsele promoționale ar urma să facă marca Bundeswehr mai prezentă în viața de zi cu zi și să consolideze legătura dintre instituție și public.

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Recrutarea reprezintă una dintre prioritățile armatei germane, care încearcă să-și mărească efectivele. În acest context, atragerea tinerilor și familiarizarea acestora cu instituția militară au devenit obiective importante.

Magazinul online este, astfel, și un instrument de comunicare, prin care Bundeswehr încearcă să se prezinte într-o manieră mai accesibilă și mai puțin formală.

Critici privind banalizarea serviciului militar

Noua strategie nu a fost însă primită cu entuziasm de toată lumea. Criticii avertizează că produsele promoționale cu tematică militară riscă să transforme serviciul militar într-un element de divertisment și să estompeze diferența dintre imaginea comercială a armatei și realitățile unei cariere militare.

Comercializarea unor obiecte care reproduc arme și echipamente militare a stârnit în mod special controverse.

Rațuștele de cauciuc ale Bundeswehr-ului, înarmate cu puști de asalt în miniatură, au atras atenția publicului. Sursa: Profimedia

Au apărut critici și în mediul politic. Reprezentanții Partidului de Stânga din Germania au avertizat că o astfel de strategie riscă să normalizeze tot mai mult prezența armatei în viața cotidiană și să transforme instituția militară într-un brand comercial obișnuit.

Rămâne de văzut dacă rața de cauciuc în camuflaj va contribui efectiv la atragerea unor noi recruți. Cert este că produsul și-a îndeplinit deja primul obiectiv de marketing: a atras atenția, a devenit viral și s-a vândut într-un timp foarte scurt.

Iar dacă strategia va continua, nu este exclus ca oferta să fie extinsă cu alte produse neobișnuite, inspirate din universul militar. Până atunci, rața de cauciuc a Bundeswehr pare să fi primit deja prima misiune: să cucerească baia, nu câmpul de luptă, remarcă jurnaliștii Euronews.

Editor : C.A.