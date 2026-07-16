De la instrumente de nișă la elemente esențiale ale războiului modern: Europa mizează pe drone pentru securitatea continentului

Europa a dedicat ani întregi reconstrucției forțelor sale armate, ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina. În prezent, investițiile se concentrează din ce în ce mai mult asupra unei tehnologii considerate esențială pentru securitatea viitoare a continentului: dronele, relatează CNBC.

O serie de anunțuri făcute în ultimele două săptămâni arată cât de repede se accelerează această schimbare. NATO a prezentat o nouă inițiativă privind dronele, Regatul Unit a alocat miliarde de lire sterline pentru drone și sisteme de combatere a dronelor, Germania a decis să achiziționeze 50.000 de drone pentru Ucraina, iar start-up-ul din domeniul tehnologiei de apărare Helsing a atins o valoare de piață de 18 miliarde de dolari.

Aceste evoluții reflectă o schimbare mai amplă în planificarea militară, dronele și sistemele autonome trecând de la statutul de instrumente de nișă pe câmpul de luptă la cel de elemente esențiale ale războiului modern. Această tendință creează oportunități nu numai pentru producătorii de drone, ci și pentru companiile care dezvoltă inteligență artificială, software, război electronic și comunicații securizate.

„Apărarea viitorului se îndreaptă către un câmp de luptă stratificat, în care, de exemplu, un tanc nu se va limita doar la a trage cu obuze; acesta va lansa, de asemenea, drone, va primi date în timp real privind țintele de la sateliți și de la [vehicule aeriene fără pilot], va partaja informații pe tot câmpul de luptă și va opera ca parte a unei forțe conectate în rețea”, a declarat pentru CNBC Loredana Muharremi, analist la Morningstar.

Lecțiile de pe câmpul de luptă din Ucraina – alături de utilizarea de către Iran a dronelor Shahed cu cost redus în Orientul Mijlociu – au demonstrat importanța dronelor relativ ieftine, dotate cu inteligență artificială, care pot culege informații, pot extinde raza de acțiune a armelor convenționale și pot opera din ce în ce mai autonom.

Lecțiile învățate pe câmpul de luptă modelează acum deciziile privind achizițiile publice în întreaga Europă.

Săptămâna trecută, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța militară va deveni „pregătită pentru drone”, anunțând o inițiativă în acest sens, în cadrul căreia aliații vor investi peste 40 de miliarde de dolari în capacități de combatere a dronelor în următorii cinci ani.

Dronele au „schimbat fundamental” natura războiului modern și au devenit un „factor decisiv” pe câmpul de luptă, a afirmat Rutte, dând ca exemplu războiul dintre Rusia și Ucraina.

Regatul Unit investește, de asemenea, masiv în sisteme autonome. În cadrul Planului de investiții în apărare publicat la sfârșitul lunii iunie, guvernul a alocat 5 miliarde de lire sterline (6,7 miliarde de dolari) unui program de „transformare a sectorului dronelor din Regatul Unit”, menit să consolideze forțele armate ale țării.

Între timp, Germania își extinde sprijinul acordat Ucrainei. Luni, compania de software pentru apărare Auterion și producătorul ucrainean de drone Skyfall au anunțat o comandă în valoare de 90 de milioane de euro pentru 50.000 de drone echipate cu sistemul de operare al Auterion, plasată de un stat membru european al NATO. O sursă familiarizată cu acest subiect a confirmat pentru CNBC că țara în cauză este Germania.

„Acesta este primul război care are loc într-o perioadă în care dronele erau suficient de răspândite încât au început să joace un rol important”, a declarat Lorenz Meier, directorul general al Auterion, pentru CNBC. Potrivit lui Meier, software-ul joacă un rol din ce în ce mai important în definirea câmpului de luptă.

Sistemul de operare al companiei Auterion permite dronelor să continue să lovească țintele în ciuda bruiajului electronic, sporindu-le eficiența în medii cu activitate intensă. „Le permite să se năpustească asupra unei ținte, chiar dacă aceasta dispune de dispozitive de bruiaj, situație în care, anterior, ar fi pierdut semnalul video și ar fi ratat ținta”, a declarat Meier.

De asemenea, le permite să lovească o țintă situată sub orizontul radio, de exemplu atunci când o dronă coboară într-o vale. Compania intenționează să lanseze un software care să le permită operatorilor să controleze roiuri coordonate de drone, în loc să piloteze fiecare aeronavă în parte.

Deși ultima comandă este destinată Ucrainei, Meier a afirmat că această tehnologie stârnește deja interesul forțelor armate, inclusiv ale celor din Germania, Norvegia, Marea Britanie și Franța. Totodată, dronele ieftine sunt tot mai des echipate cu arme de ultimă generație pentru a-și spori eficacitatea, prin distragerea atenției sau copleșirea sistemelor de apărare aeriană inamice.

Potrivit lui Muharremi, utilizarea tot mai răspândită a dronelor și a altor sisteme autonome stimulează, de asemenea, cererea pentru tehnologia necesară coordonării dronelor în timp real. Aceasta include comunicații securizate, software de gestionare a operațiunilor de luptă, inteligență artificială, precum și informații obținute prin satelit, senzori și sisteme de război electronic.

„Prin urmare, companiile care dispun de o platformă fizică de amploare și care sunt prezente în domenii precum autonomia, apărarea aeriană, senzorii, războiul electronic, software-ul și sectorul spațial au șanse mari să obțină o parte din viitoarele cheltuieli în domeniul apărării”, a afirmat ea.

Acest lucru se întâmplă pe fondul dublării cheltuielilor de bază ale Europei în domeniul apărării începând cu 2019 și, în conformitate cu obiectivul NATO de 3,5 % pentru 2035, acestea ar putea ajunge la aproximativ 800 de miliarde de euro până în 2030 – aproximativ 2,9 % din PIB – potrivit McKinsey.

Investițiile de capital de risc în tehnologia de apărare au înregistrat, de asemenea, o accelerare semnificativă în 2025, pe ambele maluri ale Atlanticului. Conform McKinsey, volumul tranzacțiilor s-a dublat cu mult față de anul precedent, iar finanțarea europeană destinată tehnologiei de apărare a crescut de la aproximativ 200 de milioane de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2025.

Printre cei mai mari beneficiari se numără compania Helsing, cu sediul în Munchen. Luni, compania a anunțat o rundă de finanțare care i-a stabilit valoarea la 18 miliarde de dolari, consolidându-și poziția ca una dintre cele mai bine finanțate startup-uri din domeniul tehnologiei de apărare din Europa.

Helsing produce drone și arme de supraveghere subacvatică și dezvoltă software de inteligență artificială și autonomie pentru a susține aceste aplicații militare, evidențiind faptul că industria europeană de apărare mizează din ce în ce mai mult pe ideea că viitorul războiului va depinde în aceeași măsură de software și de autonomie, cât și de echipamentele militare tradiționale.

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Editor : A.M.G.