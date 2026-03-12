De la mustrarea liderilor europeni la replicile cu Orban: cum poate afecta schimbarea de ton a lui Zelenski relația cu aliații Ucrainei

Răbdarea lui Volodimir Zelenski pare să se epuizeze — și acest lucru începe să se vadă. În ultimele săptămâni, președintele ucrainean și-a intensificat retorica atât față de critici, cât și față de aliați, mustrând liderii europeni pentru că acționează prea lent în ceea ce privește sprijinul acordat, schimbând replici acide cu premierul ungar Viktor Orban și punând la îndoială în mod deschis abordarea lui Donald Trump față de război, conform Politico.

Tonul mai dur reflectă frustrarea crescândă la Kiev, pe fondul blocării negocierilor de pace și al incertitudinii privind sprijinul financiar — dar chiar și cei apropiați lui Zelenski avertizează că retorica riscă să îndepărteze tocmai partenerii pe care Ucraina se bazează pentru bani, arme și sprijin diplomatic.

Această frustrare începe să influențeze mesajele publice ale președintelui ucrainean, potrivit unui fost consilier de politică externă al lui Zelenski. „Această frustrare determină o retorică mai dură”, a spus fostul consilier, care a cerut să nu fie numit, deoarece încă are relații bune cu liderul ucrainean.

„Este un ciclu care devine contraproductiv”, a adăugat el.

Deputatul ucrainean din opoziție Mykola Kniazhytskyi a declarat că această schimbare este legată și de presiunea exercitată asupra Kievului în cadrul negocierilor de pace blocate.

„Zelenski înțelege că nu poate sacrifica interesele naționale și renunța” la regiunile estice ale țării, așa cum a cerut Kremlinul, a afirmat Kniazhytskyi. „De aceea, declarațiile sale în comunicarea cu liderii occidentali au devenit mai clare și mai directe”.

El a adăugat că președintele ucrainean încearcă, de asemenea, să demonstreze hotărâre pe plan intern. „În declarațiile lui Zelenski se poate observa atât dorința de a influența emoțional partenerii implicați în negocieri, cât și o încercare de a-și consolida poziția politică internă ca apărător ferm al intereselor naționale ale Ucrainei”.

Tensiunea a fost evidentă săptămâna trecută, când Uniunea Europeană l-a mustrat public pe liderul ucrainean pentru remarci în care părea să-l amenințe pe premierul ungar Viktor Orban.

Liderul de la Kiev declarat că va da trupelor ucrainene adresa unei „anumite persoane” pentru ca acestea să poată vorbi cu el „în limba lor”.

Deși nu l-a numit pe Orban, s-a înțeles că se referă la liderul maghiar, care blochează un pachet de împrumuturi UE în valoare de 90 de miliarde de euro, de care Kievul are nevoie disperată înainte de a rămâne fără lichidități în primăvară. Premierul ungar l-a înfuriat pe Zelenski și cu acuzațiile sale că ucrainenii au oprit în mod deliberat fluxul de petrol rusesc prin conductele Drujba din era sovietică.

Pe lângă faptul că a iritat Comisia Europeană, care într-o condamnare rară i-a spus lui Zelenski că nu trebuie să facă „amenințări împotriva statelor membre ale UE”, remarca liderului ucrainean nu a fost pe placul liderilor opoziției și criticilor lui Orban din Budapesta. Aceștia se tem că președintele ucrainean este atras de Orban într-o escaladare retorică care l-ar putea ajuta pe liderul maghiar în viitoarele alegeri parlamentare din țară.

„Comentariul lui Zelenski a fost stupid”, a declarat Peter Kreko de la Political Capital, o firmă independentă de consultanță în domeniul cercetării politice din Budapesta. „Chiar dacă, la fel ca mine, considerați că guvernul maghiar contribuie la escaladarea situației, de exemplu prin amenințările lui Orban de a lua petrolul cu forța, comentariul liderului ucrainean a fost extrem de iresponsabil”.

Războiul verbal oferă campaniei premierului ungar „dovezi ale afirmațiilor lor că Ucraina amenință Ungaria”, a adăugat el.

Într-un interviu acordat lui Gordon Repinski pentru Politico și Welt, liderul de la Kiev a respins criticile potrivit cărora îl ajută pe Orban din punct de vedere politic și l-a acuzat pe liderul maghiar că se aliază cu Moscova.

„El este de partea liderului rus”, a spus Zelenski, argumentând că Orban a încercat să blocheze sancțiunile împotriva Rusiei și să împiedice tranzitul armelor occidentale prin Ungaria.

Ungaria „nu ne-a acordat niciodată sprijin militar de la începutul acestui război” deoarece „prietenii și partenerii strategici” ai lui Orban se află în Rusia, a adăugat el. Menținerea tăcerii diplomatice, a spus acesta, nu va schimba situația.

Zelenski și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de Uniunea Europeană pentru că nu a ripostat mai ferm împotriva lui Orban. „Nu am văzut mesaje puternice din partea liderilor europeni”, a spus el, subliniind că disputa nu era una personală, ci viza „viețile ucrainene, securitatea Ucrainei și securitatea Europei”.

Liderul de la Kiev nu a adoptat un ton vizibil mai dur doar față de adversari precum Orban. La Forumul Economic Mondial de la Davos, din februarie, el i-a surprins pe liderii europeni dedicând o mare parte a discursului său pentru a-i mustra că nu fac suficient pentru a ajuta Ucraina – și nici suficient pentru propria lor apărare.

„În Europa, prea des, ceva este mai urgent”, a spus el. „Europa adoră să discute despre viitor, dar evită să ia măsuri astăzi”.

Venind la o zi după ce președintele american Trump îi pusese deja la grea încercare pe liderii europeni, criticile usturătoare ale lui Zelenski au lăsat audiența uimită. „A fost destul de surprinzător”, a spus Natia Seskuria, analist la Royal United Services Institute, un think tank cu sediul la Londra. „Zelenski este nemulțumit de modul în care a fost mobilizat sprijinul de către europeni”.

Președintele ucrainean i-a mustrat pe liderii europeni și în trecut, inclusiv în primele luni ale războiului și anul trecut la Davos. Dar de data aceasta tonul său a fost aproape batjocoritor, pe măsură ce a enumerat o lungă listă de nemulțumiri, începând cu decizia UE de a nu utiliza activele rusești înghețate în Europa pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei.

Zelenski a devenit, de asemenea, mai puțin rezervat în remarca sa despre Trump – o abatere de la prudența meticuloasă pe care a adoptat-o anul trecut după o discuție tensionată la Biroul Oval, în care a deviat de la scenariu, în parte după ce a fost provocat de vicepreședintele SUA JD Vance, care l-a acuzat de ingratitudine.

După acel episod, Zelenski a adoptat în mare parte o strategie de evitare a furiei lui Trump, sperând în schimb că președintele rus Vladimir Putin îl va enerva pe liderul american fiind primul care va spune „nyet” păcii.

În lupta diplomatică dintre Zelenski și Putin pentru a-l prezenta pe celălalt ca obstacol în calea păcii, liderul ucrainean părea pentru scurt timp să câștige. După ce a colaborat cu premierul britanic Keir Starmer și alți lideri europeni pentru a repara relațiile cu Washingtonul, Kievul a crezut că a obținut o victorie când Trump și-a manifestat disponibilitatea de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina postbelică.

Însă tonul s-a schimbat din nou în ultimele săptămâni. Zelenski a criticat public eforturile repetate ale liderului de la Casa Albă de a presa Kievul, mai degrabă decât Moscova, să facă concesii, calificând această abordare drept „nedreaptă”. Săptămâna aceasta, el s-a plâns că Donald Trump nu a exercitat încă o presiune serioasă asupra Rusiei.

În interviul acordat Politico, Zelenski a sugerat că Washingtonul ignoră responsabilitatea Rusiei pentru război. „Președintele Trump nu a ridicat problema responsabilității și nimeni nu vorbește despre asta”, a spus el, argumentând că Ucraina a făcut deja concesii semnificative în căutarea păcii. „Ucraina a demonstrat deja că este dispusă să facă multe compromisuri”.

Președintele ucrainean nu s-a abținut nici de la ocazionale aluzii la adresa lui Trump. După ce președintele american a solicitat ajutorul Ucrainei pentru interceptarea dronelor iraniene, Zelenski a fost întrebat la o conferință de presă săptămâna trecută dacă Kievul deține acum atuul. „Spuneți-mi dumneavoastră”, a răspuns el zâmbind.

Problema este că aceste critici suplimentare „nu duc la rezultate tangibile”, a afirmat fostul consilier de politică externă.

Săptămâna trecută — după mustrarea din partea Comisiei Europene — Trump a insistat asupra ideii că Zelenski este principalul obstacol în calea încheierii unui acord cu Rusia, descriindu-l pe Putin ca fiind cooperant și adăugând că liderul ucrainean „trebuie să se pună pe treabă” și să facă compromisuri.

Schimbul de replici subliniază cât de repede retorica ascuțită a lui Zelenski poate avea ecouri dincolo de Kiev. La Washington și în unele capitale europene, riscul este ca criticii săi să poată folosi comentariile sale pentru a întări argumentul că Ucraina – și nu Rusia – stă în calea unui acord.

„Trebuie să fie puțin mai prudent când vine vorba de criticarea aliaților săi”, a spus Seskuria. „Va fi crucial pentru Zelenski să aibă sprijinul tuturor aliaților europeni în ceea ce privește modul de abordare a administrației Trump”.

