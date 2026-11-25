După 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban, relația Ungariei cu Ucraina pare să intre într-o nouă etapă. Peter Magyar s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski în regiunea Transcarpatia, a transmis că Ucraina are dreptul să-și apere suveranitatea și a contribuit la deblocarea unor etape importante ale negocierilor de aderare la UE. Schimbarea de ton nu înseamnă însă o aliniere necondiționată la poziția Kievului: noul lider de la Budapesta își menține rezervele privind sprijinul financiar și militar acordat Ucrainei și pune în continuare accent pe drepturile minorității maghiare, arată Kyiv Post.

Ar fi fost greu de imaginat, în timpul mandatului lui Viktor Orban, ca un prim-ministru maghiar să joace volei alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. La fel de greu de imaginat ar fi fost ca liderul de la Budapesta să declare, pe teritoriul Ucrainei, că această țară are dreptul și datoria de a se apăra împotriva Rusiei.

Marți, 24 noiembrie, în regiunea Transcarpatia, Peter Magyar a făcut ambele lucruri. Moscova, obișnuită cu un ton mult diferit din partea Budapestei, nu a avut nicio reacție publică, în timp ce presa de stat rusă a preferat să sublinieze refuzul constant al Ungariei de a oferi asistență militară Kievului.

Locul întâlnirii a avut o semnificație mult mai mare decât jocul de volei. Cei doi lideri s-au întâlnit cu elevi de la Liceul „Lajos Kossuth” din Berehove – cunoscut de maghiari sub numele de Beregszasz -, un punct central al disputei privind educația în limbile minorităților, care a tensionat relațiile bilaterale timp de aproape un deceniu.

Până la vizita lui Magyar, Ucraina își modificase deja legislația în domeniul educației, iar Ungaria își retrăsese obiecțiile față de deschiderea ultimelor două grupuri de capitole de negociere în procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Momentul în care Ucraina a devenit o temă electorală în Ungaria

Cu doar șapte luni în urmă, Zelenski era una dintre principalele ținte ale campaniei electorale a lui Viktor Orban. Confruntat cu cea mai dificilă provocare politică din ultimii 16 ani, Orban i-a prezentat pe Magyar și partidul său de centru-dreapta, Tisza, drept instrumente ale Bruxelles-ului, susținând că victoria acestora ar fi dus la direcționarea banilor contribuabililor maghiari către Kiev și la implicarea Ungariei în război.

Oleoductul „Drujba” a devenit una dintre principalele teme ale campaniei. Budapesta a acuzat Kievul că a întrerupt în mod deliberat livrările de petrol rusesc înainte de scrutin, în timp ce Ucraina a susținut că un atac rusesc, produs la sfârșitul lunii ianuarie, avariase conducta.

Ulterior, Ungaria a blocat un împrumut al UE destinat Ucrainei, în valoare de 90 de miliarde de euro. Situația l-a determinat pe Zelenski să ironizeze blocajul, sugerând că soldații ucraineni ar putea discuta direct cu persoana care împiedica deblocarea fondurilor.

Washingtonul a intervenit direct în favoarea lui Orban. Pe 7 aprilie, cu cinci zile înainte de scrutin, vicepreședintele SUA, JD Vance, a vizitat Budapesta, a acuzat Uniunea Europeană de amestec în alegeri și a apărut alături de Orbán. De pe scenă, Vance l-a sunat pe președintele Donald Trump, care s-a adresat mulțimii.

Volodimir Zelenski și Peter Magyar Foto: X/Peter Magyar

A doua zi, Vance a calificat drept „complet scandaloase” declarațiile lui Zelenski despre Orban și a reluat acuzațiile Budapestei privind conducta de petrol. În același timp, Magyar a avertizat împotriva ingerințelor străine în politica internă a Ungariei.

Nici sprijinul Washingtonului, nici retorica anti-Ucraina nu l-au salvat însă pe Viktor Orban. Pe 12 aprilie, partidul Tisza a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai formațiunii Fidesz, obținând 141 dintre cele 199 de mandate parlamentare și 53,2% din voturile exprimate pentru listele de partid. Zelenski l-a felicitat imediat pe Magyar, spre deosebire de Moscova, care nu a transmis un mesaj public de felicitare.

Cum a ajuns la Bruxelles o dispută legată de școli

Transcarpatia a făcut parte timp de secole din Regatul Ungariei, înainte de a deveni teritoriu al Cehoslovaciei după Primul Război Mondial. Regiunea a revenit sub control ungar în etape, în 1938 și 1939, iar după Al Doilea Război Mondial a fost inclusă în Ucraina sovietică.

Recensământul ucrainean din 2001 a înregistrat aproximativ 151.500 de etnici maghiari în regiune. Emigrația și invazia rusă la scară largă au redus însă această comunitate, potrivit unei estimări publicate în iunie de Centrul pentru Studii Estice din Polonia, la aproximativ 60.000-70.000 de persoane.

În 2017, Kievul a adoptat o lege a educației menită să asigure cunoașterea limbii ucrainene la nivel național. Familiile de etnie maghiară au contestat însă prevederile care impuneau ca elevii din învățământul secundar să studieze majoritatea materiilor în limba ucraineană, și nu în limba maternă.

Pentru părinții din Berehove, posibilitatea de a-și trimite copiii la școli în care predarea se face în limba maghiară era o preocupare reală, cu mult înainte ca Orbán să transforme această chestiune într-o temă politică.

Budapesta a reacționat blocând cooperarea la nivel înalt dintre NATO și Ucraina, iar ulterior a frânat procesul de integrare a Kievului în UE.

Până în decembrie 2023, Orbán ajunsese să folosească deciziile europene privind Ucraina drept pârghie pentru a obține concesii în chestiuni interne, fără legătură directă cu acest subiect. La un summit de la Bruxelles, premierul ungar a părăsit sala pentru a le permite celorlalți 26 de lideri să deschidă negocierile de aderare cu Kievul. Ulterior, a blocat prin veto un pachet de asistență în valoare de 50 de miliarde de euro, condiționându-și cooperarea de deblocarea fondurilor europene suspendate din cauza disputelor privind statul de drept în Ungaria.

Aprobarea ajutorului a necesitat convocarea unui summit de urgență, la 1 februarie 2024. Orbán a efectuat, în cele din urmă, o vizită la Kiev pe 2 iulie 2024, unde a pledat pentru o încetare a focului. Trei zile mai târziu, a zburat la Moscova, iar în noiembrie 2025 a revenit acolo pentru a 14-a întâlnire cu Vladimir Putin.

Ce a reușit Magyar, spre deosebire de Orban

Primul progres semnificativ în relația dintre cele două țări sub noua conducere a Ungariei a fost înregistrat pe 3 iunie, când Magyar a anunțat încheierea unui acord cuprinzător cu autoritățile de la Kiev privind drepturile minorităților. Negocierile au durat mai multe săptămâni și au implicat reprezentanți ai comunității maghiare din Transcarpatia.

Potrivit lui Magyar, el a reușit în trei săptămâni ceea ce Orban nu a putut realiza în aproape un deceniu.

Pe 12 octombrie, parlamentul Ucrainei a adoptat legislația relevantă în domeniul educației, cu 266 de voturi, iar Zelenski a promulgat-o în aceeași zi. Școlile în care mai mult de jumătate dintre elevi studiază într-o limbă a unei minorități beneficiază acum de un statut special, care presupune ca directorul sau directorul adjunct să cunoască fluent limba respectivă.

Legea protejează, de asemenea, limbile minorităților și simbolurile naționale în școli și oferă garanții elevilor în cazul reorganizării unităților de învățământ. De aceste prevederi beneficiază comunitatea maghiară, alături de alte minorități lingvistice.

La Berehove, Magyar i-a cerut lui Zelenski să devanseze termenul de implementare a noilor prevederi, de la sfârșitul anului 2027 până la sfârșitul lunii iunie. Discuțiile celor doi lideri au vizat și folosirea drapelelor naționale la evenimentele organizate de minorități, acordarea de asistență în limba maghiară în spitale și cămine de bătrâni, precum și organizarea de tururi ghidate în limbile minorităților.

O pasăre maghiară și un trident ucrainean

Printre solicitările mai sensibile ale lui Magyar s-a numărat reinstalarea statuii „turul” - o pasăre mitologică asociată originilor poporului maghiar - la Castelul Palanok din Mukacevo (Munkacs).

Monumentul a fost ridicat în 1896, demontat de autoritățile cehoslovace în 1924 și restaurat în 2008. În octombrie 2022, Consiliul Local din Mukacevo a decis îndepărtarea statuii și înlocuirea acesteia cu tridentul ucrainean, simbolul național al Ucrainei. Decizia a determinat Budapesta să convoace un reprezentant diplomatic al Kievului.

Peter Magyar și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Magyar a descris reinstalarea monumentului drept un gest cu un cost redus, dar cu o valoare simbolică importantă. Afirmația sa potrivit căreia statuia s-ar fi aflat acolo de secole este însă inexactă din punct de vedere istoric. De asemenea, decizia de îndepărtare a monumentului a aparținut autorităților municipale, nu guvernului central.

În privința memoriei istorice, discuțiile au avansat mai ușor. Magyar a salutat rezoluția adoptată în septembrie de parlamentul ucrainean, prin care deportările organizate de sovietici în perioada 1944-1946 - în urma cărora etnici maghiari au fost trimiși la muncă forțată, într-un fenomen cunoscut sub numele de malenkij robot - sunt recunoscute drept crime împotriva poporului maghiar.

În aceeași zi, Magyar și Zelenski au depus coroane de flori la mormintele soldaților ucraineni căzuți în luptă, la Ujhorod. Liderul ungar a subliniat că Ungaria știe cine este agresorul și a recunoscut dreptul Ucrainei de a-și apăra suveranitatea. La rândul său, Zelenski i-a transmis o aluzie la adresa lui Orbán, afirmând că prietenia cu Putin nu duce nicăieri.

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Magyar se adresase deja direct Moscovei, chiar în ajunul vizitei. Într-un discurs susținut în parlament luni, 23 noiembrie, el a calificat drept o infracțiune campania de ură antiucraineană a partidului Fidesz și a respins acuzațiile potrivit cărora guvernul său ar fi fost responsabil pentru recentele atacuri rusești din Transcarpatia.

Amintind că bunicul său a fugit din calea bombardamentelor din apropierea orașului Muncaci (Mukacevo), în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Magyar a declarat că Ungaria va fi alături atât de etnicii maghiari din regiune, cât și de poporul ucrainean, „chiar dacă acest lucru nu este pe placul cuiva de la Moscova”.

Până miercuri, 25 noiembrie, Kremlinul nu transmisese nicio reacție publică la vizita lui Magyar. În schimb, agenția de presă rusă de stat TASS a evidențiat refuzul Budapestei de a oferi asistență militară Kievului sau de a participa la noi împrumuturi ale UE destinate Ucrainei.

Ce își pot oferi reciproc Ungaria și Ucraina

Vizita lui Magyar a arătat că relațiile bilaterale se pot extinde dincolo de disputele privind drepturile minorităților și de veto-urile Ungariei în cadrul UE.

Liderul ungar a venit cu un ajutor umanitar în valoare de un miliard de forinți (2,9 milioane de dolari), care include echipamente medicale, generatoare și vehicule. Pachetul a fost însoțit de un fond social Ilona Zrinyi, destinat sprijinirii serviciilor medicale, educației și culturii comunității maghiare din Transcarpatia.

Viktor Orban (Fidesz) și Peter Magyar (Tisza) așteaptă rezultatele alegerilor parlamentare din Ungaria pentru a vedea cine va fi premier. Foto: Profimedia Images

Cei doi lideri au discutat și despre aprovizionarea cu gaze și motorină, accesul Ungariei la depozitele subterane de gaze din Ucraina, modernizarea punctelor de trecere a frontierei, stabilirea unor legături feroviare directe și extinderea sprijinului ungar pentru operațiunile de deminare.

În domeniul agriculturii, schimbarea de abordare a fost evidentă. În timp ce Orban s-a confruntat în repetate rânduri cu Kievul din cauza restricțiilor privind importurile de cereale ucrainene, Zelenski a oferit Ungariei posibilitatea de a se aproviziona cu porumb, pentru a-i ajuta pe fermierii afectați de secetă.

Magyar a evidențiat și rolul pe care companiile maghiare l-ar putea avea în reconstrucția Ucrainei. Cei doi lideri au vizitat un spital modernizat din Berehove, cu sprijinul ambelor țări, în care au fost efectuate deja peste 100 de intervenții chirurgicale.

Până unde va merge Magyar?

Cel mai important câștig diplomatic al Kievului a venit cu patru zile înainte de vizită. Vineri, 20 noiembrie, Budapesta a renunțat la obiecțiile față de deschiderea ultimelor două dintre cele șase grupuri de capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Acestea vizează domenii precum transporturile, energia, clima, agricultura și politica regională.

Decizia le-a permis ambasadorilor statelor membre să facă un nou pas în procesul de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova, după ce, între iunie și octombrie, fuseseră deschise deja patru dintre cele șase grupuri. Progresul a venit după luni de negocieri privind capitolele rămase.

Cu toate acestea, Magyar a stabilit limite clare. El a insistat ca Ucraina să adere la UE strict pe baza propriilor merite și s-a opus includerii ajutorului pe termen lung pentru Kiev în bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034. Liderul ungar a invocat constrângerile bugetare ale țării sale și a sugerat că statele membre care doresc să finanțeze Ucraina ar putea face acest lucru separat.

Analiștii ucraineni au avertizat că vizita nu trebuie interpretată drept o schimbare radicală a politicii externe a Ungariei. Vitaliy Diachuk, de la Institutul pentru Strategia Europei Centrale, a declarat pentru Deutsche Welle că Budapesta a înlocuit veto-urile cu negocierile, păstrându-și în același timp atenția asupra comunității maghiare din Transcarpatia.

La rândul lor, Olena Halushka, de la Centrul Internațional pentru Victoria Ucrainei, și Illia Yurchyna, de la organizația Ukrainian Prism, au remarcat că Magyar trebuie să țină cont de un electorat profund polarizat, în condițiile în care Fidesz își dorește revenirea la putere.

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Presiunile interne au fost vizibile pe tot parcursul vizitei. După ce, în timpul unei conferințe de presă, Zelenski l-a îndemnat pe Magyar să îl invite la Budapesta, liderul ungar a lansat invitația pe loc. Ulterior, Fidesz a ridicat semne de întrebare cu privire la eventualele angajamente financiare pe care Magyar le-ar fi putut lua față de Kiev.

Imaginea lui Zelenski apăruse, la un moment dat, pe panouri publicitare finanțate de statul ungar, în care Ucraina era prezentată drept o amenințare. Acum, președintele ucrainean are o invitație oficială la Budapesta.

Kievul mai are de îndeplinit anumite obligații legate de calendarul reformelor în domeniul educației, iar disputele privind finanțarea europeană și monumentele istorice persistă. Cu toate acestea, după nouă ani de blocaj, Magyar a restabilit un mecanism diplomatic de bază: Budapesta și-a prezentat condițiile, Kievul a adoptat modificările legislative solicitate, iar Ungaria și-a retras obiecțiile care blocau avansarea negocierilor de aderare.

Editor : C.A.