„De la promisiune la progres”: Ursula von der Leyen susține, astăzi, în Parlamentul European, discursul privind starea Uniunii Europene

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezintă, astăzi, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, începând cu ora 10:00, discursul privind starea Uniunii Europene (SOTEU).

Intitulat „De la promisiune la progres”, discursul din 10 septembrie este primul de acest fel de la preluarea de către Ursula von der Leyen a celui de-al doilea mandat de preşedintă a Comisiei, în decembrie 2024.

Fiecare discurs SOTEU prezintă un bilanţ al activităţii, dar şi viziunea preşedintelui şi iniţiativele majore pentru anul următor.

Starea Uniunii (SOTEU) este un discurs anual rostit de preşedintele Comisiei Europene în faţa Parlamentului European, fiind considerat un moment important al democraţiei UE şi o oportunitate de a reflecta asupra anului trecut, de a prezenta priorităţile UE sau de a anunţa noi iniţiative.

Discursul este urmat de o dezbatere cu deputaţii din Parlamentul European (PE), prin care eurodeputaţii au ocazia de a examina activitatea Comisiei Europene cu privire la aspecte cheie şi de a adresa întrebări care îi preocupă pe cetăţenii europeni.

Dezbaterea din PE va fi transmisă în direct pe site-ul Parlamentului, începând cu ora 10:00 (ora României).

Discursul privind starea Uniunii se va concentra, în acest an, pe provocările globale întâmpinate de UE, inclusiv relaţiile cu SUA, sprijinul continuu al UE pentru Ucraina în războiul său împotriva agresiunii ruse, apărarea şi securitatea europeană, următorul buget multianual post-2027 al Uniunii Europene, prosperitatea şi competitivitatea durabile şi modalităţile de protejare a democraţiei şi a valorilor fundamentale ale UE.

Noua realitate geopolitică, concurenţa economică, criza energetică, inflaţia, fenomenele meteorologice extreme sunt principalele provocări pe care noua Comisie von der Leyen le-a abordat de la începutul mandatului, la 1 decembrie 2024.

Discursul privind starea Uniunii va fi structurat în jurul unor teme precum:

O Uniune competitivă şi prosperă;

O Uniune sigură, pregătită să se apere;

Un partener global de încredere;

O Europă democratică, cu un buget pregătit pentru viitor;

În privinţa unei „Europe competitive şi prospere”, Comisia arată că a elaborat şi prezentat, în ianuarie 2025, o busolă pentru competitivitate, care indică o economie modernă, decarbonizată şi care are ca scop stimularea creşterii economice a Uniunii. De asemenea, se arată că executivul comunitar a luat măsuri pentru a asigura independenţa energetică şi accesibilitatea preţurilor şi a diversificat parteneriatele comerciale.

Cu privire la pilonul „O Uniune sigură, pregătită să se apere”, Comisia arată că o condiţie prealabilă esenţială pentru prosperitate este pacea şi securitatea pe continentul european şi că Europa a înţeles că trebuie să îşi asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare. În acest scop, executivul a propus un plan de pregătire pentru 2030 pentru a contribui la stimularea cheltuielilor naţionale pentru apărare şi la eliminarea lacunelor în materie de capabilităţi militare. Între instrumentele adoptate în domeniul apărării, Comisia aminteşte: facilitatea Readiness 2030 şi Acţiunea de securitate pentru Europa SAFE.

Cu privire la „Europa, ca partener global de încredere”, Comisia precizează că a luat măsuri concrete pentru a reduce dependenţele şi pentru consolidarea reţelei de parteneri de încredere. Astfel, parteneri din întreaga lume - din Regatul Unit până în India şi din Asia de Sud-Est până în America de Sud - apelează la UE ca la un partener previzibil, fiabil şi echitabil cu care să facă afaceri.

Prin tema „O Europă democratică, cu un buget pregătit pentru viitor”, Comisia subliniază că a formulat un buget pe termen lung modernizat, care va permite o mai bună reacţie la crizele emergente.

Cel mai recent discurs privind starea Uniunii a fost susţinut de către Ursula von der Leyen la 3 septembrie 2023, în cadrul primului său mandat la şefia Comisiei Europene.

SOTEU din 2023 s-a concentrat pe teme precum Pactul verde european, competitivitatea economică, inteligenţa socială, digitală şi artificială, migraţia, sprijinul pentru Ucraina. Discursul a făcut referire şi la importanţa alegerilor ce urmau să aibă loc în 2024, preşedinta Comisiei menţionând că momentul alegerilor este o oportunitate de a câştiga încrederea europenilor, pentru a putea da un răspuns aspiraţiilor şi temerilor lor.

„Uniunea noastră de astăzi reflectă viziunea celor care au visat la un viitor mai bun după cel de Al Doilea Război Mondial. Un viitor în cadrul unei Uniuni în care naţiunile, democraţiile şi popoarele colaborează pentru a se bucura împreună de pace şi prosperitate. Ei au crezut că Europa este răspunsul la chemarea istoriei. Când vorbesc cu noua generaţie de tineri, văd la ei aceeaşi viziune a unui viitor mai bun. Aceeaşi dorinţă arzătoare de a construi ceva mai bun. Aceeaşi convingere că, într-o lume a incertitudinilor, Europa trebuie să răspundă din nou la chemarea istoriei.”, a arătat Ursula von der Leyen, în discursul său din 2023.

