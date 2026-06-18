La patru ani după ce Regimentul Azov din Ucraina a predat forțelor ruse ultimul colț al orașului devastat Mariupol, unitatea reconstruită își propune să o facă pe Moscova să plătească pentru ocupația sa. Această înfrângere amară din mai 2022 - când sute dintre luptătorii săi au fost uciși sau capturați - a transformat Azov într-un simbol al rezistenței în Ucraina și a deschis calea pentru revenirea sa ca o forță mai mare și mai puternică. Acum, regimentul își îndreaptă din nou atenția asupra orașului său natal de la Marea Azov, arată, într-o analiză, Reuters.

Dronele aparținând Corpului 1 Azov au străbătut cerul deasupra portului maritim strategic al orașului săptămâna trecută, în cadrul unei operațiuni care a vizat substații electrice, instalații de reparații și o navă supusă sancțiunilor, provocând o pană de curent în port, potrivit surselor militare de la Kiev. Agenția Reuters a reușit să confirme locația unor fragmente dintr-un videoclip al atacului publicat de corpul respectiv.

Atacul a făcut parte din campania de lovituri tot mai extinsă a Ucrainei, care vizează logistica militară rusă situată adânc în spatele liniei frontului, într-o încercare de a slăbi mașina de război a Moscovei și de a înclina balanța războiului în favoarea Kievului.

Colonelul Arsen Dmitrik, șeful de stat major al Primului Corp Azov, a declarat pentru Reuters că vor urma zeci de astfel de operațiuni pentru a demonstra capacitățile, tehnologia și planificarea unității.

Alungarea Rusiei din Mariupol, care se află la 120 km în spatele liniilor frontului care abia se mișcă, este o „luptă de lungă durată”, a recunoscut el.

„Dacă va dura 20 de ani, vom petrece 20 de ani planificând, așteptând, pregătindu-ne”, a spus Dmitrik, în vârstă de 32 de ani, care s-a numărat printre cei capturați de Rusia și eliberați ulterior. „Dar când va veni momentul, trebuie să fim pregătiți. Cred că îl vom recuceri (n.r. Mariupolul).

Este doar o chestiune de timp.”

„Urmează mai multe”

Atacul asupra portului, desfășurat cu ajutorul forțelor ucrainene de drone și al serviciului de securitate SBU, a lovit la doar câteva mile de oțelăria devastată unde luptătorii din Azov și alte trupe s-au predat după asediul de trei luni al orașului de către Moscova. Aceasta a urmat unor luni de atacuri asupra unor artere rutiere vitale din zonele ocupate de Rusia din regiunea Donetsk de est, inclusiv în Mariupol, într-un efort sistematic de a perturba liniile de aprovizionare rusești către front.

Imaginile publicate de corpul de armată surprind operațiunile sale: într-un videoclip din 16 aprilie, dronele survolează câmpuri întinse și autostrăzi lungi din jurul orașului Donetsk, înainte de a se năpusti asupra unor vehicule militare voluminoase.

Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

O altă postare din 8 mai prezintă imagini filmate de drone care survolează centrul orașului Mariupol și uzina siderurgică Azovstal, grav avariată, locul unde garnizoana ucraineană a opus ultima rezistență în 2022.

„Azov patrulează deja în orașul său natal, Mariupol. Din cer - deocamdată”, se menționează în postare.

Astăzi, orașul - a cărui populație a scăzut de la peste 400.000 de locuitori înainte de război - găzduiește noi proiecte de infrastructură, parte a eforturilor Rusiei de a-și consolida controlul asupra sudului ocupat al Ucrainei, conform unei investigații Reuters de la începutul acestui an.

În ianuarie, serviciul de informații externe de la Kiev a declarat că Rusia extinde portul maritim din Mariupol ca nod cheie pentru economia sa, în timp ce derulează proiecte de construcții de prestigiu în oraș, în detrimentul locuitorilor obișnuiți.

Întreruperea aprovizionărilor esențiale

În cadrul campaniei ucrainene de „atac intermediar”, obiectivul principal al Corpului Azov este de a bloca transporturile inamice - în special combustibilul - care vin din Rusia prin noduri cheie precum Mariupol și orașul Donețk, a declarat un ofițer al corpului responsabil cu dronele.

Mișcarea constantă a camioanelor de aprovizionare pe drumuri vaste și deschise le face greu de apărat, a spus el: „Nu există nicio modalitate de a ascunde un camion-cisternă care transportă combustibil... Este pur și simplu imposibil.”

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Printre rutele atacate se numără M14, care leagă Mariupol de orașul rus Rostov, situat la est, H20, care se îndreaptă spre nord de la Mariupol către Donețk, și o șosea de centură din jurul orașului Donețk, a adăugat el.

Armata ucraineană intensifică, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii logistice de-a lungul „podului terestru” ocupat de ruși, care traversează sudul Ucrainei și leagă Rusia de Crimeea, atacuri care au provocat penurie de combustibil în peninsulă.

Într-un interviu acordat agenției Reuters săptămâna trecută, comandantul șef al forțelor ucrainene specializate în drone, Robert Brovdi, s-a angajat să „izoleze Crimeea în viitorul apropiat” prin intensificarea atacurilor asupra autostrăzii cheie P-280.

Atacurile diviziei Azov sunt „cumulative, mai degrabă decât decisive”, a afirmat Franz-Stefan Gady, expert al Centrului pentru o Nouă Securitate Americană (Center for a New American Security) cu sediul la Viena, întrucât acestea obligă armata rusă să-și împrăștie vehiculele pe ocoliri mai lungi și să recurgă la mai multe deplasări nocturne.

Echipajul unui obuzier autopropulsat CAESAR din Brigada 148 Artilerie trage spre liniile inamice dintr-o poziție ascunsă, în timp ce soldații din apropiere supraveghează cerul în căutarea dronelor FPV ostile, lângă Pokrovsk, regiunea Donetsk, Ucraina, pe 11 ianuarie 2026 Foto: Profimedia

În timp, a adăugat el, acest lucru „diminuează ritmul ofensiv pe care Rusia îl poate genera” pe câmpul de luptă.

Forțele ruse sunt pe punctul de a captura orașul Kostiantynivka, punctul de ancorare sudic al așa-numitei „centuri de fortărețe” din regiunea Donețk, pe care Moscova a cerut-o Kievului să o cedeze. Echipele ruse de drone lovesc, de asemenea, cu putere logistica ucraineană de pe câmpul de luptă. Cu toate acestea, ritmul general de avans al Rusiei a încetinit considerabil în ultimele luni.

Forțele ucrainene au recâștigat teren pe anumite porțiuni ale frontului. Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă din SUA, a afirmat că atacurile ucrainene cu rachete de rază medie ar putea „testa condițiile” necesare pentru ca Ucraina, și eventual Azov, să treacă în cele din urmă la ofensivă.

„Aceasta este una dintre marile povești ale acestui an: cum va reacționa Rusia la campania de atacuri cu rachete de rază medie a Ucrainei?”, a spus el.

Operațiuni viitoare

Una dintre armele principale ale Corpului Azov este drona Hornet asistată de inteligență artificială, produsă de firma americană de tehnologie de apărare Perennial Autonomy, condusă de fostul CEO al Google, Eric Schmidt.

Operatorii Corpului Azov au modificat-o prin instalarea unor terminale de internet Starlink pentru a-i extinde raza de acțiune inițială de 100 km, a adăugat Lee – o inovație care a demonstrat expertiza tehnică a unității.

„Azov a fost responsabil pentru o mare parte din îmbunătățirile aduse dronei Hornet”, a spus el.

Prin lansarea în rafale a dronelor sale pe drumurile care duc spre și dinspre Mariupol, corpul de armată lucrează la îndeplinirea unui obiectiv-cheie, a declarat șeful de stat major Dmitrik: accelerarea încetării luptelor, care, speră el, ar duce la eliberarea a peste 700 dintre luptătorii săi din închisorile rusești.

Kievul a făcut din schimbul de prizonieri „toți pentru toți” o componentă centrală a oricărui acord de pace. La Kiev și în alte orașe importante au loc frecvente mitinguri sub sloganul „Eliberați Azov”, ceea ce reflectă statutul eroic al unității în societatea ucraineană.

Comandantul corpului de armată, Denis Prokopenko, a declarat luna trecută că eliberarea camarazilor săi de arme era „prioritatea mea personală și o chestiune de onoare”.

Ucraina s-a confruntat cu un deficit sever de personal în a doua parte a anului 2024. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Deși este denigrat în Rusia din cauza originilor sale ca miliție naționalistă, Azovul de astăzi nu mai are nimic în comun cu acel batalion de voluntari improvizat care a eliberat Mariupolul de separatiștii pro-ruși în 2014, sau cu regimentul fragmentat din 2022.

Subordonată oficial Gărzii Naționale, aceasta este considerată acum o forță de luptă de prim rang și una dintre „cele mai avansate formațiuni” ale Ucrainei, în special în ceea ce privește războiul cu drone, a declarat analista în domeniul apărării Olena Kryzhanivska, de la Institutul Canadian pentru Afaceri Globale.

Anul trecut, unitatea s-a extins la un corp de armată care cuprinde șase brigăzi, un regiment de drone și o unitate cu misiuni speciale, ajungând acum la zeci de mii de soldați, potrivit propriilor declarații.

„Când eram în captivitate, moscoviții ne-au spus că vor să ne distrugă, să ne distrugă, să ne distrugă”, a spus Dmitrik, al cărui indicativ de apel este „Lemko”. „Dar, cumva, «distrugerea» lor nu face decât să consolideze și mai mult Azov.”

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Editor : C.A.