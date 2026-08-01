De la spargerea calculatoarelor școlii la o carieră în securitate cibernetică. Cum îi ajută poliția britanică pe tinerii hackeri

Tot mai mulți adolescenți ajung să comită infracțiuni informatice după ce încep să testeze sistemele computerizate sau să încerce să ocolească anumite restricții, fără să-și propună inițial să devină infractori. În Marea Britanie, poliția încearcă să intervină înainte ca pasiunea și curiozitatea acestora să se transforme în atacuri cibernetice grave, printr-un program care îi îndrumă către cursuri și cariere în domeniul securității informatice, relatează BBC.

„A fost ca o provocare, să văd dacă pot”

Lucas avea 16 ani când a intrat în vizorul autorităților după ce a spart, de două ori, sistemele informatice ale școlii sale.

„A fost ca o provocare, să văd dacă pot”, a declarat adolescentul pentru BBC.

El voia să se joace și să acceseze site-uri blocate, așa că a început să experimenteze cu programarea. La un moment dat, a desfăcut chiar și unitatea unui calculator și a luat acasă câteva componente pentru a face teste.

„Ai un sentiment puternic de reușită atunci când izbutești să faci ceva ce doi sau trei profesioniști instruiți au petrecut mult timp încercând să te împiedice să faci”, a explicat Lucas.

Adolescentul a fost aproape de exmatriculare, însă mama sa nu înțelesese cât de grave erau faptele lui. Îngrijorată, femeia a sunat la poliție și a invitat acasă un ofițer din cadrul Cyber Choices, un program desfășurat la nivel național.

„Mama mi-a spus: «O să vină un detectiv să vorbească cu tine, ai intrat în mari necazuri». Așa că stăteam la fereastră și așteptam. Cine o să vină? Cât de mari sunt problemele în care am intrat?”, a povestit el.

Agentul Sam Cooper a venit la locuința familiei din zona rurală a comitatului Cumbria la începutul acestui an și lucrează de atunci cu Lucas. Polițistul i-a explicat adolescentului, așa cum a făcut și cu alte zeci de copii, că atacurile informatice au consecințe reale și pot provoca prejudicii.

Tinerii sunt îndrumați către cursuri și calificări profesionale

Primul pas este să li se explice adolescenților, în majoritate băieți, ce este legal și ce nu. Urmează apoi luni de întâlniri individuale, organizate de obicei la locuințele lor, în care sunt încurajați să-și folosească abilitățile într-un mod pozitiv.

„Încerc să aflu care sunt interesele lor și să-i îndrum către pregătire profesională și calificări”, a explicat Cooper.

Cyber Choices, cunoscut și sub numele de Cyber Prevent, funcționează ca un program de reabilitare destinat tinerilor hackeri. Acesta se desfășoară în paralel cu programul Prevent, mai cunoscut, care identifică persoane cu potențial de a comite infracțiuni teroriste.

În timpul unei întâlniri, Lucas i-a prezentat cu entuziasm ofițerului cele mai recente experimente informatice ale sale, iar Cooper l-a întrebat ce programe și instrumente folosește, pentru a verifica dacă acestea sunt legitime.

În curând, polițistul îl va însoți pe Lucas la universitatea locală, unde adolescentului îi va fi prezentat cursul de securitate cibernetică, în speranța că va fi convins să se înscrie.

În ultimii opt ani, peste 1.150 de cazuri au fost trimise către programul Cyber Choices al Agenției Naționale britanice pentru Combaterea Criminalității (NCA). Aproape 600 dintre acestea au fost înregistrate numai în ultimii trei ani.

Grupările de tineri hackeri, implicate tot mai des în atacuri grave

Autoritățile avertizează că grupările de adolescenți hackeri au un rol tot mai important în atacurile cibernetice grave. Tineri hackeri vorbitori de limba engleză au fost asociați cu atacuri asupra unor organizații importante, printre care Transport for London și MGM Grand în 2024, precum și Marks & Spencer și Co-op în 2025.

Tot mai multe persoane sunt vizate și din cauza criptomonedelor pe care le dețin.

„Cu siguranță, problema a devenit mai gravă”, a declarat Paul Foster, coordonatorul activităților de prevenire a criminalității informatice din cadrul NCA.

„Știm că persoane vorbitoare de limba engleză, din lumea occidentală, sunt acum mai active în criminalitatea cibernetică”, a adăugat el.

Potrivit lui Foster, tinerii folosesc internetul și dispozitivele electronice de la vârste tot mai mici, fiind astfel expuși comunităților infracționale și influențelor acestora.

Poliția susține că mulți dintre tinerii care comit astfel de fapte nu intenționează inițial să devină infractori. De multe ori, ei încep prin a experimenta cu tehnologia, a testa sisteme sau a încerca să ocolească restricții, înainte de a ajunge în comunități online în care hackingul este încurajat.

„Marea majoritate a persoanelor sunt neurodivergente”

Copiii incluși în program provin din toate regiunile țării și din medii diferite. Sam Cooper afirmă că mulți dintre ei sunt autiști sau neurodivergenți.

„Marea majoritate a persoanelor cu care lucrez sunt neurodivergente”, a declarat polițistul.

„Chiar dacă nu au primit un astfel de diagnostic, este evident că au o afinitate mai mare pentru calculatoare decât pentru realitatea practică și socială”, a adăugat el.

„Uneori se pot fixa asupra anumitor obiective și nu mai ascultă de adulții din jurul lor. Atunci intervin eu, îi așez la masă și discut cu ei”, a explicat Cooper.

În 2023, Arion Kurtaj, un adolescent care a spart sistemele companiei Rockstar Games, producătorul Grand Theft Auto, a fost declarat incapabil să fie judecat din cauza formei severe de autism de care suferea.

Alți doi adolescenți hackeri, condamnați la începutul acestei luni pentru atacul asupra Transport for London, erau, de asemenea, autiști. Acest aspect a fost luat în considerare de judecător atunci când i-a condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare.

Unul dintre ei, Owen Flowers, din Walsall, primise posibilitatea de a intra în programul Cyber Choices când a avut pentru prima dată probleme cu legea, la scurt timp după ce împlinise 16 ani. El a refuzat însă să participe.

Critici privind pregătirea oferită tinerilor hackeri

Unii critici susțin că instruirea în domeniul informatic oferită tinerilor care și-au manifestat deja interesul pentru hacking riscă să-i transforme în infractori mai capabili.

Într-un alt proces aflat în desfășurare, s-a aflat că un adolescent înscris în program este acuzat că ar fi comis ulterior alte infracțiuni.

Paul Foster a declarat că înțelege aceste îngrijorări, dar consideră că alternativa ar fi mai periculoasă.

„Temerea mea este că, dacă nu le-am oferi ceva precum Cyber Choices, de unde și-ar lua informațiile și în ce direcție i-ar putea conduce acestea?”, a spus el.

NCA speră să poată interveni înainte ca talentul, curiozitatea și influențele din mediul online să se transforme în infracțiuni grave.

În cazul lui Lucas, teama provocată de apariția unui polițist la ușa sa l-a determinat să-și regândească acțiunile. Adolescentul recunoaște că, dacă nu ar fi fost prins și ajutat prin intermediul programului, ar fi continuat să depășească limitele în timp ce explora lumea calculatoarelor și a hackingului.

De la spargerea calculatoarelor școlii la o carieră în securitate cibernetică

Izak, un tânăr de 21 de ani din Leicestershire, care lucrează în prezent în domeniul securității cibernetice, este un alt exemplu de succes al programului Cyber Choices.

La vârsta de 15 ani, el a spart calculatoarele școlii pentru a putea realiza proiecte grafice în Photoshop. Ulterior, a ajuns în grupuri online implicate în criminalitate informatică, ai căror membri câștigau „mulți bani”.

O vizită din partea poliției din Leicestershire l-a adus în program și l-a ajutat să vadă securitatea cibernetică drept o posibilă carieră. Tânărul spune că a fost încurajat „să-și folosească abilitățile informatice în scopuri bune”.

Editor : Ș.A.