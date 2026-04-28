De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal într-un caz de contrabandă. Care sunt acuzațiile

Actorul Steven Seagal este total de partea Rusiei și a războiului pe care Putin l-a declanșat în Ucraina. Foto: Profimedia Images 
Poliția Națională a Ucrainei l-a menționat pe actorul american Steven Seagal printre cei care au primit arme-trofeu din estul Ucrainei, alături de o listă de propagandiști ruși, într-un comunicat de presă prin care a anunțat, marți, un caz important de contrabandă cu arme. Seagal a obținut cetățenia rusă în 2016, s-a alăturat unui partid politic pro-Kremlin în 2021 și a vizitat teritoriile ocupate ale Ucrainei în august 2022, potrivit Kyiv Post.

Poliția Națională a afirmat că Seagal se numără printre cei care au primit arme-trofeu de la liderul așa-numitei Republici Populare Donețk (RPD), un stat marionetă susținut de Moscova în Ucraina ocupată.

„Kim Jong Un, Bashar Hafez al-Assad, Dmitri Medvedev, Serghei Sobianin, Serghei Lavrov, Ramzan Kadîrov, Steven Seagal, Iulia Chicherina, Vladimir Soloviov, Alexander Sidyakin și Vladimir Saldo - aceștia sunt indivizii care au primit arme „de trofeu” de la liderul așa-numitei „RPD”, Denis Pușilin”, se arată în comunicatul de presă, care enumeră dictatori și principalii propagandiști ruși.

Poliția a prezentat apoi detalii despre ancheta sa și a declarat că armele proveneau fie din arme „furate” din Ucraina ocupată, fie erau importate ilegal din Slovacia.

Poliția a declarat că a identificat rețeaua de contrabandă din Slovacia în ianuarie, unde au fost importate pistoale Glock camerate pentru muniție Flaubert, care au fost ulterior convertite pentru a trage cu calibre standard.

„Ulterior, acestea au fost vândute unor infractori, transferate unor grupuri armate ilegale și, de asemenea, folosite ca mijloc de a «încuraja» persoanele care nu au dreptul legal de a deține arme de luptă”, se menționează în comunicatul de presă.

Agenția a declarat că operațiunile și rutele grupului au fost identificate în ianuarie, când unii suspecți au fost arestați în Polonia, în colaborare cu autoritățile poloneze.

„Ca urmare a cooperării cu forțele de ordine poloneze, unii dintre suspecți - cetățeni ai Ucrainei - au fost reținuți la frontiera poloneză în timp ce încercau să importe ilegal arme pe teritoriul acestui stat. Armele au fost confiscate, iar actele de acuzare au fost trimise unei instanțe din Polonia”, adaugă agenția.

Poliția a declarat că majoritatea armelor grele destinate teritoriilor ocupate au fost găsite în mai multe regiuni ucrainene în timpul unei operațiuni ulterioare din aprilie.

„În aprilie anul acesta, ofițerii de poliție, împreună cu Departamentul de Contrainformații Militare al Serviciului de Securitate al Ucrainei, au desfășurat a doua etapă a operațiunii speciale «Black Sleeve»”, se menționează în comunicatul de presă.

„Au fost efectuate peste 30 de percheziții simultane în Kiev, regiunea Kiev, regiunile Zakarpattia și Sumî. Rezultatele acestora au confirmat amploarea fluxurilor ilegale de arme îndreptate către teritoriile ocupate temporar”, se adaugă în comunicat.

În timpul operațiunii, poliția a declarat că autoritățile au confiscat peste 90 de arme de foc, inclusiv puști de asalt, mitraliere, pistoale și mitraliere ușoare, puști cu lunetă, cel puțin șapte lansatoare de grenade și arme antitanc, zeci de grenade, detonatoare și fitile, mine antitanc TM-62M, muniție de artilerie de 30 mm, precum și un vehicul blindat ușor „Tiger”.

În plus, au fost confiscate peste 35.000 de cartușe de diferite calibre, mai mult de 150 de proiectile pentru lansatoare de grenade, propulsoare pentru acestea, focoase, bombe fumigene și alte elemente explozive.

Poliția a precizat că armele erau depozitate în „garaje, clădiri rezidențiale și vehicule”, precum și în „ascunzători special amenajate la sol”.

Autoritățile au descoperit în trecut rețele de contrabandă cu arme ilicite, în special în ceea ce privește armele-trofeu recuperate de pe front.

UE a respins afirmațiile privind contrabanda cu arme la scară largă din Ucraina în 2023, în timp ce Kyiv Post a stabilit că nu există dovezi că armele-trofeu din Ucraina ar fi ajuns la cartelurile armate mexicane, o afirmație făcută de propagandistul american Tucker Carlson în 2025. Cu toate acestea, recentele împușcături au reînnoit dezbaterile privind controlul armelor în societatea ucraineană.

Pe 18 aprilie, un trăgător a împușcat trecători într-un supermarket din Kiev, ucigând șapte persoane și rănind peste o duzină. Incidentul a fost urmat de o serie de împușcături fără victime mortale înregistrate în toată Ucraina, inclusiv una în care a fost implicat un revolver Flaubert în Liov, în vestul Ucrainei, una în care s-a folosit o armă de foc nespecificată în Ivano-Frankivsk și alta în care un bărbat beat a tras în aer lângă Kiev.

Incidentele recente - care ar putea beneficia de o atenție sporită din cauza împușcăturilor de la Kiev, dar care nu constituie în niciun caz un indicator al intensificării activității - au implicat atât arme de foc înregistrate, cât și neînregistrate, ceea ce a dat naștere la dezbateri privind oportunitatea înăspririi sau relaxării legislației actuale privind armele de foc.

Kiril Budanov, șeful Biroului Prezidențial al Ucrainei, s-a opus relaxării în continuare a legislației actuale și a sugerat existența unor lacune în sistem.

„Acest lucru nu a funcționat niciodată și nu va funcționa nici acum... Există întotdeauna două părți - un sentiment imaginar de protecție și o creștere reală a incidentelor precum cele pe care le-am văzut în ultimele zile”, a declarat el reporterilor în marja Forumului de Securitate de la Kiev, la câteva zile după împușcăturile de la Kiev.

Zelenski afirmă că Israelul și-a încălcat propria legislație prin achiziționarea de grâu ucrainean furat de ruși și promite sancțiuni

