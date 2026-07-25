De pe teritoriul României, Viktor Orban critică actuala conducere de la Budapesta: O guvernare pe Facebook de tipul „Să moară dușmanii”

Fostul premier ungar Viktor Orbán a criticat dur sâmbătă, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, actuala conducere a Ungariei, pe care o acuză de „abuz de putere”, precizând că, în perioada următoare, principala misiune a partidului FIDESZ nu este recâştigarea puterii, ci organizarea unei „coaliţii largi a libertăţii”.

În discursul obişnuit, susţinut în faţa unui public numeros, Viktor Orbán a criticat Guvernul TISZA, pe care l-a acuzat de practici autoritare, care sunt periculoase pentru democraţie, făcând referire la mai multe decizii luate de noua conducere de la Budapesta, cum ar fi anchetarea unor adversari politici sau modificarea Constituţiei pentru înlăturarea preşedintelui, scrie Agerpres.

Orbán a comparat Ungaria cu Venezuela, pentru că, în opinia sa, s-ar fi folosit practici similare pentru înlăturarea opozanţilor politici, susţinând totodată că „acest nou sistem guvernamental care abuzează de putere s-a creat în Ungaria cu sprijinul Bruxelles-ului”.

Fostul premier al Ungariei a mai susţinut că actualul Guvern de la Budapesta se concentrează pe comunicare şi imagine şi nu este interesat de gestionarea situaţiei economice.

„De câteva luni încoace, nu există guvernare economică. Există guvernare Facebook-istă, este cinematograf, sunt filme şi o guvernare de genul ”Să moară duşmanii!”", a afirmat Viktor Orbán, potrivit traducerii oficiale.

Liderul FIDESZ a mai criticat noul guvern ungar pentru că „nu spune adevărul despre starea economiei şi nu pregăteşte ţara pentru eventuale crize”, iar populaţia este indusă în eroare prin promisiuni că „totul va fi bine”.

În context, Viktor Orbán a afirmat că FIDESZ trebuie să îşi schimbe rolul şi să funcţioneze ca ”un centru de incubare” pentru cei care susţin libertatea, nu un partid preocupat de putere, fiind de părere că în locul unei politici de opoziţie este nevoie de „o politică de rezistenţă”.

„FIDESZ-ul are astăzi treaba să servească şi să deservească rezistenţa naţională. Şi treaba rezistenţei este să readucă libertatea. (...) Acum FIDESZ-ul trebuie să tragă arcul cel mai lung unde încap toţi oamenii care iubesc libertatea. Din acest motiv, FIDESZ-ul nu trebuie să se comporte ca un partid, ci ca şi un centru de prestare, ca şi un centru de incubare. Ca şi o pepinieră trebuie să funcţioneze. FIDESZ-ul nu trebuie să se consolideze pe sine, ci trebuie să consolideze organizaţiile şi grupurile de oameni care iubesc libertatea. Trebuie să ajute ca oamenii care susţin libertatea să se înmulţească. Obiectivul pentru FIDESZ acum nu este puterea, ci libertatea”, a afirmat liderul FIDESZ.

Acesta le-a cerut scuze votanţilor săi pentru că „premierul care dă peste cap întreaga ţară (Peter Magyar - n.r.) provine din rândurile FIDESZ”.

Întrebat de ce nu şi-a preluat mandatul de parlamentar, Orban a spus că nu mai crede că în Parlamentul Ungariei există posibilitatea unui dialog politic real şi că rolul său este să organizeze ceea ce numeşte „coaliţia pentru libertate”.

„Pur şi simplu am dubii în privinţa existenţei unui dialog inteligent în Parlament. Eu nu cred că mai este posibil acest lucru şi eu cred că sunt tineri, mai tineri ca mine, parlamentari, care reuşesc să facă faţă situaţiei mai bine decât aş putea să fac eu faţă. Şi eu n-am altceva de făcut decât să mă ocup de această coaliţie pentru libertate”, a spus el, potrivit traducerii oficiale.

În ceea ce îi priveşte pe alegătorii TISZA, fostul premier al Ungariei susţine că cei mai mulţi sunt oameni de bună credinţă care au votat pentru schimbare, adăugând că mulţi dintre ei îşi vor schimba opţiunea când se vor confrunta cu probleme economice.

„Europa ne duce către război”

La fel ca şi în alte ocazii, Orban a criticat politicile Uniunii Europene, afirmând că tinerii care au votat în majoritate cu TISZA „au fost convinşi” că tot ceea ce vine de la Bruxelles este benefic, cum ar fi faptul că tranziţia verde este pozitivă, despre care a susţinut că de fapt, „este o tragedie”.

De asemenea, a criticat politica energetică europeană, politica de sancţiuni împotriva Rusiei, dar şi politica externă europeană, afirmând că aceasta „ne duce spre război”.

În acelaşi discurs, liderul FIDESZ a susţinut că Uniunea Europeană riscă să nu mai existe peste 25 de ani, întrucât structurile europene şi-au pierdut capacitatea de a se reînnoi, fiind de părere că este nevoie de o reformă structurală.

De asemenea, Orban a vorbit şi despre realizările guvernelor sale, cum ar fi sprijinirea familiei, reducerea influenţei capitalului străin, protejarea Ungariei de migranţi sau evitarea implicării în război, susţinând că acestea au creat "cea mai sigură ţară din Europa".

Acesta a mai spus că atunci când FIDESZ va fi din nou la cârma ţării va avea „un guvern puternic, naţional” care va susţine ca şi până acum programele dedicate comunităţilor maghiare din afara graniţelor, dar şi că va elimina legile adoptate de noua conducere care sunt îndreptate împotriva opoziţiei.

Orban a reluat o serie de teme promovate în mod constant la Băile Tuşnad, precum ”reunificarea naţiunii”, protejarea identităţii creştine a Ungariei, suveranitatea naţională sau respingerea imigraţiei.

„Dorim ca Ungaria să rămână Ungaria. Întotdeauna ne-am dorit ca Ungaria să fie o ţară creştină, pentru că doar ţara asta va avea un viitor. Nu să fim o colonie a Bruxelles-ului, nu să fim o ţară cu imigranţi. Dorim să reunificăm naţiunea. Doar ţările au graniţe, naţiunea nu are nicio graniţă”, a punctat el.

Discursul fostului premier al Ungariei a fost ascultat de un număr mare de persoane, care au aplaudat în repetate rânduri.

Audiență: 7.000 de persoane

Reprezentanţii organizatorilor au precizat pentru Agerpres că aproximativ şapte mii de persoane s-au înscris pentru a asista la discursul susţinut de Viktor Orbán. Ca de obicei, pe scenă, alături de acesta, s-a aflat Tőkés László, preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania, precum şi deputatul FIDESZ Németh Zsolt, moderatorul panelului şi unul dintre fondatorii Universităţii de Vară de la Băile Tuşnad.

Editor : Sebastian Eduard