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Decizie anunțată la G7: Regatul Unit va trimite uraniu îmbogățit Ucrainei și pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

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Keir Starmer - Volodimir Zelenski
Keir Starmer (stânga) și Volodimir Zelenski (dreapta). Foto: Profimedia
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Acord energetic pentru sprijinirea sectorului nuclear ucrainean Noile sancţiuni vizează flota fantomă şi reţelele financiare

Regatul Unit va furniza uraniu îmbogăţit Ucrainei pentru centralele sale nucleare şi va impune noi sancţiuni Rusiei, a anunţat premierul britanic Keir Starmer înaintea unei sesiuni a summitului G7 dedicate marţi conflictului din Ucraina, transmite Kyiv Post. Anunţul vine după ce atacurile ruseşti de luni dimineaţă au ucis cel puţin 11 persoane în toată Ucraina şi au provocat un incendiu la Catedrala Adormirii Maicii Domnului din complexul istoric al mănăstirii Pechersk Lavra din Kiev.

Biroul lui Starmer a declarat că noul pachet energetic va ajuta „la alimentarea cu energie a Ucrainei pentru următorii doi ani”, consolidând sprijinul pe termen lung al Marii Britanii pentru Kiev, în timp ce Rusia continuă să vizeze infrastructura energetică şi obiectivele civile ale Ucrainei.

Vom fi alături de Ucraina atât timp cât va fi nevoie, iar acest anunţ întăreşte acest lucru”, a spus Starmer, potrivit biroului său.

Acord energetic pentru sprijinirea sectorului nuclear ucrainean

Pachetul include finanţare pentru export în valoare de 210 milioane de lire sterline (282 milioane de dolari), permiţând companiei britanice Urenco să furnizeze uraniu îmbogăţit producătorului de energie nucleară de stat din Ucraina, Energoatom.

Acordul are ca scop consolidarea securităţii energetice a Ucrainei, în contextul în care Moscova îşi continuă campania de atacuri asupra instalaţiilor energetice şi a altor infrastructuri critice.

Se aşteaptă ca Starmer să le spună liderilor la reuniunea G7 că grupul trebuie „să facă mai mult împreună pentru a se asigura că Ucraina obţine pacea justă şi durabilă pe care o merită”.

Noile sancţiuni vizează flota fantomă şi reţelele financiare

Marea Britanie va dezvălui, de asemenea, noi sancţiuni menite să stopeze efortul de război al Rusiei, a declarat biroul lui Starmer.

Măsurile vor viza flota fantomă ilicită a Rusiei şi reţelele financiare utilizate pentru a eluda sancţiunile existente.

Flota fantomă a devenit un instrument cheie pentru Moscova în transportul petrolului şi generarea de venituri, în ciuda restricţiilor occidentale impuse ca urmare a invaziei sale pe scară largă a Ucrainei.

Biroul lui Starmer a declarat că sancţiunile vor „sufoca efortul de război al Rusiei pe mai multe fronturi”.

Cel mai recent pachet de măsuri britanic vine în contextul în care Ucraina continuă să facă presiuni asupra aliaţilor pentru apărare aeriană mai puternică, sprijin energetic şi sancţiuni mai dure împotriva economiei de război a Rusiei.

Editor : C.A.

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