Decizie CJUE: Orice ţară din UE trebuie să recunoscă o căsătorie gay încheiată într-un alt stat membru

Data publicării:
Parlamentul Elveţiei deschide calea pentru legalizarea căsătoriei cuplurilor de acelaşi sex
Foto: Guliver/GettyImages

Fiecare ţară a Uniunii Europene este obligată să recunoască mariajul dintre doi cetăţeni de acelaşi sex încheiat într-un alt stat membru, conform unei hotărâri a Curţii de Justiţie a UE (CJUE) publicate marţi.

Instanţa a fost sesizată de doi cetăţeni polonezi căsătoriţi în Germania, cărora li s-a refuzat înregistrarea certificatului de căsătorie în ţara lor de origine, unde mariajul între persoane de acelaşi sex nu este permis, relatează AFP, citată de Agerpres.

Acest refuz „este contrar dreptului” european, deoarece constituie un obstacol în calea libertăţii cetăţenilor în cauză de a se deplasa dintr-o ţară în alta, bucurându-se în acelaşi timp de drepturile dobândite în cadrul Uniunii Europene.

Refuzul „încalcă această libertate, precum şi dreptul la respectarea vieţii private şi de familie”, a decis CJUE.

„Prin urmare, statele membre sunt obligate să recunoască, în scopul exercitării drepturilor conferite de legislaţia Uniunii, starea civilă dobândită legal într-un alt stat membru”, a adăugat instanţa.

CJUE clarifică faptul că, totuşi, Polonia nu este obligată să includă căsătoria între persoane de acelaşi sex în legislaţia sa naţională.

