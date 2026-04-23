Live TV

Decizie istorică. Finlanda modifică o lege în vigoare de peste 40 de ani pentru a putea găzdui arme nucleare

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. FOTO: Profimedia Images

Guvernul Finlandei a înaintat parlamentului o propunere de modificare a Legii energiei nucleare și a Codului penal, care permite importul, transportul, livrarea și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Potrivit Ministerului Apărării din Finlanda, este vorba despre situații legate de apărarea Finlandei, de apărarea colectivă a NATO sau de cooperarea în domeniul apărării.

„Propunerea vizează asigurarea maximă a securității Finlandei într-o situație operațională imprevizibilă”, a declarat ministrul apărării, Antti Hykkänen. El a adăugat că, prin eliminarea barierelor juridice privind armele nucleare, Finlanda își va putea consolida apărarea și va reduce probabilitatea utilizării forței militare împotriva țării și a Alianței.

În același timp, așa cum se subliniază în declarație, în Finlanda vor fi considerate în continuare infracțiuni penale achiziționarea, dezvoltarea, fabricarea și detonarea dispozitivelor nucleare, precum și efectuarea de cercetări în scopul creării acestora.

Ministerul Apărării din Finlanda a explicat că scopul inițiativei este de a elimina restricțiile juridice existente, pentru a asigura apărarea țării ca parte a alianței și pentru a utiliza pe deplin mecanismele de apărare ale NATO. Modificările propuse fac parte din reformele legislative prevăzute în programul guvernului prim-ministrului Petteri Orpo pentru integrarea țării în alianță. Se menționează că amendamentele vor permite nu numai asigurarea activității NATO pe teritoriul Finlandei, ci și dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale în domeniul apărării.

Anterior, Hykkänen a vorbit despre intenția Finlandei de a anula interdicția privind importul și tranzitul armelor nucleare, în vigoare din anii 1980. Atunci, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că amplasarea armelor nucleare pe teritoriul finlandez va fi considerată o amenințare directă, la care Moscova va lua măsuri de răspuns. „Acestea sunt declarații care duc la escaladarea tensiunilor pe continentul european. Acestea sunt declarații care sporesc vulnerabilitatea Finlandei”, — a spus Peskov.

Finlanda a decis să adere la NATO după ce Vladimir Putin a declanșat războiul în Ucraina. Țara s-a alăturat alianței în primăvara anului 2023, în urma căreia lungimea frontierei NATO cu Rusia s-a dublat — cu peste 1.300 de kilometri.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care uită acest obiect BANAL acasă. Are valabilitate între 2 și 5...
Fanatik.ro
Cu ce echipă ține, de fapt, Sorin Grindeanu. A șocat pe toată lumea și i-a lăsat pe timișoreni la fel ca pe...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Schema incredibilă prin care a măsluit un pariu pe meteo! A câștigat 34.000 de dolari pe Polymarket după ce a...
Adevărul
Cifrele lui Gherasimov privind câștigurile teritoriale în Ucraina, contrazise de datele din teren
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ion Țiriac i-a zis în față, după ce a fost refuzat: ”Dumneata n-ai văzut un milion de dolari în viața...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
Concedieri în masă în Iran ca urmare a conflictului cu SUA și Israelul. Situația economică a țării s-ar putea...
Newsweek
Avocat: Impunerea CASS la pensie și anularea indexărilor încalcă legea. Cum pot recupera pensionarii banii?
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun