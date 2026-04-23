Guvernul Finlandei a înaintat parlamentului o propunere de modificare a Legii energiei nucleare și a Codului penal, care permite importul, transportul, livrarea și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Potrivit Ministerului Apărării din Finlanda, este vorba despre situații legate de apărarea Finlandei, de apărarea colectivă a NATO sau de cooperarea în domeniul apărării.

„Propunerea vizează asigurarea maximă a securității Finlandei într-o situație operațională imprevizibilă”, a declarat ministrul apărării, Antti Hykkänen. El a adăugat că, prin eliminarea barierelor juridice privind armele nucleare, Finlanda își va putea consolida apărarea și va reduce probabilitatea utilizării forței militare împotriva țării și a Alianței.

În același timp, așa cum se subliniază în declarație, în Finlanda vor fi considerate în continuare infracțiuni penale achiziționarea, dezvoltarea, fabricarea și detonarea dispozitivelor nucleare, precum și efectuarea de cercetări în scopul creării acestora.

Ministerul Apărării din Finlanda a explicat că scopul inițiativei este de a elimina restricțiile juridice existente, pentru a asigura apărarea țării ca parte a alianței și pentru a utiliza pe deplin mecanismele de apărare ale NATO. Modificările propuse fac parte din reformele legislative prevăzute în programul guvernului prim-ministrului Petteri Orpo pentru integrarea țării în alianță. Se menționează că amendamentele vor permite nu numai asigurarea activității NATO pe teritoriul Finlandei, ci și dezvoltarea cooperării bilaterale și multilaterale în domeniul apărării.

Anterior, Hykkänen a vorbit despre intenția Finlandei de a anula interdicția privind importul și tranzitul armelor nucleare, în vigoare din anii 1980. Atunci, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că amplasarea armelor nucleare pe teritoriul finlandez va fi considerată o amenințare directă, la care Moscova va lua măsuri de răspuns. „Acestea sunt declarații care duc la escaladarea tensiunilor pe continentul european. Acestea sunt declarații care sporesc vulnerabilitatea Finlandei”, — a spus Peskov.

Finlanda a decis să adere la NATO după ce Vladimir Putin a declanșat războiul în Ucraina. Țara s-a alăturat alianței în primăvara anului 2023, în urma căreia lungimea frontierei NATO cu Rusia s-a dublat — cu peste 1.300 de kilometri.

