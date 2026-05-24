Decizie surprinzătoare a lui Peter Magyar: „Îmi reduc salariul la jumătate”. Cine se mai află pe lista tăierilor, în Ungaria

Peter Magyar. Foto: Profimedia Images
Prim-ministrul Peter Magyar a anunțat reduceri masive ale salariilor elitei politice din Ungaria, dezvăluind că propria sa remunerație lunară va fi redusă la 3,8 milioane de forinți brut (n.r. (n.r. 10.600 de euro) - mai puțin de jumătate din ultimul salariu raportat al fostului prim-ministru Viktor Orban, scriu jurnaliștii Daily News Hungary.

Într-un interviu acordat postului RTL sâmbătă seara, Magyar a declarat că salariile miniștrilor, deputaților, primarilor și directorilor executivi ai companiilor de stat vor fi toate reduse semnificativ, conform planurilor noului guvern.

Potrivit prim-ministrului, pachetul său salarial va consta într-un venit de 2,3 milioane de forinți brut, plus salariul de bază standard al unui deputat de 1,5 milioane de forinți, ceea ce va duce venitul său lunar brut total la 3,8 milioane. Prin comparație, cel mai recent salariu lunar brut declarat al lui Orban s-a ridicat la 7,8 milioane de forinți (n.r. 22.000 de euro).

Magyar a promis, de asemenea, reducerea indemnizațiilor parlamentare, despre care a afirmat că le-au permis deputaților să solicite până la 7 milioane de forinți pe lună pentru combustibil, cazare și cheltuieli legate de personal. Conform modificărilor planificate, plafonul lunar ar scădea sub 5 milioane HUF, sumă pe care el a cerut să nu fie utilizată în totalitate.

Prim-ministrul a susținut că sistemul anterior permitea ca sume mari de bani publici să ajungă indirect în structurile de partid legate de Fidesz.

„Pentru miniștri și secretari de stat vor fi posibile doar salarii mai mici”, a spus Magyar, subliniind că liderii politici ar trebui să dea dovadă de reținere și umilință într-o perioadă economică dificilă.

Reducerile prevăzute nu se vor limita la miniștrii guvernului și la deputați. Magyar a confirmat că șefii companiilor de stat, precum și membrii consiliilor de supraveghere și consultative, vor fi, de asemenea, supuși unor reduceri salariale.

El a afirmat că aceste măsuri ar putea genera economii de aproximativ 50 de miliarde de forinți (n.r. 139 de milioane de euro) numai în cadrul parlamentului.

Guvernul intenționează, de asemenea, să înăsprească regulile privind pașapoartele diplomatice și utilizarea luminilor albastre de urgență pe vehiculele oficiale. Potrivit lui Magyar, doar prim-ministrul și Ministerul de Interne își vor păstra dreptul de a utiliza luminile albastre, și numai în cazuri strict necesare.

„Trebuie să dăm un exemplu”, spune prim-ministrul.

Magyar a declarat că reformele au fost menite nu numai să reducă cheltuielile, ci și să transmită un mesaj politic: „Este important ce fel de exemplu dăm poporului maghiar și lumii exterioare”, a spus el în timpul interviului.

Prim-ministrul a adăugat că politicienii și funcționarii publici ar trebui să se considere mai degrabă funcționari publici decât elite privilegiate.

