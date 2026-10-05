Decizii majore discutate în plenul Parlamentului European: bugetul UE, criza costului vieții și inovația în apărare

Priorităţile Parlamentului European pentru bugetul multianual al Uniunii Europene, aprobarea noului program UE de inovare în domeniul apărării, combaterea crizei costului vieţii şi protejarea pacienţilor împotriva riscurilor medicamentelor falsificate pentru sănătate sunt principalele subiecte de pe agenda sesiunii plenare a Parlamentului European (PE), care începe luni seară la Strasbourg, informează Agerpres.

Într-o dezbatere prevăzută pentru luni seară, eurodeputaţii îşi vor prezenta planurile de protejare a cetăţenilor în faţa medicamentelor ilegale şi falsificate vândute online. Dezbaterea cu Comisia Europeană se va concentra pe consolidarea aplicării legii şi a cooperării transfrontaliere pentru a combate vânzarea online de medicamente ilegale şi falsificate.

Situaţia din Ucraina rămâne în atenţia eurodeputaţilor. O dezbatere pe acest subiect urmează să aibă loc luni seară, iar marţi Parlamentul European urmează să denunţe alegerile din Rusia, într-o dezbatere separată.

Marţi dimineaţă, eurodeputaţii vor anticipa summitul UE din 15-16 octombrie într-o dezbatere cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi cu preşedinţia irlandeză a Consiliului UE. Înaintea reuniunii şefilor de stat sau de guvern de la Bruxelles din 15-16 octombrie, eurodeputaţii vor discuta despre acţiunile de consolidare a competitivităţii economice a Europei, sprijinul continuu pentru Ucraina în faţa războiului de agresiune al Rusiei, aşteptările pentru bugetul UE pentru perioada 2028-2034 şi situaţia din Orientul Mijlociu.

Tot marţi, PE urmează să aprobe noul program UE de inovare rapidă în domeniul apărării (AGILE). Programul răspunde noului mediu de securitate modelat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în care ciclurile rapide şi ieftine de inovare în domeniul apărării sunt esenţiale. Programul AGILE, în valoare de 115 milioane de euro, este conceput pentru a oferi sprijin financiar rapid, agil şi specific întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv întreprinderilor nou-înfiinţate şi întreprinderilor în curs de extindere.

Eurodeputaţii vor mai discuta marţi despre modalităţile de a face locuinţele accesibile, iar miercuri despre actuala criză a costului vieţii cu reprezentanţii Comisiei şi ai Consiliului. Un număr tot mai mare de europeni întâmpină dificultăţi pentru a-şi plăti facturile.

Potrivit Comisiei Europene, s-a înregistrat o creştere cu 60% a preţurilor locuinţelor începând din 2013, o creştere cu 30% a costurilor de transport începând din 2015, iar tensiunile geopolitice au condus la creşterea preţurilor la energie în Europa în ultimii ani. În timpul dezbaterii de miercuri, membrii PE urmează să discute despre noul Fond pentru atenuarea impactului social al acţiunilor climatice al UE, ce va oferi finanţare în valoare de 86,7 miliarde de euro în perioada 2026-2032 pentru a sprijini gospodăriile, întreprinderile mici şi comunităţile care se confruntă cu costuri ridicate de transport şi energie.

Membrii PE vor discuta miercuri despre evoluţiile negocierilor privind următorul buget pe termen lung al UE de când eurodeputaţii şi-au prezentat solicitările în aprilie anul trecut. În poziţia sa privind cadrul financiar multianual (CFM) 2028-2034, adoptată în aprilie, Parlamentul European a solicitat o creştere de aproximativ 10% faţă de propunerea din iulie 2025 a Comisiei Europene, pentru a sprijini priorităţi-cheie precum apărarea şi securitatea, competitivitatea şi politicile de coeziune şi agricultură bazate pe tratate.

Eurodeputaţii au propus, de asemenea, noi surse de venituri pentru bugetul comun, pentru a reduce presiunea asupra contribuţiilor guvernului UE, între care o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online, o extindere a mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră şi o taxă pe câştigurile de capital din criptoactive.

Proiectul de poziţie de negociere a Consiliului UE în timpul preşedinţiei cipriote a propus o reducere de 2% în comparaţie cu propunerea Comisiei. Coraportorii Parlamentului European pentru CFM, Siegfried Mureşan (PPE) şi Carla Tavares (S&D), au subliniat că, cu un buget mai mic al UE, statele membre vor trebui să abordeze mai multe provocări separat la nivel naţional, probabil cu costuri mai mari. Pentru adoptarea CFM este necesară aprobarea Parlamentului European, cu majoritatea absolută a eurodeputaţilor.

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Editor : Ș.R.