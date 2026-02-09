Live TV

„Declinul SUA către un «autoritarism competitiv»”: Europa trebuie să fie mai fermă în relația cu Washingtonul (raport de securitate)

Data publicării:
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar față de o administrație autoritară a SUA care nu mai împărtășește angajamentul față de normele și valorile democratice liberale, potrivit unui raport elaborat de Conferința de securitate de la Munchen (MSC), relatează The Guardian.

Raportul pregătește terenul pentru o confruntare ideologică totală cu administrația Trump la reuniunea anuală la nivel înalt a specialiștilor în politica de securitate, care începe vineri.

Într-un discurs devenit celebru, ținut anul trecut în cadrul MSC, vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că elitele europene suprimă libertatea de exprimare și „deschid porțile” migrației în masă. Discursul a marcat momentul în care Europa a realizat că administrația Trump nu va mai fi un partener comercial și de securitate de încredere.

De atunci, liderii europeni și echipa președintelui american au purtat o serie de dispute pe teme precum presiunile exercitate de SUA asupra Ucrainei pentru a face concesii teritoriale Rusiei, amenințările lui Trump de a anexa Groenlanda și o serie de măsuri protecționiste ale SUA, de la bariere tarifare la interdicții privind investițiile străine.

Diviziunea a fost clar exprimată într-un discurs ținut luna trecută la Forumul Economic Mondial de la Davos de către prim-ministrul canadian, Mark Carney, care a avertizat asupra unei rupturi între SUA și aliații săi occidentali.

Evaluarea lui Vance privind declinul Europei a fost întărită în cea mai recentă strategie de securitate națională a SUA, care acuza liderii europeni de „distrugerea civilizației”. Mai recent, liderul de la Casa Albă a discreditat curajul cu care membrii europeni ai NATO au luptat în Afganistan, remarci care au provocat o profundă ofensă în rândul liderilor militari europeni.

Vance nu este așteptat la Munchen în acest an, dar secretarul de stat american, Marco Rubio, și o delegație a Congresului ar urma să participe. Sondajul comandat pentru raport arată că europenii sunt din ce în ce mai dispuși să acționeze fără leadershipul SUA și spun că acesta nu mai este necesar.

Raportul MSC îl acuză pe Trump că are o dorință de distrugere și că se aliază cu Vladimir Putin. „Majoritatea Europei urmărește cu îngrijorare crescândă sau chiar cu groază declinul Statelor Unite către un «autoritarism competitiv», întrebându-se cât de rezistentă este de fapt democrația americană”, se arată în raport.

Raportul afirmă că SUA s-au îndepărtat de principiile liberale care au susținut ordinea postbelică și că Washingtonul ar putea să instaureze o ordine postamericană. „În timp ce susținătorii politicilor președintelui Trump cred că acestea vor «face America din nou măreață», criticii susțin că ele echivalează, în esență, cu «sinuciderea unei superputeri»”, se afirmă în raport.

Liderii europeni au realizat că dependența de armata și de ajutorul SUA a atins limita maximă, se mai arată în raport.

„Europenii au trebuit recent să recunoască că este aproape imposibil să respingă acordurile comerciale care contravin regulilor comerțului liber sau să se pronunțe împotriva încălcărilor flagrante ale suveranității altor țări dacă depind în mare măsură de asistența militară a țării care folosește tactici coercitive și încalcă normele existente”, se arată în raport. „Pentru europeni și unii dintre partenerii lor din Indo-Pacific, care s-au bazat mult timp pe Washington pentru a le apăra interesele, aceasta este o realizare deosebit de dureroasă”.

Raportul MSC sugerează că liderii europeni trebuie să se adapteze la tehnicile administrației Trump și să fie mai îndrăzneți în modul în care iau decizii și comunică. „Pentru a riposta eficient împotriva celor care doresc să distrugă, este nevoie de mult mai mult curaj politic și gândire inovatoare. Actorii care apără normele și instituțiile internaționale trebuie să fie la fel de îndrăzneți ca și cei care doresc să le distrugă”, se arată în raport.

Conform raportului, „bazarea pe comunicate sterile, conferințe previzibile și diplomație prudentă” într-o lume în care adversarii au devenit mai nemiloși și mult mai inovatori este o rețetă pentru eșec.

„Într-o eră a politicii distructive, cei care rămân pur și simplu pasivi sunt expuși riscului constant de a fi îngropați. Și având în vedere amploarea demolărilor care au loc deja, nu mai este suficient să ne limităm la eforturi reactive, la scară mică, pentru a reconstrui vechiul status quo. Cei care se opun politicii distructive trebuie să fortifice structurile esențiale, să elaboreze proiecte noi, mai durabile, și să devină ei înșiși constructori curajoși. Miza este prea mare. De fapt, totul este în joc”.

Raportul respinge, de asemenea, afirmația lui Vance potrivit căreia elitele europene au devenit cenzori autoritari. Acesta spune: „În timp ce personalități importante din administrația Trump au acuzat Uniunea Europeană și guvernele europene individuale de cenzură și Ucraina de nerespectarea valorilor democratice, acestea s-au abținut în mare măsură de la orice critică dură la adresa Moscovei, în ciuda represiunii interne continue și a agresiunii internaționale a Rusiei.

Noua strategie de securitate națională a SUA nici măcar nu include o secțiune dedicată Rusiei. În timp ce administrația Biden a considerat sprijinul acordat Ucrainei pentru autoapărarea împotriva agresiunii rusești atât un interes strategic, cât și o datorie morală, Trump și echipa sa manifestă adesea o afinitate tulburătoare față de președintele rus Vladimir Putin”.

