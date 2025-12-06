Live TV

Data publicării:
protest-germania-serviciu militar-august 2025
Protest în Germania împotriva serviciului militar, în august 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Parlamentul german a votat reintroducerea serviciului militar voluntar, dar atragerea recruților din generația Z s-ar putea dovedi dificilă. În toată țara, studenții s-au adunat pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei se tem că va fi o revenire la recrutarea obligatorie, relatează Sky News.

La Berlin, ei au afișat pancarte cu mesajele „Nu ne puteți lua viețile dacă nu vă înghițim minciunile” și „Pacea este putere”. Deși majoritatea demonstranților erau adolescenți sau tineri în vârstă de 20 de ani, unii părinți au venit și cu copiii lor mai mici.

O mamă ținea o pancartă pe care scria: „Nu-mi puteți lua fiul”. Noul plan prevede ca, începând din ianuarie, tuturor tinerilor de 18 ani să li se trimită un chestionar privind starea lor fizică și disponibilitatea de a servi în armată.

Bărbații trebuie să îl completeze, în timp ce pentru femei va fi voluntar.

În viitor, dacă numărul voluntarilor va fi prea mic, parlamentul ar putea declanșa recrutarea obligatorie în timp de război sau în situații de urgență. Este o idee care i-a îngrozit pe mulți dintre cei prezenți la manifestație.

„Niciunul dintre noi nu vrea să moară pentru o țară care nu ține cu adevărat la noi”, a afirmat un tânăr, Levi.

El afirmă că guvernul a ignorat apelurile lor pentru protecția climei și condiții sociale mai bune, așa că nu simte niciun fel de loialitate față de acesta.

Întrebat cine ar trebui să apere Germania în cazul unui atac dacă generația Z nu vrea să o facă, tânărul a replicat: „De ce nu o fac cei care au început războiul? Nu văd de ce oamenii mai în vârstă nu ar trebui să meargă la război. Adică, mulți dintre ei au fost deja în armată”.

Sara, în vârstă de 17 ani, este de acord, declarând: „Nu aș fi dispusă să mor pentru nicio țară”.

„Nu cred că este corect să trimiți copii sau pe oricine împotriva voinței lor în armată, pentru că războiul este pur și simplu greșit”, a afirmat ea.

„Nu mă voi înrola niciodată în armată și, dacă Germania va fi atacată, voi pleca pur și simplu în altă parte, unde nu este război.”

Deși guvernul afirmă că sistemul va fi voluntar cât mai mult timp posibil, începând din 2027, toți bărbații în vârstă de 18 ani vor trebui să se supună unui examen medical, astfel încât guvernul să poată stabili cine este apt pentru serviciul militar.

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, afirmă că examenul medical obligatoriu este necesar pentru ca, în cazul unui atac, Germania să nu piardă timp confirmând „cine este apt din punct de vedere operațional pentru a apăra patria și cine nu”.

Această măsură reprezintă o schimbare culturală majoră pentru Germania, care a suspendat serviciul militar obligatoriu pe 1 iulie 2011.

„Niciunul dintre prietenii mei nu vrea să se înroleze voluntar, pentru că nu vrem să luptăm pentru o problemă care nu este a noastră. Nu noi am creat problemele, ci ei [guvernul]”, afirmă Silas.

Măsura este o reacție directă la invazia Rusiei în Ucraina. În ciuda negărilor Moscovei, șeful NATO a avertizat că Rusia ar putea ataca o țară membră în următorii patru-cinci ani.

Întrebată dacă consideră că Rusia reprezintă o amenințare, Lola, în vârstă de 19 ani, a afirmat: „Ar putea fi, poate. Cu toate acestea, cred că există probleme mai importante, în special cele sociale, decât războiul”.

Prietenul ei, Balthasar, în vârstă de 28 de ani, a declarat: „Faptul că o țară este capabilă să atace nu înseamnă că intenționează să atace. Rusia a încercat întotdeauna să găsească soluții diplomatice și să coopereze, și cred că acestea sunt abordările corecte în politica internațională, spre deosebire de amenințările militare la care a recurs guvernul german”.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că vrea să construiască cea mai puternică armată din Europa. Germania are în prezent circa 184.000 de soldați și dorește să crească acest număr cu peste 80.000 în următorul deceniu.

Voluntarilor li se oferă stimulente precum un salariu lunar de peste 2.000 de euro. În ciuda acestui fapt, un sondaj realizat la începutul acestui an a arătat că 81% dintre membrii generației Z nu ar lupta pentru Germania.

La protestul din Berlin, Valentin, în vârstă de 17 ani, a declarat că ar putea lupta dacă țara ar fi atacată: „Când suntem atacați, atunci da, aș lupta, dar când atacăm alte țări, atunci nu”.

Germania nu este singura țară care caută întăriri, luna trecută Franța a anunțat un nou serviciu militar pentru persoanele peste 18 ani. 

În prezent, 10 țări din UE au deja serviciul militar obligatoriu. În timp ce alte țări, precum Belgia, Olanda și Germania, optează pentru scheme voluntare.

Planul german trebuie să fie aprobat de camera superioară a parlamentului la sfârșitul acestei luni, înainte de a intra în vigoare în ianuarie.

Divergențe în guvernul german asupra reintroducerii serviciului militar. Berlinul își propune 260.000 de soldați activi până în 2035

Un oficial militar german cere reintroducerea serviciului militar obligatoriu. „Trebuie să ne pregătim"

