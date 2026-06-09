Deputaţii din Ungaria şi-au tăiat 40% din salariu. „Este o chestiune de modestie”

Deputaţii parlamentului de la Budapesta au acceptat luni să-şi reducă veniturile cu 40% pentru a contribui la ameliorarea situaţiei finanţelor publice şi pentru a transmite imaginea de probitate cerută de noul prim-ministru Péter Magyar într-un context bugetar tensionat, relatează AFP.

„Este o chestiune de modestie” din partea clasei politice, a declarat premierul conservator luna trecută la RTL pentru a justifica această măsură, adoptată în unanimitate de cei 189 de parlamentari prezenţi.

Măsura vine la scurt timp după victoria categorică a partidului Tisza, condus de Péter Magyar, la alegerile parlamentare din aprilie.

Astfel, începând de luna viitoare, salariul de bază al deputaţilor maghiari va fi de 3.690 de euro brut, economiile realizate reprezentând, potrivit majorităţii conservatoare, un an de cheltuieli de funcţionare a parlamentului.

Rambursarea facturilor de telefonie mobilă este eliminată, în paralel cu reduceri ale indemnizaţiilor parlamentare pentru chiria birourilor, locuinţe şi personal.

Péter Magyar a legat această reformă de economiile necesare care trebuie realizate într-un context de austeritate necesară şi de luptă împotriva corupţiei. În cei şaisprezece ani de guvernare ai naţionalistului Viktor Orbán, corupţia a costat Ungaria cel puţin 186 de miliarde de euro, potrivit lui Ferenc Biró, şeful Autorităţii pentru Integritate, un organism naţional. Într-un interviu acordat duminică unui grup civic implicat în promovarea valorilor democratice ("De Akciokozosseg"), acesta a afirmat că fostul guvern i-a cerut să nu-şi îndeplinească misiunea de control.

Editor : Sebastian Eduard