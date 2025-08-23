Live TV

Deputații olandezi au votat împotriva recunoașterii statului Palestina, pe fondul crizei guvernamentale legate de Israel

2025-08-07 Dutch Tweede Kamer Commission Debate over the current situation in Gaza
Parlamentarii olandezi au respins o moțiune privind recunoașterea unui stat palestinian independent. Sursa: Profimedia

Parlamentarii olandezi au respins, sâmbătăm o moțiune privind recunoașterea unui stat palestinian independent și au votat împotriva măsurilor punitive pentru guvernul Netanyahu, în contextul în care impasul politic privind Israelul a continuat să slăbească guvernul interimar al Țărilor de Jos. Măsurile propuse includeau boicotarea produselor provenite din teritoriile ocupate ilegal din Cisiordania, precum și interzicerea achiziționării de arme din Israel, arată Politico.

Voturile au urmat demisiei bruște a ministrului olandez de Externe, Caspar Veldkamp, vineri seara, în semn de protest față de reticența guvernului de a impune sancțiuni mai dure împotriva Israelului în legătură cu criza umanitară din Gaza.

Colegii lui Veldkamp, din partidul de centru New Social Contract (NSC), au demisionat și ei vineri.

Plecarea lor a exercitat o presiune suplimentară asupra guvernului olandez, deja slăbit, care s-a prăbușit, în iunie, după ce Partidul pentru Libertate (PVV), de extremă dreapta, al lui Geert Wilders a părăsit coaliția, din cauza unei dispute privind politica de migrație a țării, arată jurnaliștii Politico.

Majoritatea deputaților au susținut un apel, adresat guvernului israelian, de a permite accesul jurnaliștilor internaționali și naționali în Gaza.

Deputații au convenit, de asemenea, să exercite „presiune maximă” asupra țărilor care „tolerează” liderii Hamas, potrivit relatărilor mass-media locale.

Aproximativ 61.000 de palestinieni au fost uciși de când Israelul a lansat atacul asupra Fâșiei Gaza imediat după atacul Hamas asupra Israelului în octombrie 2023, potrivit Ministerului Sănătății controlat de Hamas. 

