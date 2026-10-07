Der Spiegel a dezvăluit statul pentru care ar fi spionat August Hanning, fostul șef al serviciului german de informații externe

Au ieșit la iveală noi detalii în cazul care îl implică pe fostul șef al serviciului german de informații externe (BND), August Hanning. Conform informațiilor publicate de Der Spiegel, anchetatorii investighează suspiciunea că fostul șef al serviciului german de spionaj extern ar fi avut legături cu un agent din Azerbaidjan.

Conform anchetei, Hanning ar fi obținut, prin intermediul fostului său șef de birou de la BND, Manfred D., documente clasificate ca „secrete” și le-ar fi utilizat pentru elaborarea unei analize. Potrivit Parchetului Federal, aceasta era destinată unui „angajat al unui aparat de securitate al unui serviciu de informații străin”. Autoritatea de anchetă nu a precizat pentru ce stat lucra acesta.

Conform informațiilor sursei citate, presupusul beneficiar era un ofițer al serviciilor secrete din Azerbaidjan. Dacă analiza realizată de Hanning a ajuns efectiv la destinatar este, prin urmare, obiectul unei anchete în curs.

Hanning a făcut parte din consiliul de administrație al „Forumului Germano-Azer”, după cum reiese dintr-un comunicat al asociației din iulie 2025.

Fostul șef al BND a fost arestat marți dimineață. Motivul arestării îl constituie o anchetă a Procurorului General al Federației privind suspiciunea gravă de spionaj în favoarea unei puteri străine și de obținere de informații privind secrete de stat. În plus, lui Hanning i se impută tentativa de trădare de patrie, precum și activitatea de agent al serviciilor secrete.

Conform anchetei, se pare că, după încheierea carierei sale de funcționar public, Hanning ar fi obținut și ar fi divulgat ilegal, timp de mai mulți ani, informații secrete ale BND.

Totodată, anchetatorii l-au arestat și pe fostul său șef de birou, Manfred D., acuzat de complicitate la tentativă de trădare de stat și la spionaj în scopul trădării de stat. Conform concluziilor anchetatorilor, până în iunie 2022, D. i-ar fi furnizat lui Hanning aproximativ 2000 de documente, printre care numeroase informații clasificate, în schimbul unei sume de bani. Este vorba, în special, de documente destinate conducerii BND pentru pregătirea așa-numitei „situații de serviciu” în cadrul Cancelariei.

La solicitarea sursei citate, avocatul lui Hannings nu a dorit să facă nicio declarație cu privire la acuzațiile aduse clientului său. Apărarea lui Manfred D. nu a putut fi contactată inițial. În cazul unei condamnări pentru spionaj în favoarea unui stat străin, fostul șef al serviciilor secrete, în vârstă de 80 de ani, riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între șase luni și zece ani.

Reacția Azerbaidjanului

Azerbaidjanul a negat categoric miercuri informaţiile apărute în mai multe media internaţionale care au menţionat legături între serviciile sale de informaţii şi arestarea fostului şef al Serviciului Federal de Informaţii (BND) german, August Hanning, acuzat de spionaj pentru o agenţie străină, informează EFE.

„Difuzarea acestui tip de materiale de ştiri fără a cita surse oficiale este inadmisibilă şi reprezintă o manipulare a informaţiei”, a declarat, într-un comunicat, Consiliul pentru Mass-Media din Azerbaidjan.

Entitatea a subliniat că această campanie de dezinformare a fost orchestrat de forţele „care doresc să dăuneze relaţiilor dintre Azerbaidjan şi Germania, care în ultima perioadă se dezvoltă intens”.

Consiliul şi-a exprimat „profunda îngrijorare” faţă de „declaraţiile nefondate prezentate ca fapte dovedite” de către mijloace de informare precum ziarul german Der Spiegel şi repetate de agenţii precum Reuters, AFP, France 24, The Times şi The Telegraph.

Baku a făcut apel la presa internaţională să respecte cu stricteţe principiile jurnalismului profesionist, inclusiv obiectivitatea, verificarea informaţiilor şi citarea unor surse de încredere, pe lângă evitarea manipulării opiniei publice.

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Editor : A.M.G.