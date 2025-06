Dmitro Bodiu, cetățean american și pastor al Bisericii Penticostale „Cuvântul Vieții” din Melitopolul ocupat de ruși, a fost reținut de ruși în martie 2022. În timpul detenției, el a fost acuzat că lucrează pentru CIA și a primit amenințări cu moartea din partea armatei ruse.

Doar o intervenție a Departamentului de Stat al SUA l-a salvat.

„În dimineața zilei de 19 martie, mai multe vehicule militare și câteva mașini civile s-au oprit în fața casei noastre. Aproximativ 15 soldați ruși erau în echipament complet, purtând cagule și scuturi... M-au tratat ca pe un lord mexican al drogurilor. Au sărit gardul, au trecut prin curțile vecinilor și au intrat din toate părțile deodată”, își amintește Bodyu într-un interviu amănunțit pentru noul documentar de investigație «No God But Theirs» al Kyiv Independent.

Pastorul și familia sa au fost avertizați de Ambasada SUA și li s-a recomandat să părăsească Melitopolul cu o lună înainte de începerea invaziei rusești la scară largă a Ucrainei. Însă Bodiu a decis că nu își poate abandona biserica.

În timpul detenției sale, serviciile speciale ruse l-au acuzat în repetate rânduri că lucrează pentru CIA și i-au cerut să își dezvăluie indicativul de apel și „omul de legătură de la Langley”, spune el.

„Mă simțeam ca într-o secție de psihiatrie - ești o persoană absolut normală, sănătoasă, dar ei încearcă să te convingă că ești schizofrenic, doar că nu știi asta, și că în curând îți vei da seama că ești exact acolo unde ar trebui să fii”, își amintește Bodiu.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Între timp, soldații ruși îl amenințau cu moartea.

Au luat tot ce au vrut. Nu există legi; nimic nu funcționează în teritoriile ocupate, povestește pastorul.

„Soldații au spus: „Avem ordin să te împușcăm. Acum, te vom interoga. Știm cine ești, ce ești. Ești un angajat CIA, un spion. Ne-ai dat pozițiile, oamenii noștri au murit din cauza ta. Ai condus proteste în oraș, dai bani Forțelor Armate ale Ucrainei, conduci partizanii aici' - lucruri de genul acesta”, spune pastorul.

După opt zile, perioada sa de detenție a fost scurtată.

„Am avut un interogatoriu (cu un agent FSB) în timpul zilei, iar seara, el vine și spune: 'Ei bine, asta e, pleci acasă'. Iar eu zic: 'Ce vrei să spui? E neașteptat”. El spune: „A fost neașteptat și pentru noi, crede-mă”. Am întrebat: „Cine a decis că trebuie să plec acasă? El spune, „Au decis sus. Eu spun: „Ce vrei să spui? Dumnezeu a decis? El spune: „Nu, Moscova a decis să te elibereze.””

După eliberarea sa, Bodiu și familia sa au părăsit Melitopolul.

Ei locuiesc acum în apropiere de Kiev. În Melitopol, biserica sa penticostală „Cuvântul vieții” a fost oficial interzisă de autoritățile ruse de ocupație la o zi după Crăciun - pe 26 decembrie 2022. Clădirea bisericii este acum ocupată de un departament al Ministerului rus al Afacerilor Interne. De asemenea, autoritățile ruse au confiscat toate afacerile lui Bodiu (acesta deținea șapte cafenele și restaurante în Melitopol).

„Eu le spun pirați. Asta este ceea ce sunt - pirați. Au luat tot ce au vrut. Nu există legi; nimic nu funcționează în teritoriile ocupate”. spune Bodiu.

În documentarul de investigație „No God But Theirs”, jurnaliștii de la Kyiv Independent au identificat și mai mulți oficiali implicați în persecuția creștinilor ucraineni din Melitopol.

Pe lângă biserica lui Dmitro Bodiu, autoritățile de ocupație ruse au interzis și alte câteva biserici - cea mai mare biserică protestantă din Melitopol, „Noua Generație”, biserica baptistă „Grace” și biserica greco-catolică ucraineană subordonată Vaticanului.

Acestea au fost deposedate de toate proprietățile, iar clădirile lor adăpostesc acum diferite instituții rusești.

Editor : Sebastian Eduard