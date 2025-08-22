Live TV

Dezvăluiri neașteptate despre fostul șef al Wagner. Mama lui Evgheni Prigojin rupe tăcerea: „Era condamnat, iar eu l-am avertizat”

Data publicării:
evgheni prigojin
Fostul lider al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. Foto: Profimedia Images
Soarta lui Evgheni Prigojin era pecetluită. O mărturisește, într-un interviu preluat de jurnaliștii The Guardian, chiar mama sa, în vârstă de 85 de ani. Comandantul militar și omul de afaceri rus părea „condamnat” după revolta eșuată și i-a povestit femeii, în zilele dinaintea prăbușirii avionului său privat, că se aștepta să moară. Violetta Prigojina spune că și-a avertizat fiul să nu sfideze autoritatea lui Putin.

„Oamenii mă vor susține

Prigojin, fondatorul celebrului grup de mercenari Wagner, a murit atunci când avionul său privat s-a prăbușit, în vara anului 2023, la două luni după ce luptătorii săi au preluat - pentru scurt timp - controlul asupra orașului Rostov-pe-Don, din sudul țării, și au avansat spre Moscova, într-o rebeliune de scurtă durată împotriva conducerii militare a Rusiei.

„Când l-am văzut ultima oară, părea condamnat”, a declarat Violetta Prigojina, într-un interviu acordat publicației rusești Fontanka, amintindu-și de întâlnirea pe care a avut-o cu fiul său, cu o săptămână înainte de accidentul mortal. Întrebată dacă el își prevăzuse moartea, ea a răspuns: „Desigur”.

În primul interviu acordat presei de către o rudă apropiată a fostului lider Wagner, Prigojina spune că autoritățile încă nu i-au spus ce s-a întâmplat cu fiul ei.

Agențiile de informații occidentale cred însă că Prigojin a fost, probabil, ucis într-o explozie la bordul navei, la ordinul lui Vladimir Putin, ca răzbunare pentru revolta sa.

Prigojina, care conduce o galerie de artă pro-război, a declarat că a încercat să-și convingă fiul să nu mărșăluiască spre Moscova, avertizându-l că supraestimează amploarea sprijinului de care se bucură. „Când ne-am văzut înainte de marș, i-am spus: «Jenia, doar oamenii de pe Internet te vor susține. Nimeni nu va merge cu tine. Oamenii nu mai sunt așa acum. Nimeni nu va ieși în piață»”. Prigoina a spus că fiul ei i-a răspuns: „Nu, mă vor susține”.

O rebeliune anticipată

Rebeliunea de scurtă durată a lui Prigojin, lansată cu câteva sute dintre cei mai loiali luptători ai săi, a fost precedată de săptămâni de tensiuni crescânde cu Ministerul Apărării din Rusia și cu comandanții de vârf, pe care acesta i-a acuzat de corupție.

La acea vreme, Wagner a jucat un rol-cheie în ofensiva Rusiei împotriva Ucrainei, luptătorii lui Prigojin fiind adesea folosiți ca trupe de șoc în atacurile frontale din timpul luptelor din estul Ucrainei.

Deși nicio personalitate politică importantă nu a susținut rebeliunea lui Prigojin, sondajele au arătat că, la apogeul său, retorica sa directă și anti-sistem a avut un ecou larg și i-a adus un sprijin semnificativ din partea rușilor.

Când trupele Wagner au preluat controlul asupra unor obiective militare cheie din Rostov-pe-Don, Prigojin a fost întâmpinat cu căldură de localnici. Dar el a anulat marșul la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova, după o serie de convorbiri telefonice cu înalți oficiali ruși și cu președintele belarus, Alexander Lukașenko, ce a acționat ca intermediar.

În timpul avansului, luptătorii Wagner au doborât un elicopter de atac Ka-52, ucigând echipajul acestuia, și au distrus un avion militar Il-18.

„În cele din urmă, s-a întors pur și simplu - asta a fost tot”, a spus Prigojina, explicând apoi faptul că fiul ei a oprit marșul pentru a evita vărsarea de sânge în rândul trupelor rusești.

Nu avea nicio intenție să-l răstoarne pe Putin, absolut deloc. Voia doar să ajungă la conducerea militară. Mi-a spus că nu putea să împuște tineri în timpul marșului său

După moartea lui Prigojin, autoritățile ruse au acționat rapid pentru a confisca imperiul său de afaceri, care se extindea mult dincolo de operațiunile mercenare, cuprinzând „ferme de boți” online, întreprinderi miniere în Africa și o vastă afacere de catering - sursa poreclei sale „bucătarul lui Putin”.

Moștenirea Wagner

Forțele sale Wagner, care au operat în principal în Africa și au fost acuzate de atrocități în masă, au fost absorbite de structurile statului rus și continuă să opereze sub numele de Africa Corps.

Fiul lui Prigojin, Pavel, în vârstă de 27 de ani, care a luptat alături de Wagner în Siria, a fost, în mare parte, marginalizat în lupta pentru putere care a urmat după moartea tatălui său.

În septembrie 2024, Prigojina a obținut o victorie neașteptată într-un tribunal al UE, care a dispus eliminarea ei de pe lista sancțiunilor europene și a instruit Consiliul Uniunii Europene să îi plătească cheltuielile de judecată. Ea și nepotul ei fuseseră supuși sancțiunilor, ca parte a unei mișcări mai ample împotriva familiei Prigojin, care, de ani de zile, a jucat un rol activ în rețeaua de afaceri a lui Evgheni Prigojin.

În interviul acordat Fontanka, mama fostului șef al Wagner s-a plâns că, în ciuda faptului că a fost scoasă de pe lista sancțiunilor, i s-a refuzat recent viza pentru a călători la Hamburg, Germania, în scop medical. „În schimb, pregătesc acum multe expoziții”, a spus ea, adăugând că una dintre principalele lucrări expuse în prezent în galeria sa din Sankt Petersburg prezintă un portret al fiului său în Ucraina.

