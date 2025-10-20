Live TV

Diana Șoșoacă a ajuns „vedetă” în presa de la Kiev după ce a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”

Diana Șoșoacă, SOS Romania
Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a reușit să ajungă, din nou, în centrul atenției internaționale după ce a fost la Moscova la un eveniment la care a fost prezent și Vladimir Putin. Dacă propaganda oficială a Kremlinului i-a oferit timp pentru a-și răspândi teoriile conspiraționiste, presa de la Kiev a fost mai puțin blândă eurodeputatul român, după ce a aceasta a declarat că „îi va rupe picioarele lui Volodimir Zelenski”

Șoșoacă este o portavoce asumată a propagandei ruse în România. Lucru demonstrat prin nenumăratele vizite pe care aceasta le-a avut la ambasada Federației Ruse la București, sau chiar prin pozițiile pe care președintele SOS-ului le-a adoptat în spațiul public. 

De această dată, Șoșoacă a făcut un adevărat festival de conspirații în timpul vizitei sale la Moscova, unde a adoptat un discurs identic cu cel al Kremlinului privind Uniunea Europeană, Ucraina sau vaccinare. 

Presa lui Putin i-a oferit timp de antenă de o generozitate cum rar se găsește. Astfel, Șoșoacă a avut un dialog cu un propagandist de la RT mai bine de jumătate de oră. 

Liderul SOS n-a trecut neobservată de presa de la Kiev după declarațiile scandaloase. 

Agenția de presă de stat de la Kiev a titrat: Scandalosul europarlamentar de extremă dreapta din România, Diana Șoșoacă, s-a aflat din nou în centrul unui scandal internațional. Politicianul s-a lăudat că în 2023 l-a împiedicat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să ia cuvântul în parlamentul român, iar acum a amenințat public că îi va rupe picioarele”. Scandalosul personaj a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook, în timp ce se afla la Moscova”.

O altă prestigioasă publicație de la Kiev a scris pe larg despre declarațiile eurodeputatei. 

„Ea a repetat o serie de afirmații false despre presupusă oprimare a minorității române din Ucraina, acuzând Kievul că „interzice ortodoxia” și „oprimă limba”.

Întâlnirea, potrivit ei, s-a încheiat cu aplauze – politicianul s-a lăudat chiar că tinerii participanți „au apreciat puterea discursului și profunzimea mesajului său creștin și naționalist”.

Amintim, SBU a interzis intrarea timp de trei ani șefei partidului „SOS România” Diana Iovanovici Șoșoacă”.  

„Serviciul de Securitate a interzis intrarea în Ucraina timp de trei ani pentru șefa partidului prorus SOS România Diana Iovanovici-Șoșoacă, care susține războiul Rusiei împotriva Ucrainei”, se arată în comunicat.

