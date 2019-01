Dicţionar de termeni. Ce înseamnă că România deţine preşedinţia Consiliului UE

Europa este cu ochii pe România pentru următoarele şase luni, cât timp deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Preluarea acestei responsabilităţi s-a făcut sub semnul unei critici venite chiar de la preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care a spus pur şi simplu că are îndoieli asupra capacităţii de lider european a ţării noastre. Mesajul a mai fost îndulcit ulterior de alţi oficiali din blocul comunitar, care ne-au urat succes în această misiune complicată, pe care o avem în următoarea jumătate de an. România este, aşasar, pentru şase luni la preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru? La ce ne foloseşte? De ce noi?

De ce conduce România Consiliul Uniunii Europene?

Preşedinţia acestui Consiliu este deţinută pe rând, de statele membre, aşa că i se mai spune şi „rotativă". Întotdeauna sunt grupuri de câte trei ţări, numite simplu, trio-uri, pe o perioadă de 18 luni, când se stabilesc obiective pe termen lung. Sunt, deci, câte şase luni pentru fiecare stat. Alături de noi sunt Finlanda şi Croaţia, care, prin rotaţie, vor continua ce a început România. Noi, la rândul nostru, am primit ştafeta de la Austria, cancelarul Sebastian Kurtz a venit personal la Bucureşti pentru predarea simbolică a misiunii.

Obiectivele României

Avem patru obiective clare pe durata preşedinţiei noastre la Consiliul UE. Europa Convergenţei. O Europă mai sigură. O Europă mai puternică la nivel global. O Europă a valorilor comune.

Ce este Consiliul Uniunii Europene?

Este una dintre cele trei instituţii, Parlament + Consiliu + Comisia Europeană, care fac împreună forul decizional al UE. Consiliul funcţionează după reguli clare şi deloc greu de înţeles. Practic, sub această umbrelă se întâlnesc miniştrii din toate ţările membre ca să adopte legi şi să coordoneze politicile europene. Rolul României este să prezideze aceste întâlniri şi să facă pe toată lumea să ajungă la un consens pe diferite subiecte. În plus, venim cu propriile noastre obiective, cele patru pe care le-am enumerat.

„Vrem ca în timpul preşedinţiei noastre să dăm un semnal mult mai important în legătură cu apropierea UE de cetăţenii europeni. Există o anumită tendinţă, la nivel european acum, de euroscepticism, care poate să aibă un impact negativ asupra UE. Este nevoie să înţelegem că UE trebuie să fie percepută de către cetăţenii fiecărei ţări ca o structură care conduce la creşterea bunăstării lor, la creşterea bunăstării la nivelul UE şi la siguranţa şi stabilitatea în lume. De aceea, ne vom concentra asupra acestei chestiuni”, a declarat ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu.

Aşa-numitele politici de la Bruxelles sunt şi politici româneşti, pentru că România este membru al Uniunii Europene. Ca să fie clar, atunci când se iau decizii pentru UE, participă toate ţările. Să scăpăm de mitul care spune că Bruxelles-ul dictează. Dimpotrivă, fiecare stat are dreptul să se implice.

