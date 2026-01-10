Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu care vrea independența. Presiunea lui Trump sporește urgența la Copenhaga

Când secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni săptămâna viitoare cu omologii săi danezi și groenlandezi, Danemarca va apăra un teritoriu care se îndepărtează constant de ea și se îndreaptă spre independență încă din 1979, relatează Reuters.

Amenințările președintelui Donald Trump de a anexa Groenlanda au declanșat un val de solidaritate europeană cu Danemarca. Dar criza a scos la iveală o realitate incomodă: Danemarca mobilizează sprijin pentru a proteja un teritoriu a cărui populație dorește independența și al cărui cel mai mare partid de opoziție dorește acum să ocolească Copenhaga și să negocieze direct cu Washingtonul.

„Danemarca riscă să-și epuizeze capitalul de politică externă pentru a-și asigura Groenlanda, doar pentru a o vedea plecând ulterior”, a declarat Mikkel Vedby Rasmussen, profesor de științe politice la Universitatea din Copenhaga.

Relevanța strategică

Danemarca nu poate renunța la Groenlanda fără a-și pierde relevanța geopolitică în teritoriul arctic, situat strategic între Europa și America de Nord și un loc crucial pentru sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice.

Cu toate acestea, eforturile ar putea fi în zadar dacă groenlandezii vor opta pentru independență sau vor încheia propriul acord cu Washingtonul.

Miza depășește interesele naționale ale Danemarcei. Aliații europeni s-au raliat în spatele Danemarcei nu doar din solidaritate, ci și pentru că renunțarea la Groenlanda ar crea un precedent periculos, care ar putea încuraja alte puteri să revendice teritorii ale națiunilor mai mici, răsturnând ordinea mondială postbelică.

Ministerul de Externe al Danemarcei a refuzat să comenteze, dar a făcut referire la declarațiile comune ale prim-ministrului danez Mette Frederiksen și ale prim-ministrului groenlandez Jens-Frederik Nielsen din 22 decembrie.

„Frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional”, au afirmat cei doi lideri. „Acestea sunt principii fundamentale. Nu poți anexa o altă țară... Groenlanda aparține groenlandezilor.”

Săptămâna aceasta, Frederiksen a declarat: „Dacă Statele Unite decid să atace o altă țară membră NATO, totul se va opri, inclusiv NATO și securitatea pe care alianța a asigurat-o de la al Doilea Război Mondial încoace”.

„Stare de exuberanță patriotică”

Deocamdată, administrația Trump afirmă că toate opțiunile sunt luate în considerare, inclusiv cumpărarea teritoriului sau cucerirea lui cu forța.

Profesorul Rasmussen din Copenhaga a declarat că orice discuție privind oportunitatea păstrării Groenlandei a fost acoperită de indignarea provocată de amenințările lui Trump.

„Nu face parte din dezbaterea politică din Danemarca. Mă tem că am intrat într-o stare de exuberanță patriotică”, a afirmat el.

În timpul Războiului Rece, poziția strategică a Groenlandei a conferit Danemarcei o influență disproporționată la Washington și i-a permis să mențină cheltuieli de apărare mai mici decât s-ar fi așteptat de la un aliat NATO.

Acest lucru a devenit cunoscut sub numele de „Cartea Groenlandei”, potrivit unui raport din 2017 al Centrului de Studii Militare al Universității din Copenhaga.

Însă aspirațiile Groenlandei către autodeterminare au început să se contureze încă din 1979, când fosta colonie a obținut o autonomie mai mare și propriul parlament. Un acord din 2009 a recunoscut în mod explicit dreptul groenlandezilor la independență, dacă aceștia aleg acest lucru.

Toate partidele din Groenlanda spun că doresc independența, dar au opinii diferite cu privire la modul și momentul în care aceasta ar trebui obținută.

Presiunea exercitată de Trump a accelerat un proces care era deja în curs, forțând Copenhaga să aloce capital politic și resurse financiare unei relații cu un final din ce în ce mai incert.

„Cât de mult ar trebui să luptăm pentru cineva căruia nu-i pasă cu adevărat de noi?”, a spus pentru sursa citată Joachim B. Olsen, comentator politic și fost parlamentar danez.

Un exercițiu de echilibru dificil

Copenhaga acordă o subvenție anuală de aproximativ 4,3 miliarde de coroane daneze (610 milioane de dolari) economiei Groenlandei, care se află aproape de stagnare, cu o creștere a PIB-ului de doar 0,2% în 2025.

Banca centrală estimează un deficit financiar anual de aproximativ 800 de milioane de coroane daneze pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice actuale. Danemarca acoperă, de asemenea, cheltuielile pentru poliție, justiție și apărare, ceea ce duce cheltuielile anuale totale la puțin sub 1 miliard de dolari.

În plus, Copenhaga a anunțat anul trecut un pachet de apărare arctică în valoare de 42 de miliarde de coroane daneze (6,54 miliarde de dolari) ca răspuns la criticile SUA potrivit cărora Danemarca nu a făcut suficient pentru a proteja Groenlanda.

Unii resping încadrarea relației în termeni tranzacționali, invocând obligațiile legale și morale ale Danemarcei în conformitate cu dreptul internațional și secole de istorie comună.

„Vorbim despre relații familiale, despre o lungă istorie a relațiilor dintre Danemarca și Groenlanda”, a declarat Marc Jacobsen, profesor asociat la Colegiul Regal Danez de Apărare. „Deci este vorba despre mult mai mult, nu doar despre apărare și economie, ci și despre sentimente, despre cultură.”

Prim-ministrul Frederiksen se confruntă cu un exercițiu de echilibru dificil, a declarat Serafima Andreeva, cercetătoare la Institutul Fridtjof Nansen din Oslo.

Deocamdată, Danemarca nu are altă opțiune decât să rămână fermă pentru a-și menține credibilitatea diplomatică, dar, făcând acest lucru, riscă să compromită relația cu Statele Unite într-un moment „în care Rusia reprezintă o amenințare tot mai mare și a fi în conflict cu SUA nu este benefic pentru nimeni din Occident”.

