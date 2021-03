Din ruină, s-a transformat într-un loc de basm. Cum a fost salvată Cetatea Rupea cu bani europeni - VIDEO

Autoritățile din Rupea au apelat la banii europeni pentru a reabilita cetatea, pe care, ca în povești, parcă, au transformat-o dintr-o ruină într-un loc de basm. În anul 2010, înainte de a începe orice lucrări, zidurile erau aproape dărâmate, iar locul era sălbatic. Acum, pentru Rupea, cetatea nu mai este doar o clădire istorică veche, ci este un monument foarte important care aduce mulți turiști.

„Până să fie demarat procesul de reabilitare al cetății, cetatea nu era vizitată aproape deloc. Accesul se putea face doar pietonal, pe o potecă, și asta doar pentru cei cu o condiție fizică bună. Nu se putea ajunge cu mașina aici, nici vorbă să ajungă autocarele de turiști”, își amintește primarul din Rupea, Alexandru Opriș.

„Nimeni nu se aștepta la un asemenea impact. La deschiderea cetății, aceasta a fost plină. Cred că nu a mai fost așa plină de sute de ani. Am devenit mult mai cunoscuți. Nu doar noi ca cetate, dar ca zonă, Rupea. Iar cetatea a pus Rupea pe harta turistică din centrul țării, un lucru nemaipomenit pentru localitate și întrega zonă”, mărturisește Adrian Călbează - administratorul Cetății Rupea.

Câți bani au venit din fondurile europene

„Proiectul a fost făcut pentru o sumă de 27 de milioane de lei, din care sumă eligibilă 25 de miloane de lei, restul fiind acoperit din bugetul local.

Pe lângă partea de restaurare al monumentului, proiectul a constat și în construcția căilor de acces. S-au construit 2 km de drum, un drum care servește turiștilor care vin direct de pe varianta ocolitoare a orașului. Un drum construit de la zero, cu trotuar pentru cei care vor să vină pe jos. A fost făcut iluminat public pe acesta, iar un alt drum care vine din centrul orașului care a fost construit și pavat cu piatră cubică”, a detaliat primarul Alexandru Opriș.

În proiect au mai fost prinse două parcări pentru 44 de autoturisme și 14 autocare.

Implementarea proiectului s-a desfășurat între anii 2010 și 2013.

De opt ori mai mulți turiști decât erau estimați

„Odată cu redeschiderea porților cetății în anul 2013 am avut aproape 40 de mii de vizitatori. Chiar dacă în proiect erau estimați 5.000, s-a depășit de opt ori numărul acestora. Iar speranțele erau să crească cu 5% în fiecare an, pe când acum am ajuns la aproape 100 de mii de vizitatori”, spune Alexandru Opriș.

La cetate au început să fie organizate și evenimente. „Ca eveniment mai important a fost Hafferland-ul, o sărbătoare a sașilor care s-a ținut în iulie - august, mai puțin în 2020, la care participa foarte mulți sași și se întinde pe 4-5 zile. Tot timpul de la deschiderea cetății, pentru tinerii care au vrut un altfel de cununie civilă, au solicitat și a fost ținută într-o sală aici în cetate. Expoziții am avut în câteva rânduri: de tablouri, de ceramică”, detaliază administratorul Cetății Rupea, Adrian Călbează.

Ce câștigă comunitatea locală?

„În momentul de față doar din biletele de intrare la bugetul local încasăm aproximativ 1 milion de lei. Ceea ce înseamnă una din principalele surse de venit la bugetul local”, arată primarul Alexandru Opriș.

Edilul are planuri acum pentru a crește și mai mult bunăstarea comunității cu ajutorul banilor europeni.

„În primul rând avem în plan proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii și pentru Cetate avem ca obiectiv ca până la sfârșitul mandatului să accesăm un program pentru înzestrarea cetății, să facem un muzeu de nivel european”, spune Alexandru Opriș.

Între timp, însă, și alte proiecte au fost realizate la Rupea cu bani europeni. La nivelul întregii zone a fost implementat un sistem de apă și canal, un proiect mare, de 18 milioane de euro, precizează primarul Alexandru Opriș.