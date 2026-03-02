Live TV

Analiză Discordie diplomatică: oamenii lui Trump zguduie Europa. Ce se află în spatele controverselor stârnite de ambasadorii SUA pe continent

Charles Kushner
Charles Kushner, ambasadorul SUA în Franța. Foto: Profimedia
Fișa postului spune „diplomat”, dar trimișii lui Donald Trump în Europa au adoptat o misiune care face ca arta guvernamentală tradițională să pară demodată - promovarea filmului „Melania: Filmul”; organizarea de festivități fastuoase pentru cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii; și cearta cu parlamentarii locali în stilul MAGA, scrie Euractiv.

O pleiadă de „diplomați” problematici

De la sosirea lor la sfârșitul anului trecut, mai mulți diplomați americani s-au ciocnit cu guvernele gazdă, s-au implicat în dezbateri politice interne și au declanșat reacții negative în capitalele considerate de mult timp printre cei mai apropiați aliați ai Washingtonului - Paris, Varșovia, Bruxelles și Copenhaga.

Franța a luat măsuri săptămâna aceasta pentru a-l bloca pe ambasadorul Charles Kushner, după ce acesta a refuzat să participe la o citație oficială în urma unor remarci pe care Parisul le-a descris drept interferență politică. Guvernul i-a revocat accesul la miniștri, ceea ce un oficial francez a numit „o aparentă neînțelegere a așteptărilor elementare legate de misiunea unui ambasador”.

În Belgia, ambasadorul Bill White a anunțat pe Instagram o interdicție de călătorie împotriva unui lider socialist, doar pentru a o ridica câteva zile mai târziu. Ministerul de Externe l-a convocat de două ori în două săptămâni după ce a acuzat guvernul de antisemitism.

În Polonia, ambasadorul Tom Rose s-a certat public cu președintele parlamentului pe tema candidaturii lui Trump la Premiul Nobel pentru Pace.

În Danemarca, ambasadorul Ken Howery a fost criticat pentru îndepărtarea steagurilor care onorau soldații danezi uciși în misiuni NATO.

Diplomații UE spun că incidentele reflectă o schimbare deliberată – o postură mai conflictuală a SUA, care îmbină politica de război cultural cu o abordare populistă a relațiilor internaționale. Alții văd ceva mai puțin strategic și mai mult de spectacol: ciocniri de mare amploare concepute pentru o audiență de o persoană la Washington, cu ambasadori care îi vizează pe criticii europeni ai agendei economice și politice a lui Trump.

„De obicei, un ambasador este trimis pentru a îmbunătăți relațiile cu țara în care este detașat”, a observat sec comisarul european belgian Hadja Lahbib.

În orice caz, efectul este un disconfort crescând în întreaga UE, unde guvernele trebuie să navigheze prin turbulențele generate de un aliat pe care nu își permit să-l înstrăineze.

Explicația încălcării „decenței diplomatice”

Ar putea exista o explicație simplă pentru încălcările repetate ale decenței diplomatice: majoritatea trimișilor lui Trump nu sunt diplomați de carieră.

În schimb, președintele a trimis susținători politici în toată Europa – printre aceștia un donator al noii săli de bal a Casei Albe (Benjamin León Jr., ambasador în Spania); un infractor condamnat și tatăl ginerelui său (Kushner); și, cel mai spectaculos, un fost top model devenit procuror, apoi fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. (Kimberly Guilfoyle, ambasadoare în Grecia).

Unii s-au împiedicat chiar înainte de a-și prezenta scrisorile de acreditare. Stacey Feinberg, nominalizată la Luxemburg, a provocat condamnări în Marele Ducat și la Beijing după ce a promis că va „educa cu umilință” luxemburghezii cu privire la amenințarea din partea Chinei.

În Malta, controversele au urmat-o pe nominalizată după ce soțul ei a apărut în dosarele Epstein, întrebându-l pe agresorul sexual dacă o femeie cu care se întâlnea era o „prostituată”.

Strategia mai amplă rămâne opacă – mai ales având în vedere că Trump nu a nominalizat încă un ambasador la Berlin, unul dintre cele mai importante posturi europene ale Washingtonului. Puțini de acolo l-au uitat pe trimisul lui Trump în timpul primului său mandat – Richard Grenell – care a reușit să-i antagonizeze pe aproape toți cei pe care i-a întâlnit în Germania înainte de a se întoarce la Washington pentru a deveni director interimar al serviciilor naționale de informații. Exemplul lui Grenell pare să servească drept model pentru noua generație de ambasadori ai lui Trump.

Un număr notabil dintre trimișii săi din Belgia, Franța, Estonia, România, Ungaria, Luxemburg și Finlanda sunt evrei de dreapta, iar mai mulți au scos în evidență antisemitismul în disputele cu guvernele gazdă, subliniază Euractiv.

Kushner a fost chemat pentru explicații la începutul acestui an în urma acuzațiilor de antisemitism în Franța – afirmații respinse cu fermitate de președintele Emmanuel Macron. Disputa a izbucnit în paralel cu tensiunile legate de sancțiunile americane care vizau un judecător francez, după ce acesta a emis mandate de arestare pe numele unor înalți oficiali israelieni.

În Belgia, White a făcut furori la nivel național după ce a acuzat guvernul de antisemitism într-o dispută privind circumcizia evreiască. Convocat de ministrul de Externe, a plusat și a impus o interdicție de călătorie pe termen scurt unui politician socialist care îl criticase pe Trump.

„Modus operandi pare să fie să încerce ceva, să vadă dacă reușește și dacă se încadrează în strategia lor de securitate națională – pentru a crea diviziune”, a declarat un oficial belgian, referindu-se la planurile SUA pentru o „renaștere a spiritului” european pentru a corecta” traiectoria continentului.

Majda Ruge, din cadrul Consiliului European pentru Relații Externe, a declarat că dimensiunea ideologică este „destul de prezentă”, menționând că politicile europene liberale se ciocnesc cu agenda internă a administrației Trump. Dar a adăugat că multe dintre dispute reflectă și „o ambiție de a se opune guvernelor din state membre cheie care sunt pro-UE și pro-reglementare”.

Negociatori nediplomatici

În ciuda tuturor teatralităților războiului cultural, principalul motor ar putea fi mai prozaic: afacerile.

Oficialii belgieni interpretează acuzațiile de antisemitism înrădăcinat sau de elite corupte drept încercări de a slăbi liderii socialiști care se opun achiziționării de arme americane.

Un fost diplomat polonez a asociat, în mod similar, disputele recente cu eforturile „de a împiedica Europa să promoveze o legislație europeană comună” – în special instrumente de apărare care favorizează producătorii din UE în detrimentul furnizorilor americani.

Franța a susținut o „preferință europeană” în achizițiile publice de apărare și a condus eforturile de înăsprire a reglementării digitale a giganților tehnologici americani. Din această perspectivă, conflictele diplomatice fac parte dintr-o competiție economică mai amplă.

Ceea ce îi neliniștește cel mai mult pe oficialii europeni, însă, este schimbarea orientărilor politice. Emisarii americani interacționează din ce în ce mai mult cu partidele care cândva erau ținute la distanță de Washington.

„Una dintre cele mai puternice caracteristici ideologice ale celei de-a doua administrații Trump”, a spus Ruge, „e că este mult mai critică față de partidele de guvernământ de centru-dreapta și centru-stânga, susținând în același timp partidele anti-UE, care adesea se află în extrema dreaptă.”

În Franța, tensiunile care au urmat uciderii activistului de extremă dreapta Quentin Deranque au fost amplificate nu doar de mesajele ambasadei SUA, ci și de intervențiile prim-ministrului italian Giorgia Meloni și ale liderei franceze de extremă dreapta, Marine Le Pen.

Mateusz Piotrowski de la Institutul Polonez pentru Afaceri Internaționale a avertizat că eforturile de a proiecta putere în străinătate ar putea remodela politica în moduri neintenționate.

Polonia – mult timp printre cele mai pro-americane societăți din Europa – a cunoscut o schimbare perceptibilă a opiniei publice, optimismul cu privire la cooperarea cu Washingtonul începând să se erodeze, a atras el atenția.

În Franța, o creștere recentă a ratelor de aprobare a lui Macron, după luni întregi la minime istorice, a fost atribuită parțial tonului său ferm față de Trump. Cu cursa prezidențială din 2027 la orizont, apropierea evidentă de Washington devine o povară pentru partidul lui Le Pen. Charles Kushner l- ar fi sunat marți pe ministrul de Externe al Franței și s-ar fi angajat să nu se „amestece” în afacerile Franței.

În Belgia, prim-ministrul Bart De Wever a descris intervenția lui White drept „neînțeleaptă”. Ambasadorul și-a prezentat în cele din urmă scuze – restabilind pentru scurt timp o oarecare măsură de diplomație într-o relație pusă la încercare de săptămâni întregi de turbulențe.

Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
