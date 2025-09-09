Live TV

Discursul Ursulei von der Leyen despre Starea Uniunii, un test care ar putea amplifica diviziunile din UE

Ursula von der Leyen.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Foto: Profimedia Images
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va susține miercuri primul său discurs despre Starea Uniunii din cel de-al doilea mandat, într-un context politic mult mai tensionat decât în anii trecuți. Parlamentul European, care în iulie a discutat o moțiune de cenzură împotriva sa, se pregătește să-i transmită o listă lungă de nemulțumiri, notează Politico.

Ursula von der Leyen este acuzată că a slăbit poziția UE prin acorduri comerciale controversate, că a abandonat fermierii, că a redus ambițiile în domeniul climei și că a păstrat tăcerea în privința conflictului din Gaza.

Critici din toate taberele politice

La nici zece luni din al doilea mandat, președinta Comisiei se confruntă cu presiuni uriașe, atât din partea eurodeputaților, cât și din cauza contextului internațional. Forțele de dreapta cer măsuri mai dure în domeniul migrației și al mediului, în timp ce socialiștii, verzii și liberalii o acuză de lipsă de transparență și de concesii prea mari în negocierile comerciale.

„A fost o vară proastă pentru Europa. Ce vrem de la președinta Comisiei este să transmită că lucrurile trebuie să se schimbe”, a declarat Bas Eickhout, copreședinte al Verzilor din Parlament.

La rândul său, Valérie Hayer, lidera Renew Europe, a avertizat că „Europa nu-și poate permite stagnarea instituțională” și că se așteaptă la „o conducere clară din partea executivului”.

Von der Leyen are puține rezultate notabile de prezentat, subliniază sursa citată. O realizare majoră este un fond de 150 de miliarde de euro pentru apărare, dar Parlamentul a contestat inițiativa pe motiv că a fost adoptată fără implicarea eurodeputaților. Planurile de reducere a birocrației pentru industrie sunt, la rândul lor, respinse de mari părți din grupurile Socialiste, Verzi și Liberale.

Singurul sprijin consistent provine din partea Partidului Popular European, familia sa politică, însă și aici există critici, în special din partea eurodeputaților francezi, polonezi și irlandezi, nemulțumiți de modul în care Comisia a finalizat acordul comercial cu Mercosur, considerat defavorabil fermierilor europeni.

O „farsă”

Pentru mulți eurodeputați, moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen de acum o lună și jumătate a deschis cutia Pandorei. Cum sunt necesare doar 76 de semnături pentru a forța o nouă procedură, observatorii spun că există riscul ca aceasta să devină un exercițiu obișnuit, și nu neapărat o amenințare extraordinară.

Grupul Stângii a anunțat săptămâna trecută că mai caută încă 26 de semnături pentru a lansa o nouă moțiune chiar din octombrie, acuzând-o pe von der Leyen de tăcere în privința conflictului din Gaza și a acordului comercial cu SUA.

„Și în acest an, discursul nu va fi decât o farsă menită să îmbunătățească imaginea Comisiei, în timp ce von der Leyen agravează situația Uniunii Europene an de an”, a declarat pentru Politico Manon Aubry, copreședinta grupului stângii.

Grupul de extremă dreapta Patrioții pregătește, la rândul său, o moțiune de cenzură legată de acordul Mercosur, a declarat Marine Le Pen, una dintre cele mai proeminente membre.

„Astfel de moțiuni, în contextul unei ofensive ruse aflate în desfășurare, nu fac decât să slăbească UE și să submineze investițiile Europei în securitatea și apărarea noastră comună”, a spus, de cealaltă parte, Andrzej Halicki, liderul Coaliției Civice din Polonia, membră a PPE, familia politică a Ursulei von der Leyen.

Amenințări cu noi moțiuni de cenzură

De obicei, discursul despre Starea Uniunii este considerat o ceremonie de formă, încărcată de promisiuni. Anul acesta însă, atmosfera din Parlamentul European este marcată de tensiuni și polarizare.

„Nu cred că Executivul e speriat, dar există conștientizarea tensiunilor politice din Parlament și a nemulțumirilor grupurilor politice, inclusiv din majoritatea care o sprijină pe von der Leyen”, a declarat un oficial al Comisiei pentru Politico.

Între timp, grupurile de la extremele spectrului politic pregătesc noi moțiuni de cenzură. „O nouă moțiune la fiecare două luni nu poate fi calea de a asigura stabilitatea proiectului european”, a avertizat purtătoarea de cuvânt a socialiștilor, Utta Tuttlies.

În același timp, Bas Eickhout, liderul Verzilor, a spus că totul depinde de mesajul pe care Ursula von der Leyen îl va transmite miercuri: „Dacă mesajul va fi că lucrurile merg bine și trebuie să continuăm pe același drum, cred că am fost clar că asta nu este o opțiune recomandabilă.”

