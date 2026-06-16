Trump îi cere lui Putin să încheie războiul din Ucraina, după o discuție surpriză cu Zelenski și Macron în marja G7

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a întâlnit cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele Franței, Emmanuel Macron, în marja summitului G7 din Franța, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Kyiv Independent. La sfârșitul discuției, liderul de la Casa Albă a anunțat că Rusia trebuie să încheie cât mai curând un acord de pace.

ACTUALIZARE 15.20:

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că Rusia ar trebui să încheie un acord de pace cu Ucraina, adăugând că va face tot ceea ce îi stă în putere pentru a pune capăt războiului, după o întâlnire "foarte bună" între preşedintele Volodimir Zelenski şi liderii Grupului celor Şapte (G7) cu ocazia summitului desfăşurat în prezent în Franţa, relatează Reuters.

Donald Trump a sosit la summitul G7, care se desfăşoară în perioada 15-17 iunie într-o staţiune de pe malul lacului Evian-les-Bains, prezentând un acord preliminar destinat să pună capăt conflictului cu Iranul şi cu un interes reînnoit pentru încheierea războiului în Ucraina.

Trump a salutat întâlnirea între Volodimir Zelenski şi liderii G7 în cadrul unei reuniuni cu uşile închise, adăugând că are programată pentru mai târziu o întrevedere bilaterală cu preşedintele ucrainean.

"Voi face tot ce-mi stă în putere", a spus Trump, adăugând că Rusia ar trebui să încheie un acord.

Volodimir Zelenski şi diplomaţii europeni speră să-l convingă pe Trump că situaţia Ucrainei s-a îmbunătăţit, în timp ce Kievul solicită mai mult sprijin pentru a-şi consolida poziţia la eventualele negocieri de pace cu Moscova.

"Obiectivul principal este consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, iar diplomaţia să avanseze pentru a face ca Rusia să pună capăt războiului", a scris Zelenski pe platforma X după întâlnire. "Avem nevoie de pace!".

Diplomaţii europeni au spus că tonul întâlnirii a fost unul constructiv.

"Se pare că acum avem o analiză comună: Rusia este acum în defensivă", a spus un diplomat european, indicând că Trump a rămas până la sfârşitul reuniunii.

Diplomaţii europeni speră să-l convingă pe Trump că poziţiile anterioare ale SUA cu privire la posibilii termeni ai unui acord erau prea favorabili Moscovei, mai ales acum, când incursiunile cu drone ale Ucrainei pe teritoriul Rusiei au îmbunătăţit situaţia părţii ucrainene.

"Situaţia se schimbă în favoarea Ucrainei. Situaţia din 2026 este foarte diferită de cea din 2025. Ucraina menţine cu curaj linia frontului", subliniază Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, pe platforma X. "Oboseala Rusiei este evidentă. Acum este momentul să ne intensificăm sprijinul", afirmă ea.

Volodimir Zelenski insistă pentru un nou impuls şi un rol mai important al Europei. El a declarat luni că i-a propus lui Putin o întâlnire în cadrul summitului G7. Vladimir Putin a respins în repetate rânduri ideea unui dialog direct cu Zelenski, cu excepţia cazului în care acesta ar avea loc la Moscova.

Știrea inițială:

Întâlnirea a reprezentat prima discuție față în față dintre Zelenski și Trump din ultimele aproape patru luni și are loc în contextul în care Kievul încearcă să deblocheze negocierile de pace cu Rusia.

După reuniune, cei trei lideri au participat la o sesiune comună de lucru alături de ceilalți lideri ai G7, unde războiul din Ucraina s-a aflat printre principalele subiecte de pe agendă. Potrivit publicației, Zelenski, Trump și Macron au fost ultimii lideri care au intrat în sala reuniunii.

Întâlnirea survine în timp ce Ucraina își intensifică presiunile asupra președintelui rus, Vladimir Putin, pentru organizarea unor negocieri directe cu Zelenski. O astfel de întrevedere ar fi prima dintre cei doi lideri de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Președintele ucrainean susține de mult timp că doar Vladimir Putin are autoritatea necesară pentru a lua decizia de a pune capăt războiului.

Negocierile de pace mediate de Statele Unite sunt practic blocate din februarie. Potrivit oficialilor ucraineni și americani, atenția Washingtonului s-a concentrat în ultimele luni asupra conflictului cu Iranul, ceea ce a redus ritmul eforturilor diplomatice privind Ucraina.

Pe 15 iunie, Zelenski a declarat că speră ca Donald Trump să faciliteze o întâlnire trilaterală între el și Vladimir Putin pe teritoriul Statelor Unite.

„Dacă și această oportunitate va fi respinsă de Rusia, va fi nevoie de presiuni suplimentare”, a afirmat liderul ucrainean.

Kremlinul a evitat constant ideea unei întâlniri cu Zelenski într-o țară neutră și a reiterat ca președintele ucrainean să se deplaseze la Moscova, propunere pe care Kievul o consideră o încercare de a evita negocieri reale.

„Nu au fost primite invitații oficiale din partea Kievului pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski în marja summitului G7”, a declarat, marți, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Săptămâna trecută, Zelenski l-a invitat din nou pe Putin la discuții într-o țară neutră și a propus respectarea unui armistițiu complet pe durata negocierilor privind un posibil acord de pace.

Ulterior, liderul de la Kremlin a declarat că „nu vede niciun sens” într-o întâlnire cu președintele ucrainean.

Donald Trump a susținut în repetate rânduri ideea unor negocieri directe între Rusia și Ucraina, considerând că acestea reprezintă una dintre cele mai rapide căi pentru încheierea războiului.

Editor : A.R.