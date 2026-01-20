Live TV

Discuții „constructive” între emisarul lui Putin și negociatorii SUA despre războiul din Ucraina. Dmitriev: Poziția Rusiei este corectă

Jared-Kushner-Steve-Witkoff-Kirill-Dmitriev-decembrie-2025
Jared-Kushner (stânga), Steve Witkoff (dreapta) și Kirill Dmitriev (în mijloc). Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS.COM/ Profimedia

Negociatorul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a declarat că a purtat discuții „constructive” cu oficialii americani privind încheierea războiului din Ucraina, în timp ce participa marți la Forumul Economic Mondial de la Davos, relatează Kyiv Post.

După discuțiile purtate cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele acestuia, Jared Kushner, Dmitriev a declarat reporterilor că „întâlnirile sunt constructive și că tot mai mulți oameni realizează că poziția Rusiei este corectă”, potrivit AFP.

Reuters a relatat anterior că Dmitriev va purta discuții cu oficialii americani în marja forumului. Kremlinul a declarat, de asemenea, că îi va găzdui din nou pe Witkoff și Kushner la Moscova pentru discuții suplimentare, deși data nu a fost încă stabilită.

Reprezentanții ruși nu au mai fost invitați la reuniunile anuale de la Davos de când WEF a înghețat relațiile cu Moscova în martie 2022.

Declarația a fost făcută după ce o delegație ucraineană s-a deplasat sâmbătă la Miami pentru a semna două documente cheie de pace cu delegația SUA privind garanții de securitate obligatorii pentru Ucraina și un cadru de reconstrucție și prosperitate postbelică în valoare de 800 de miliarde de dolari.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a dat dovadă de optimism înaintea discuțiilor, mergând până la a spune că speră ca documentele să fie semnate în marja Forumului Economic Mondial care se desfășoară săptămâna aceasta în stațiunea din Alpii elvețieni.

Totuși, perioada care a urmat întâlnirii de la Miami a fost marcată de o tăcere evidentă, oficialii americani nefacând niciun anunț, nicio declarație și nici măcar o recunoaștere publică a discuțiilor, chiar dacă delegația ucraineană a vorbit despre „consultări substanțiale” în postările sale de pe rețelele sociale.

Liderul de la Kiev a răspuns marți la o întrebare adresată de Kyiv Post că, în ciuda acestui fapt, negocierile nu au ajuns într-un „impas”.

Munca la documente continuă. Discuțiile sunt constante și cu siguranță nu se află într-un impas”, a explicat el, adăugând că ministrul apărării Rustem Umerov este în contact cu Witkoff și Kushner.

Săptămâna trecută, înaintea discuțiilor bilaterale dintre SUA și Ucraina, președintele american Donald Trump l-a descris pe Zelenski ca fiind un obstacol în procesul de pace, sugerând că Moscova dorea să găsească o soluție, chiar dacă Rusia continua atacurile sale asupra Ucrainei.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a afirmat joia trecută că Moscova „va continua să urmărească în mod consecvent obiectivele pe care și le-a stabilit” în Ucraina, în absența propriilor așa-numite garanții de securitate.

Între timp, Institutul pentru Studiul Războiului, un grup de reflecție cu sediul la Washington, a declarat: „Kremlinul a întârziat procesul de pace timp de luni de zile pentru a prelungi războiul și a atinge obiectivele inițiale ale Rusiei prin mijloace militare”.

Occidentul, în special liderii europeni, subminează negocierile de pace privind Ucraina, acuză ministrul rus de Externe Seghei Lavrov

Trump l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace „pe canale diplomatice”

Editor : A.M.G.

