Chestiunea asigurării protecției aeriene deasupra Ucrainei, cel puțin deasupra părții sale vestice, a fost deja abordată în cadrul discuțiilor aliaților privind ajutorul acordat acesteia pe parcursul războiului care durează de aproape cinci ani. Însă, până în prezent, o astfel de măsură a fost considerată prea riscantă, putând să aducă țările NATO în pragul unei confruntări directe cu Rusia. Cu toate acestea, dronele și rachetele rusești au început să pătrundă din ce în ce mai des în țările vecine, iar luni, la reuniunea de la Bruxelles, Polonia a propus membrilor alianței să ia în considerare posibilitatea de a doborî rachetele deasupra Ucrainei atunci când acestea se îndreaptă spre teritoriul NATO, au declarat pentru Bloomberg persoane familiarizate cu situația.

Potrivit acestora, unele țări au susținut această propunere, însă discuția a avut un caracter preliminar, nefiind luate în considerare măsuri concrete în cadrul unui potențial răspuns al NATO. În principiu, acest lucru ar necesita ca Kievul să transmită avertismente alianței și să îi acorde acces în spațiul său aerian. Însă pentru un astfel de pas este necesară o decizie unanimă a țărilor NATO, care, potrivit surselor Bloomberg, nu există.

Săptămâna trecută, trei rachete de croazieră rusești de tip X-101 au căzut pe teritoriul Poloniei. Prim-ministrul Donald Tusk a acuzat Moscova de o „provocare intenționată”, printre altele pentru că încălcarea spațiului aerian a avut loc în apropierea locului unde se desfășurau exerciții militare internaționale la care participau mii de militari NATO.

În urma întâlnirii de la Bruxelles, Alianța a decis să trimită în Polonia un avion de avertizare aeriană timpurie AWACS pentru a monitoriza situația din partea de est a țării. „Este un sistem foarte bun, care ne va oferi o înțelegere mai aprofundată… și mai rapidă a situației, ceea ce ne va permite să reacționăm mai eficient la astfel de amenințări”, a declarat ulterior viceministrul polonez al apărării, Pavel Zalevski. De asemenea, s-a decis să se analizeze posibilitatea trimiterii în țară a unor forțe și mijloace suplimentare.

Ministrul Apărării, Vladislav Kosiniak-Kamysz, răspunzând în direct la postul de radio RMF FM la o întrebare privind posibilitatea interceptării rachetelor deasupra Ucrainei, a declarat miercuri că a observat din partea aliaților „o mai mare disponibilitate de a discuta această chestiune”. Cu toate acestea, potrivit acestuia, „deocamdată nu există hotărârea” de a acționa:

„Discuțiile continuă. Nu au început abia acum. Se poartă de mult timp. Dar, în opinia mea, o singură țară, evident, nu este în măsură să facă acest lucru”.

Editor : A.R.