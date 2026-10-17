Disensiunile dintre Trump și Zelenski pun în pericol sprijinul SUA pentru Ucraina. Kievul se teme de reducerea ajutorului militar

Disensiunile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski riscă să afecteze sprijinul de care Ucraina are nevoie pentru a rezista atacurilor rusești. Amenințările privind reducerea schimbului de informații militare, întreruperea temporară a unor servicii de comunicații prin satelit și intenția Washingtonului de a importa motorină din Rusia au amplificat tensiunile dintre cei doi lideri. Deși Kievul încearcă să mențină dialogul cu administrația americană, perspectiva reducerii ajutorului militar și a unei apropieri între Washington și Moscova stârnește îngrijorare, arată Reuters.

Frustrat de prețurile ridicate la energie, pe care le pune parțial pe seama atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești, președintele SUA, Donald Trump, l-a criticat în repetate rânduri pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Întreruperea temporară a unor servicii de comunicații prin satelit furnizate de SUA a stârnit, de asemenea, temeri că Ucraina ar putea deveni mai vulnerabilă în timp ce se pregătește pentru o nouă iarnă de atacuri rusești asupra infrastructurii energetice.

Zelenski a răspuns printr-o serie neobișnuit de dură de critici publice la adresa lui Trump, sugerând că Statele Unite favorizează acum Rusia. Președintele ucrainean a declarat că țara sa nu va da curs solicitării lui Trump de a opri atacurile asupra țintelor energetice rusești, invocând atacurile continue ale Moscovei asupra Ucrainei.

Adâncirea divergențelor dintre cei doi lideri a alimentat temerile că relația lor tumultuoasă ar putea avea consecințe și mai grave pentru Kiev. Trump ar putea restricționa în continuare livrările de arme către Ucraina, ar putea pune în aplicare amenințările privind întreruperea schimbului de informații de pe câmpul de luptă sau ar putea încheia noi acorduri economice cu Moscova.

În ciuda declarațiilor publice ale lui Zelenski, Kievul dorește să continue dialogul cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui american, au declarat doi oficiali ucraineni familiarizați cu discuțiile. Aceștia au vorbit sub condiția anonimatului.

Denys Sienik, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Ucrainei la Washington, a declarat vineri, pentru Newsmax, că Ucraina îi este recunoscătoare lui Trump și echipei sale pentru eforturile depuse în vederea încheierii războiului. El a afirmat, de asemenea, că țara sa este dispusă să poarte discuții cu Rusia.

La rândul său, Trump le-a spus vineri reporterilor că va continua să colaboreze atât cu Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin. „Vreau ca acel război să se termine”, a declarat liderul american.

„O oportunitate pierdută”, avertizează un fost oficial american

Daniel Fried, fost înalt oficial al Departamentului de Stat responsabil de dosarul european în perioada 2005–2009, a afirmat că nu este clar dacă Washingtonul se îndepărtează definitiv de Ucraina. Consecințele tensiunilor sunt însă deja vizibile și afectează perspectivele de încheiere a războiului declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei din 2022.

„Nu este doar o oportunitate ratată, ci provoacă suferințe reale în Ucraina și îl încurajează pe Putin să continue războiul, așa că nu este lipsită de consecințe”, a declarat Fried, care lucrează în prezent la Atlantic Council, un grup de reflecție cu sediul la Washington.

Relația dintre Trump și Zelenski a fost tensionată încă de la început. În februarie 2025, Trump și vicepreședintele american JD Vance l-au mustrat public pe liderul ucrainean în timpul unei întâlniri la Biroul Oval.

Ulterior, administrația Trump a suspendat sau a încetinit acordarea asistenței militare pentru Ucraina, permițând în același timp aliaților europeni să cumpere arme americane destinate Kievului.

Relațiile s-au stabilizat pentru o perioadă, însă tensiunile au reizbucnit după ce atacurile ucrainene asupra instalațiilor energetice din Rusia au contribuit la creșterea prețurilor la combustibili. Prețurile ridicate la benzină și motorină reprezintă o problemă politică pentru Trump în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Potrivit analiștilor, republicanii riscă să piardă majoritatea în Congresul SUA.

Experții susțin că scumpirea energiei este provocată în principal de războiul dintre SUA și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte. Conflictul a dus la atacuri iraniene asupra instalațiilor energetice și a perturbat grav traficul prin Strâmtoarea Hormuz, o rută esențială pentru transportul mondial de petrol.

Frustrat de Zelenski, Trump s-a orientat însă către Rusia pentru a crește aprovizionarea cu combustibil și a ține prețurile sub control, potrivit unei persoane familiarizate cu discuțiile din interiorul administrației americane, care a vorbit sub condiția anonimatului.

Pe 9 octombrie, Trump a declarat că a ajuns la un acord cu Putin pentru ridicarea temporară a sancțiunilor asupra combustibilului rusesc și pentru importul de motorină din Rusia.

Mize mari pentru Ucraina

Pentru Kiev, consecințele acestei confruntări ar putea fi imediate. Marți, Zelenski a declarat că Ucraina nu primise niciun avertisment din partea partenerilor occidentali înaintea unui atac rusesc mortal asupra capitalei.

Fără informațiile furnizate de serviciile secrete americane, Ucraina ar putea întâmpina dificultăți mai mari în detectarea și contracararea atacurilor rusești cu rachete și drone. Riscurile sunt deosebit de mari pentru infrastructura energetică, vizată în repetate rânduri de Moscova în timpul iernilor precedente.

Trump a afirmat că Statele Unite continuă să împărtășească informații cu Ucraina. Zelenski a declarat însă, într-un interviu acordat postului NPR, că oficialii americani i-au avertizat pe comandanții ucraineni că fluxul de informații ar putea fi redus sau întrerupt.

Sistemul ucrainean „Starshield”, versiunea destinată utilizării militare a serviciului de comunicații prin satelit Starlink, operat de compania SpaceX, a fost întrerupt în urma a ceea ce doi oficiali americani și un oficial occidental, familiarizați cu situația, au descris drept un ordin venit de la Casa Albă, a relatat joi Reuters.

Serviciul a fost restabilit parțial, însă episodul a evidențiat vulnerabilitatea provocată de dependența Ucrainei de tehnologiile controlate de companii americane și influențate de deciziile administrației Trump.

Această dependență îi oferă președintelui american un avantaj în negocierile cu Kievul, în timp ce încearcă să determine Ucraina să înceapă discuții cu Moscova.

Trump s-ar putea confrunta însă cu opoziție în Congres dacă parlamentarii republicani vor considera că abordarea sa slăbește Ucraina și avantajează Rusia. Kievul continuă să beneficieze de sprijinul unor membri ai Partidului Republican, dintre care unii susțin că Washingtonul nu ar trebui să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a accepta un acord în condiții favorabile Moscovei.

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Răspunsurile dure ale lui Zelenski la adresa lui Trump implică riscuri, dar președintele ucrainean ar putea miza pe o schimbare a raportului de forțe în Congres după alegerile de la jumătatea mandatului. O eventuală schimbare de majoritate i-ar putea îngreuna lui Trump relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei și reducerea suplimentară a ajutorului militar pentru Kiev, a declarat Brett Bruen, fost consilier pentru politică externă în administrația Obama și director al firmei de consultanță Global Situation Room.

„Zelenski știe cu cine are de-a face”, a spus Bruen. „Amenințările lui Trump nu mai au același efect ca atunci când JD Vance a încercat să-l facă de râs în Biroul Oval.”