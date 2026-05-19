Dispariția „scutului” Orban și atacul Rusiei în Transcarpatia: mărturiile unor maghiari din Ucraina. „A fost întotdeauna un loc pașnic”

Tatiana se juca afară cu cei doi nepoți mici ai săi, încercând să țină pasul cu jocul lor de-a prinselea, când prima dronă rusă a lovit Ujhorod. „Am fost șocată să aflu că suntem ținta unui atac”, a spus ea, la o zi după ce orașul a fost lovit în cadrul celui mai amplu atac de masă din timpul zilei asupra Ucrainei, de la începutul războiului pe scară largă, acum mai bine de patru ani. „Acesta a fost întotdeauna un loc pașnic, cel mai liniștit din întreaga țară”, a adăugat ea. „Acum războiul se apropie de noi și în Ucraina nu mai există niciun loc sigur”, relatează The Times.

Situată în colțul cel mai vestic al Ucrainei, ascunsă în spatele fermecătorilor Munți Carpați și la granița cu Slovacia și Ungaria, Transcarpatia a scăpat de cea mai mare parte a ravagiilor provocate de invazia și bombardamentele rusești.

Însă, în ultimele luni, această zonă, situată în mare parte în regiunea Transcarpatia din Ucraina, s-a trezit implicată într-o campanie electorală oarecum toxică, pe măsură ce Viktor Orban, fostul prim-ministru al Ungariei, a încercat să folosească minoritatea etnică maghiară din regiune ca armă în cursa sa pentru un al cincilea mandat.

Războiul din Ucraina a devenit o temă centrală în campania lui Orban, acesta încercând să-i convingă pe maghiarii din regiune cu drept de vot că un vot pentru adversarul său, Peter Magyar, înseamnă un vot pentru război în detrimentul păcii. Afișele de campanie îl înfățișau pe Magyar ca o caricatură a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost prezentat atât ca opresor al celor 150.000 de etnici maghiari din Ucraina, cât și ca marionetă a forțelor occidentale hotărâte să prelungească războiul.

Magyar l-a învins pe Orban cu o majoritate zdrobitoare pe 12 aprilie și a depus jurământul pe 9 mai, în timpul unui fragil armistițiu de trei zile între Ucraina și Rusia. Imediat ce armistițiul a luat sfârșit, Rusia a lansat un atac de amploare, lovind pentru prima dată orașul Ujhorod, precum și alte orașe mai mici din Transcarpatia, unde se află majoritatea etnicilor maghiari din Ucraina.

„Desigur, s-a întâmplat din cauza schimbării guvernului din Ungaria”, a spus Jimea, în vârstă de 14 ani, elev în orașul Bereg, cu populație majoritară maghiară, sub statuia lui Ferenc Rakoczi, prințul care a obținut independența Ungariei față de Imperiul Habsburgic în secolul al XVIII-lea. „De atunci, nu mă mai simt în siguranță aici”.

Poziția geografică îndepărtată a Transcarpatiei, mai aproape de Berlin decât de linia frontului din Donbas, a făcut ca această regiune să fie întotdeauna o țintă improbabilă pentru Rusia. Cu toate acestea, mulți dintre cei aproximativ 100.000 de maghiari care trăiesc aici consideră că au fost protejați, cel puțin în mod neoficial, de relația strânsă a lui Orban cu Rusia și de statutul său autoproclamat de protector al maghiarilor din afara granițelor țării sale.

Sprijinul acordat lui Orban a fost întotdeauna ridicat în rândul etnicilor maghiari din străinătate, inclusiv în Slovacia, România și Serbia, precum și în Ucraina, precizează sursa citată.

De la alegerea sa în 2010, Orban a eliberat peste un milion de pașapoarte membrilor acestor comunități, permițându-le astfel să voteze pentru el, în timp ce a alocat milioane de euro din banii contribuabililor pentru învățământul în limba maghiară, pensii și centre culturale. Mulți ucraineni l-au votat în ciuda antipatiei sale față de țara în care trăiesc, și nu tocmai din această cauză.

În urma înfrângerii lui Orban, guvernul în exercițiu și-a retras veto-ul asupra unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce Magyar a promis că Ungaria nu va mai bloca acest împrumut și, conform declarațiilor noului ministru de Externe, nu va mai permite ca țara să fie folosită drept „cal troian al Rusiei” în Europa.

În cadrul unei conferințe de presă ținută la Budapesta după prima sa ședință completă a cabinetului, Magyar a condamnat atacul asupra Transcarpatiei într-un limbaj nemaiîntâlnit până acum în discursul lui Orban. „Guvernul maghiar condamnă cu fermitate atacul rus asupra Transcarpatiei, unde trăiesc comunități maghiare”, a declarat el. Ambasadorul rus urma să fie convocat pentru a răspunde la întrebarea: „Când intenționează Vladimir Putin să pună capăt acestui război sângeros pe care l-a declanșat în urmă cu mai bine de patru ani?”.

Liderul de la Kiev a calificat declarația lui Magyar drept un „mesaj important”, adăugând: „Moscova s-a dovedit încă o dată a fi o amenințare comună nu numai pentru Ucraina, ci și pentru țările vecine și pentru Europa în ansamblu”.

Se preconizează că Magyar și Zelenski se vor întâlni la începutul lunii viitoare la Bereg pentru a discuta despre drepturile minorității maghiare, în special în ceea ce privește limba și educația.

„Avem mari speranțe”, a afirmat Zoltan Babjak, primarul orașului Bereg, care s-a întâlnit cu Magyar la Budapesta luna trecută pentru a-i propune această întâlnire. În ciuda isteriei sale publice cu privire la presupusele abuzuri sistematice la care ar fi supuși maghiarii din zonă, Orban nu a vizitat Bereg nici măcar o dată de la invazia rusă din 2022, a remarcat Babjak, deși Zelenski a fost acolo „de multe ori”.

Era Magyar ar putea fi nu doar un nou capitol în relațiile maghiaro-ucrainene, ci „un nou început”, a prevăzut Babjak.

Cu toate acestea, mulți avertizează că Magyar rămâne o necunoscută. El a părăsit partidul Fidesz al lui Orban abia acum doi ani și, până în prezent, a susținut majoritatea pozițiilor Fidesz cu privire la tratamentul maghiarilor din străinătate.

Magyar este de dreapta, dar nu este favorabil Rusiei, prezentând alegerile de luna trecută ca pe un referendum privind viitorul Ungariei: dacă aceasta va rămâne legată de Occident sau se va îndrepta tot mai mult spre Moscova.

Victoria sa a reflectat starea de spirit a populației maghiare, obosită de conflictele cu Bruxelles și dornică să consolideze relația cu UE, relație afectată nu numai de obstrucționismul lui Orban în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei, ci și de regresul democratic și de corupția bazată pe relații de cumetrie.

Attila Csollak, în vârstă de 48 de ani, zidar din Budapesta, a declarat că i s-a umplut inima de bucurie când a văzut steagul UE arborat deasupra Parlamentului Ungariei pentru prima dată în ultimii 12 ani. „Am călătorit în multe țări europene și acolo mă simt ca acasă”, a spus el. „Așa îmi doresc să fie viitorul nostru”.

Orban „i-a atacat pe cei din Ucraina și de la Bruxelles, prezentându-i drept dușmani, pentru a-și atinge propriile scopuri”, a declarat Rudolf, fratele lui Csollak. „Magyar este mult mai uman decât Orban. Orban a fost prietenul agresorului, iar Magyar este un prieten al păcii. Au susținut că Magyar era în favoarea războiului, dar au mințit”.

Botond Feledy, de la Red Snow, o firmă specializată în analiza riscurilor, a avertizat împotriva unei gândiri binare. Partidul Tisza al lui Magyar a triumfat ca partid anti-Orban, nu ca apărător al Ucrainei, a avertizat el. „Am ajuns într-un punct în Ungaria în care Fidesz este pro-rus și anti-Ucraina, în timp ce Tisza este anti-Rusia și anti-Ucraina”, a spus el.

Au apărut deja documente care arată că Rusia a insistat asupra chestiunii drepturilor minorității maghiare în cadrul guvernului Orban, „știind că aceasta era cea mai bună modalitate de a crea o distanță între Budapesta și Kiev”, a afirmat Feledy, însă faptul că Moscova exploatează această chestiune nu înseamnă că ea nu există.

Babjak susține că multe dintre acuzațiile de discriminare la adresa comunității sale sunt false, inclusiv cea conform căreia membrii acesteia ar fi vizați în mod special pentru recrutare. „Este complet fals”, a spus el. Totuși, această idee s-a înrădăcinat în mintea multor oameni din Ungaria.

„Maghiarii care trăiesc în Ucraina nu se bucură de drepturi depline”, a subliniat Anoras Bakro, în vârstă de 75 de ani, un pensionar din Piața Blaha Lujza din Budapesta, care a votat pentru Tisza luna trecută. „Acesta nu este un război al maghiarilor. Nu are nicio legătură cu noi. Maghiarii nu ar trebui să aibă nimic de-a face cu el”.

Ca majoritatea oamenilor, Gabor Nagy, în vârstă de 58 de ani, dorește pur și simplu ca Magyar să se concentreze asupra rezolvării problemelor interne ale Ungariei, nu asupra relațiilor sale externe. „Magyar le-a promis ungurilor că nu va trimite bani în Ucraina. Așa că ne așteptăm să-și respecte promisiunea”, a spus el. „Ai grijă acum”, a intervenit Bakro, „o să fii trimis în Ucraina ca soldat”.

Mulți etnici maghiari din Ucraina își dau seama că tabăra lui Orban le-a exploatat situația, dar forța brută a propagandei sale împotriva rivalului său se reflectă și aici. „Magyar e un drogat”, a spus Jimea. „Și i-a acceptat pe toți homosexualii”.

Un sondaj postelectoral realizat de Consiliul European pentru Relații Externe arată că, pentru majoritatea maghiarilor, sprijinul acordat Ucrainei nu reprezintă o chestiune de sine stătătoare, ci un mijloc de a îmbunătăți relațiile la nivel continental și de a debloca fondurile UE destinate Ungariei, reținute din cauza corupției și a deteriorării statului de drept.

„Magyar va avea sarcina de a îmbunătăți relațiile cu Ucraina”, au scris analiștii de sondaje Piotr Buras și Pawel Zerka. „Dar acest lucru are limitele sale”.

„Cred că avem probleme mult mai urgente pe plan intern”, a declarat Erika Bodor, în vârstă de 55 de ani, vânzătoare de fructe într-o piață din apropierea Pieței Szell Kalman din Budapesta, cunoscută în perioada sovietică sub numele de Piața Moscovei. „Au furat o mulțime de bani. Să rezolvăm mai întâi problema asta, iar despre Ucraina și politica externă putem vorbi mai târziu”.

