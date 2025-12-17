Live TV

Dispozitiv de spionaj, găsit pe un feribot în Franţa. Ministrul francez de Interne avertizează asupra unei „posibile ingerinţe străine”

Data publicării:
masini urca pe feribot in grecia
Foto: Profimedia

Anchetatorii urmăresc pista ingerinţei străine, a asigurat miercuri ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, după descoperirea, pe un feribot în Herault, departament din sudul Franţei, a unui sistem informatic ce putea permite controlul de la distanţă în scopuri de spionaj, relatează AFP.

„Este o chestiune foarte gravă (...) nişte indivizi au încercat să pătrundă într-un sistem de procesare a datelor de pe un vas”, a afirmat Laurent Nunez la Franceinfo.

„Anchetatorii urmăresc în mod evident pista ingerinţei, iată, o ingerinţă străină. În acest moment, ingerinţele străine provin foarte des din aceeaşi ţară”, a adăugat el, fără a dori să dezvăluie mai multe informaţii, dar referindu-se, desigur, la Rusia.

Italia a averizat săptămâna trecută Franţa că sistemul informatic al unui ferbot acostat la Sete (departamentul Herault) s-ar putea să fie infectat cu un dispozitiv rău intenţionat de tip „RAT” (remote access tool), care ar fi putut permite preluarea controlului de la distanţă. Feribotul a fost imobilizat pentru 24 de ore pentru a fi făcute percheziţii.

Doi membri ai echipajului, un leton şi un bulgar, identificaţi de autorităţile italiene, au fost arestaţi şi plasaţi în arest preventiv săptămâna trecută.

Ancheta a fost încredinţată Direcţiei Generale de Securitate Internă (DGSI), specializată în contraspionaj.

Nava, botezată Fantastic, aparţine companiei italiene GNV şi poate transporta puţin peste 2.000 de pasageri pentru croaziere în Marea Mediterană.

