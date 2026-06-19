Dispută în UE pe tema banilor: liderii europeni caută noi surse de venit pentru un buget de 2.000 de miliarde de euro

Liderii Uniunii Europene se vor confrunta vineri pe tema bugetului blocului, întrucât o primă propunere privind cheltuielile UE pentru perioada 2028-2034 - și sursele de finanțare ale acestora - a stârnit critici aspre atât din partea contribuabililor neți la buget, cât și din partea beneficiarilor acestuia. Bugetul UE reprezintă modul în care Uniunea își finanțează toate politicile - de la sprijinirea agricultorilor la egalizarea nivelului de trai în cele 27 de state membre, până la dezvoltarea de noi tehnologii și programele de schimb de studenți. Conform propunerii Comisiei Europene, bugetul pentru perioada 2028-2034 ar trebui să fie de 2 trilioane de euro, anunță Reuters.

Țările mai bogate ale UE contribuie la buget cu mai mult decât primesc din acesta, în timp ce cele mai sărace primesc mai mult decât contribuie. La fiecare șapte ani, cele două grupuri se luptă cu înverșunare pentru a ajunge la un acord unanim, necesar pentru adoptarea bugetului.

Prima propunere de compromis elaborată săptămâna trecută de președinția cipriotă a UE a redus propunerea Comisiei cu 2%, ceea ce nu a fost suficient pentru unii și mult prea mult pentru alții.

De asemenea, aceasta a alocat mai mulți bani în cadrul bugetului pentru agricultori și pentru politicile de coeziune, în detrimentul sprijinului acordat cercetării și inovării, precum și altor domenii, ceea ce a stârnit nemulțumirea țărilor care încearcă să concureze cu industriile din China și Statele Unite. Țările de Jos, un contribuitor net la buget, s-au arătat nemulțumite de primul compromis, deoarece acesta se concentra prea mult pe agricultură și coeziune - considerate cheltuieli tradiționale - în detrimentul noilor provocări legate de apărare și modernizare.

„Propunerea aflată în prezent pe masă nu este deloc suficientă pentru Țările de Jos”, a declarat joi prim-ministrul olandez Rob Jetten.

Spania, care este un beneficiar net mic, dar totuși unul, a avut o opinie diferită, susținând că bugetul este prea mic și că cheltuielile pentru agricultori și coeziune ar trebui ajustate în sus pentru a ține cont de inflație.

„Propunerea este chiar mai inadecvată decât cea propusă inițial de Comisia Europeană și, prin urmare, nu suntem deloc de acord cu ea”, a declarat joi prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez.

Presiunea timpului

Din punct de vedere juridic, guvernele UE trebuie să ajungă la un acord privind bugetul pentru perioada 2028-2034 până la sfârșitul anului 2027. Însă, având în vedere alegerile care vor avea loc anul viitor în Franța, Italia, Polonia, Spania, Grecia, Estonia, Finlanda și Slovacia, ar trebui să se ajungă la un acord până la sfârșitul anului 2026, pentru a nu deveni ostatici ai tuturor campaniilor electorale.

Pentru a contribui la reducerea contribuțiilor naționale ale plătitorilor neți, menținând în același timp ambițiile de cheltuieli ale beneficiarilor neți, liderii UE trebuie să ajungă la un acord cu privire la noi surse de venituri pentru bugetul UE, care să nu provină direct din trezoreriile naționale.

Printre opțiunile propuse, respinse de unele țări și susținute de altele, se numără o parte din veniturile pe care guvernele UE le obțin din vânzarea permiselor de emisii de CO₂ către companii și o parte din taxa aplicată mărfurilor importate în UE care au fost fabricate în țări unde politicile climatice sunt mai puțin stricte decât în UE.

Alte opțiuni de venituri includ o taxă pe deșeurile electronice necolectate, o parte din acciza pe tutun și o contribuție anuală forfetară din partea marilor companii care își desfășoară activitatea și vând în UE. Alte propuneri includ o taxă pe averea extremă, pe serviciile digitale, pe jocurile de noroc online și pe câștigurile de capital din criptoactive.

Deși este puțin probabil ca liderii să ia vineri decizii cu privire la noile surse de venit pe care doresc să le aloce UE, aceștia își vor exprima preferințele pentru a permite viitoarei președinții irlandeze a UE să pregătească o nouă propunere de compromis pentru luna octombrie.

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Editor : C.A.