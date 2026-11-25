Majoritatea eurodeputaţilor au criticat miercuri noua propunere de compromis prezentată recent de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi care prevede o reducere de peste 200 de miliarde de euro a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, ei subliniind că provocările actuale din Europa presupun un buget ambiţios, transmite Agerpres.

Co-raportorul Parlamentului European pentru viitorul cadru financiar multianual, Siegfried Mureşan (grupul PPE), a insistat în intervenţia sa că legislativul UE nu poate susţine propunerea prezentată de Consiliu, argumentând că Uniunea Europeană are nevoie de fonduri pe măsură pentru a-şi proteja cetăţenii, a spori competitivitatea şi a garanta securitatea.

„Parlamentul European va apăra programe puternice, care să sprijine fermierii, pescuitul, securitatea şi competitivitatea noastră”, a spus Mureşan.

Carla Tavares (grupul S&D), de asemenea co-raportor al PE în acest dosar, a declarat că răspunsul Europei la provocările cu care se confruntă „necesită mai multe investiţii comune, nu mai puţine”. „Această propunere de compromis nu poate să presupună reducerea ambiţiilor europene. Avem nevoie de fonduri suficiente şi de un buget ambiţios al UE. Nu putem accepta un buget mai mic de 1% din venitul naţional brut. Nu putem face mai mult cu mai puţin”, a spus eurodeputata portugheză.

Eurodeputatul Patryk Jaki, din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni, a spus că bugetul multianual al UE este „o reţea a dezastrului”, întrucât conţine extrem de multe condiţionalităţi, ce reprezintă practic „calea către eşec”.

Potrivit eurodeputatei Fabienne Keller, reprezentantă a grupului Renew, Parlamentul European nu îşi va da acordul asupra viitorului buget multianual al UE decât dacă acesta va fi unul suficient de ambiţios.

„Aceste propuneri nu merită nici hârtia pe care au fost tipărite”, a afirmat co-lidera grupului Verzilor, Terry Reintke, care a acuzat Consiliul că a propus tăieri exact în domeniile pe care le considera prioritare.

Potrivit lui Joao Oliveira, din grupul Stângii, propunerea Consiliului este contrară dorinţelor cetăţenilor UE. În intervenţia sa, comisarul european buget şi luptă antifraudă, Piotr Serafin, a subliniat că noua propunere a Consiliului European vizează tăieri în domenii esenţiale, precum competitivitatea sau securitatea. El a argumentat că tăierea bugetului UE nu va aduce economii pentru statele membre, întrucât s-ar pierde din sinergia la nivel european.

„Unii pretind că bugetul UE poate creşte capacitatea Europei de a finanţa mai multe proiecte. Dacă vom continua să tăiem, ar trebui să nu mai pretindem că Europa va obţine multe rezultate în domeniile respective. Avem nevoie de un acord asupra priorităţilor concrete pe care le-am stabilit împreună, un acord care ne-ar oferi stabilitate într-o perioadă când este cea mai mare nevoie de ea. Următoarele săptămâni vor fi cruciale”, a spus Serafin.

Noul proiect de compromis prezentat sâmbătă de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, propune o reducere de peste 200 de miliarde de euro a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 (circa 180 de miliarde de euro), reprezentând o scădere de 10,24% faţă de propunerea iniţială făcută de Comisia Europeană în 2025.

Propunerea include introducerea unei noi taxe asupra marilor companii digitale şi se intenţionează să fie analizată şi posibilitatea de impozitare a criptoactivelor.

În poziţia sa privind viitorul buget multianual al UE, adoptată în aprilie, Parlamentul European a cerut o creştere de aproximativ 10% faţă de propunerea iniţială a Comisiei Europene, pentru a sprijini priorităţi esenţiale precum apărarea şi securitatea, competitivitatea şi politicile de coeziune şi agricultură.

Eurodeputaţii au propus, de asemenea, noi surse de venituri pentru bugetul comun, pentru a reduce presiunea asupra contribuţiilor guvernului UE, între care o taxă pe serviciile digitale, o taxă pe jocurile de noroc online, o extindere a mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră şi o taxă pe câştigurile de capital din criptoactive.

Citește și Bugetul UE, noul câmp de luptă al Europei. Ucraina, coeziunea și taxele europene adâncesc diviziunile dintre țările membre

Citește și Ce țară contribuie cel mai mult la bugetul UE. România este al doilea cel mai mare beneficiar

Editor : M.I.