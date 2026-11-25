Cu câteva zile înaintea summitului european din 26-27 noiembrie, statele membre ale UE nu au ajuns la un acord privind viitorul sprijin financiar pentru Ucraina. Deși există un consens larg asupra necesității continuării ajutorului pentru Kiev, persistă divergențe importante privind valoarea finanțării, plata dobânzilor aferente împrumuturilor existente și contribuțiile fiecărei țări. O propunere a Comisiei Europene prevede acordarea unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro în 2027, anunță The Kyiv Independent.

Liderii UE urmează să se întâlnească în perioada 26-27 noiembrie pentru a discuta despre sprijinul financiar pe termen lung acordat Ucrainei și despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028-2034. Înaintea summitului, ambasadorii statelor membre au avut o primă rundă de discuții, pe 24 noiembrie.

Pe masa negocierilor se află o nouă propunere a Comisiei Europene, care prevede acordarea unui împrumut de 45 de miliarde de euro (49 de miliarde de dolari) Ucrainei în 2027, precum și o propunere de compromis înaintată de președintele Consiliului European, António Costa.

Unul dintre statele membre a consemnat în notele transmise capitalei naționale că există o „recunoaștere largă” a necesității unui acord privind finanțarea Ucrainei și că nicio țară nu pare să se opună categoric alocării celor 100 de miliarde de euro prevăzute pentru Kiev în propunerea de buget.

Dincolo de acest consens de principiu, însă, divergențele persistă.

Notele unei alte țări, confirmate de un al doilea stat membru, menționează că Estonia consideră suma de 100 de miliarde de euro (110 miliarde de dolari) drept „un minim absolut”. Pentru unele state, însă, nu este clar ce anume va include această sumă și ce cheltuieli vor fi finanțate separat.

Cea mai recentă propunere de buget prevede că subvențiile pentru acoperirea costurilor împrumuturilor vor fi tratate distinct.

În principiu, bugetul ar urma să aloce 100 de miliarde de euro pentru Ucraina, în timp ce dobânzile aferente altor împrumuturi acordate anterior Kievului de Uniunea Europeană ar urma să fie plătite separat, fără să fie incluse în această sumă.

Cu toate acestea, două seturi de note ale statelor membre arată că Italia și Bulgaria au ridicat semne de întrebare cu privire la acest aspect.

Clarificarea este esențială: în funcție de modul în care vor fi contabilizate aceste cheltuieli, mai mult de jumătate din suma propusă ar putea fi consumată imediat pentru plata dobânzilor aferente datoriei sau ar putea rămâne disponibilă pentru alte forme de sprijin.

O analiză separată a Comisiei Europene, relatată inițial de Kyiv Independent, estimează că 55,4 miliarde de euro vor fi necesare pentru plata dobânzilor aferente împrumuturilor deja acordate Ucrainei în următorul ciclu bugetar.

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Nu este însă clar cum vor fi acoperite separat aceste costuri.

Potrivit notelor privind discuțiile dintre statele membre, Austria s-a opus creării unui instrument special pentru finanțarea acestor dobânzi, deși a pledat pentru un sprijin „robust și multianual” acordat Ucrainei.

Finlanda a susținut poziția Austriei privind necesitatea ca toate statele membre să își intensifice contribuțiile, o idee susținută public și de cancelarul german Friedrich Merz.

Nu toate țările sunt însă de acord cu această abordare.

Statele membre, împărțite în privința împrumuturilor

Ungaria, Cehia și Slovacia au respins propunerea unui împrumut de 90 de miliarde de euro (99 de miliarde de dolari) pentru Ucraina. Diplomații europeni se așteptau ca Bulgaria să se alăture acestui grup de patru state în ceea ce privește cea mai recentă propunere, de 45 de miliarde de euro.

În spațiul public, doar premierul Slovaciei, Robert Fico, și-a exprimat deschis opoziția, afirmând totodată că Ungaria îi împărtășește poziția.

Premierul ceh Andrej Babiš a exclus, de asemenea, posibilitatea ca țara sa să contribuie la noi împrumuturi pentru Ucraina. El și-a exprimat această poziție încă de la ultimul summit al liderilor europeni, din octombrie, înainte de prezentarea celei mai recente propuneri.

Notele consultate de Kyiv Independent conturează însă o imagine mai nuanțată.

Ungaria este descrisă de unul dintre statele membre ca având „rezerve”, în timp ce un alt document arată că atât Ungaria, cât și Cehia consideră că decizia privind participarea la acoperirea costurilor împrumuturilor acordate Ucrainei trebuie să le revină șefilor de guvern.

Aceleași două state sunt menționate și în legătură cu pozițiile exprimate de Grecia și Slovenia, deși documentele nu clarifică pe deplin natura rezervelor acestora.

Anterior, Friedrich Merz a sugerat că cele două chestiuni ar trebui tratate împreună, iar în cadrul reuniunii din 24 noiembrie, această poziție ar fi fost susținută în mod vocal de Suedia.

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În ceea ce privește calendarul unui posibil acord, sfârșitul anului 2026 pare să rămână termenul-limită agreat de statele membre.

Uniunea Europeană dorește să evite ca negocierile privind bugetul și sprijinul pentru Ucraina să devină teme centrale în campaniile electorale din mai multe state membre, înaintea alegerilor programate în 2027.

Cu toate acestea, Franța ar fi avertizat, în cadrul reuniunii din 24 noiembrie, că presiunea politică de la Paris crește și că există tot mai puțină disponibilitate pentru acceptarea unui acord înaintea alegerilor prezidențiale din aprilie.

Dacă negocierile se prelungesc până în ianuarie, un acord înaintea scrutinului prezidențial francez nu va mai fi posibil, potrivit poziției exprimate de Paris.