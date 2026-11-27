Polonia solicită aliaților din NATO să ia în considerare interceptarea rachetelor rusești încă deasupra teritoriului ucrainean, înainte ca acestea să pătrundă în spațiul aerian al Alianței. Propunerea vine după ce trei rachete de croazieră rusești au ajuns pe teritoriul polonez, la 20 noiembrie. Într-o analiză publicată joi, 26 noiembrie, TVP World avertizează că reticența NATO de a reacționa mai ferm, din teama unei confruntări directe cu Moscova, ar putea crea precedente periculoase și ar putea încuraja noi provocări ale Rusiei.

Disputa privind apărarea spațiului aerian al NATO s-a intensificat după incidentele produse în apropierea frontierei dintre Polonia și Ucraina.

Pe 20 noiembrie, trei rachete de croazieră rusești Kh-101 au pătruns în spațiul aerian polonez și au căzut în sud-estul țării, în timpul unui atac de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei.

Nu au fost raportate victime, însă incidentele au provocat îngrijorare în rândul autorităților de la Varșovia și au ridicat întrebări privind eficiența sistemelor de apărare antiaeriană ale NATO.

Premierul polonez Donald Tusk a caracterizat evenimentele drept o posibilă provocare deliberată a Moscovei. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat încălcarea spațiului aerian, dar a precizat că Alianța nu stabilise dacă aceasta fusese intenționată.

Polonia vrea interceptarea rachetelor înainte să intre pe teritoriul NATO

Potrivit Bloomberg, Varșovia a propus aliaților să analizeze posibilitatea doborârii rachetelor rusești aflate deasupra Ucrainei, atunci când traiectoria acestora indică faptul că se îndreaptă spre teritoriul NATO.

Propunerea a fost prezentată luni, 23 noiembrie, în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre ale Alianței, organizată la Bruxelles.

Unele state ar fi manifestat deschidere față de idee, însă discuțiile sunt preliminare și nu a fost adoptată nicio decizie.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a susținut că interceptarea unei rachete care amenință teritoriul polonez, înainte ca aceasta să traverseze frontiera, ar putea fi justificată prin dreptul la autoapărare.

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Oficialul consideră că o asemenea operațiune ar putea avea loc și la solicitarea Ucrainei, pe teritoriul căreia ar urma să fie interceptată racheta.

Problema principală este însă riscul unei confruntări militare directe între NATO și Rusia.

Deși operațiunea ar avea un caracter defensiv, distrugerea unor rachete rusești în spațiul aerian ucrainean ar reprezenta o schimbare importantă a modului în care Alianța participă la protejarea teritoriului vecin.

Ministerul polonez al Apărării: NATO nu susține, deocamdată, propunerea

Adjunctul ministrului polonez al Apărării, Cezary Tomczyk, a recunoscut că există obstacole importante în calea unei asemenea decizii.

Acesta a declarat că NATO nu este favorabilă, în prezent, interceptării rachetelor rusești deasupra Ucrainei, deoarece o asemenea măsură ar crea numeroase complicații.

Tomczyk a amintit că propuneri similare au mai fost discutate în trecut, dar Alianța a decis că nu poate aplica o asemenea procedură.

Orice schimbare majoră privind operațiunile militare în spațiul aerian ucrainean ar necesita acordul tuturor statelor membre.

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Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a prezentat o poziție ceva mai nuanțată.

Potrivit acestuia, disponibilitatea aliaților de a discuta interceptarea rachetelor înaintea intrării lor în spațiul NATO a crescut, dar nu există încă un consens.

Oficialul a subliniat că Polonia nu poate desfășura singură o asemenea operațiune, fără sprijinul Alianței.

De ce nu au fost doborâte cele trei rachete care au intrat în Polonia

Incidentul din 20 noiembrie a scos la iveală dificultățile operaționale cu care se confruntă apărarea aeriană a NATO.

În timpul atacului rusesc asupra Ucrainei, două avioane F-16 poloneze și două aeronave Gripen suedeze au fost ridicate de la sol pentru interceptarea obiectelor suspecte.

Unul dintre piloții suedezi a primit autorizația condiționată de a doborî o rachetă identificată preliminar drept un Kh-101.

Pilotul nu a deschis însă focul, deoarece condițiile meteorologice extrem de dificile au împiedicat confirmarea pozitivă a țintei.

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Generalul Ireneusz Nowak, comandantul operațional al Forțelor Armate Poloneze, a explicat că identificarea nu a putut fi realizată nici vizual, nici cu ajutorul sistemelor electro-optice ale avionului.

În aceste condiții, racheta nu a fost interceptată.

Episodul a ridicat întrebări privind regulile de angajare și capacitatea aeronavelor NATO de a neutraliza amenințările în condiții de vizibilitate redusă.

Polonia pregătește o zonă de interdicție aeriană la frontiera cu Ucraina

Separat de propunerea privind interceptarea rachetelor deasupra Ucrainei, autoritățile poloneze pregătesc instituirea unei zone de restricție a zborurilor de-a lungul frontierei estice.

Potrivit ministrului adjunct Cezary Tomczyk, zona ar urma să aibă o lățime de câțiva kilometri până la câteva zeci de kilometri.

Măsura ar permite forțelor poloneze să identifice și să intercepteze mai rapid obiectele care pătrund neautorizat în spațiul aerian.

Autoritățile intenționează ca noile reguli să intre în vigoare până la sfârșitul lunii decembrie 2026 sau la începutul lunii ianuarie 2027.

Polonia a introdus deja o procedură care permite identificarea pozitivă a țintelor pe baza informațiilor radar și a altor date disponibile, fără să fie necesară în toate situațiile confirmarea vizuală.

Schimbarea urmărește să reducă întârzierile în luarea deciziilor de interceptare, în special în cazul rachetelor și dronelor care pot traversa rapid frontiera.

NATO trimite un avion AWACS pentru supravegherea spațiului aerian polonez

În urma incidentelor, NATO a decis să pună la dispoziția Poloniei un avion de supraveghere și avertizare timpurie AWACS.

Aeronavele de acest tip sunt echipate cu radare capabile să monitorizeze spațiul aerian pe distanțe mari și să transmită informații către centrele de comandă și avioanele de interceptare.

Decizia a fost luată luni, 23 noiembrie, în cadrul consultărilor dintre statele membre.

Alianța analizează și posibilitatea suplimentării mijloacelor de apărare aeriană desfășurate pe flancul estic.

Totuși, specialiștii avertizează că simpla prezență a unor avioane suplimentare nu rezolvă toate problemele.

Rachetele de croazieră care zboară la altitudine joasă pot fi dificil de identificat, iar interceptarea lor necesită integrarea radarului, sistemelor antiaeriene și aeronavelor de luptă.

Marcin Zaborowski, editor pentru afaceri europene la TVP World, consideră că incidentele recente au evidențiat vulnerabilități care necesită o reevaluare a capacităților NATO.

Riscul pentru NATO: Rusia ar putea interpreta prudența Alianței drept o vulnerabilitate

Analiza semnată de Stuart Dowell în TVP World atrage atenția asupra unei dileme strategice.

Pe de o parte, NATO încearcă să evite o confruntare directă cu Rusia, care ar putea transforma războiul din Ucraina într-un conflict militar mai amplu.

Pe de altă parte, autorul avertizează că reacțiile limitate în fața încălcărilor repetate ale spațiului aerian ar putea permite Moscovei să testeze în continuare apărarea și determinarea statelor membre.

Polonia a avertizat anterior că Rusia ar putea desfășura atacuri hibride sau incursiuni cu drone și rachete, prezentând ulterior incidentele drept accidente.

În septembrie, premierul Donald Tusk a susținut că un asemenea scenariu ar putea urmări slăbirea încrederii în capacitatea NATO de a răspunde colectiv unei amenințări.

Aceste afirmații reprezintă evaluări ale autorităților poloneze privind intențiile Rusiei. NATO nu a confirmat că toate incursiunile recente au fost deliberate.

O decizie cu implicații pentru întregul flanc estic, inclusiv România

Dezbaterea privind interceptarea rachetelor rusești deasupra Ucrainei are relevanță și pentru alte state NATO aflate în apropierea conflictului.

România și țările baltice se confruntă, la rândul lor, cu riscuri asociate atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene și cu incidente în care drone sau fragmente de proiectile ajung în apropierea frontierelor.

Un eventual acord NATO privind interceptarea preventivă a amenințărilor aeriene ar putea modifica regulile defensive aplicate pe întregul flanc estic.

O astfel de decizie ar necesita însă clarificarea condițiilor în care poate fi deschis focul, a responsabilității militare și a riscurilor de escaladare.

Deocamdată, propunerea Poloniei nu a fost aprobată. Discuțiile arată însă că incidentele repetate de la frontiera ucraineană determină statele NATO să reanalizeze dacă actualele măsuri defensive sunt suficiente pentru protejarea teritoriului Alianței.

Editor : Sebastian Eduard