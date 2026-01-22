Live TV

zelenski davos
Volodimir Zelensmi, la Forumul Economic de la Davos, 22 ianuarie 2026. Foto: Profimedia

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit, joi, la Davos, cu preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că „documentele menite să pună capăt războiului (n.r. cu Rusia) sunt aproape gata” şi că Ucraina „lucrează cu sinceritate deplină” pentru a pune capăt conflictului, relatează The Guardian. El a anunţat că la sfârşitul săptămânii va avea loc o întâlnire de natură tehnică între delegaţiile Ucrainei, SUA şi Rusiei, o formulă de negociere organizată în premieră.

El a spus că şi „Rusia trebuie să fie pregătită să pună capăt acestui război” şi a repetat apelul său de a creşte presiunea asupra Moscovei.

Zelenski a precizat că întâlnirile sale cu Trump şi cu europenii s-au concentrat pe protejarea spaţiului aerian al Ucrainei.

El a reiterat apelul său către Europa, pe care nu s-a ferit să o critice pentru lipsa de acţiune: „Ordinea mondială provine din acţiune, iar noi avem nevoie doar de curajul de a acţiona fără ezitare. Acum, nu mai există mâine. Să punem capăt acestei zile a cârtiţei”, a spus liderul ucrainean.

Zelenski a explicat că delegaţia SUA a aşteptat să se deplaseze la Moscova pentru a discuta mai întâi cu el. El a anunţat că la sfârşitul acestei săptămâni vor avea loc în Emiratele Arabe Unite întâlniri trilaterale tehnice între Ucraina, SUA şi Rusia şi a precizat că va fi prima întâlnire trilaterală de acest gen, spunând că speră ca Rusia să fie pregătită pentru compromisuri, ceea ce va duce la sfârşitul războiului.

Zelenski a declarat că a avut o întâlnire „bună” cu Trump şi că speră că se îndreaptă spre pace. Însă, a atras el atenţia, „ultimul kilometru” este întotdeauna „foarte dificil”.

„În timpul oricărui dialog cu orice preşedinte, trebuie să apăr interesele ţării mele. De aceea, dialogul poate că nu este simplu, dar astăzi a fost. A fost pozitiv”, a spus el.

„O întâlnire fructuoasă cu preşedintele SUA - productivă şi substanţială. Am discutat despre activitatea echipelor noastre, iar practic în fiecare zi au loc întâlniri sau comunicări. Documentele sunt acum şi mai bine pregătite. Astăzi am vorbit şi despre apărarea aeriană a Ucrainei. Întâlnirea noastră anterioară cu preşedintele Trump a contribuit la consolidarea protecţiei spaţiului nostru aerian şi sper că şi de data aceasta o vom consolida şi mai mult. I-am mulţumit pentru pachetul anterior de rachete de apărare aeriană şi i-am cerut unul suplimentar. Pentru protejarea vieţilor, rezilienţa noastră şi eforturile noastre diplomatice comune. Vă mulţumesc!”, a scris Zelenski pe X

”NU” pentru Groenlanda: 41 din 41 de țări au votat împotrivă! ”Sunt șocat! Nicio explicație”. SUA, arătate cu degetul
