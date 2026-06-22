Doi copii, găsiți morți într-o mașină din Franța, în plină caniculă. Temperaturile au atins niveluri record

Doi copii de doi și patru ani au fost găsiți morți, luni după-amiază, într-o mașină parcată într-o zonă rezidențială din sudul Franței. Anchetatorii iau în calcul ca decesul să fi fost provocat de temperaturile extreme, în timp ce țara traversează unul dintre cele mai severe episoade de caniculă din istorie, informează AFP și Agerpres.

„Cauzele morţii urmează să fie stabilite, însă ipoteza caniculei este cea luată în calcul cu prioritate”, a declarat procurorul-şef din Carpentras, Hélène Mourges.

Mama celor doi copii a fost preluată de serviciile de urgenţă şi nu a fost încă audiată, a precizat aceasta.

Pompierii francezi au anunţat că au descoperit „doi copii în stop cardiovascular”, după ce au primit un apel în jurul orei 13:20.

Franţa se confruntă cu un val de căldură din cauza căruia 49 dintre departamentele sale, adică jumătate din ţară, au fost plasate sub incidenţa unui cod roşu de caniculă, nivelul maxim de alertă, stabilindu-se astfel un record. Institutul Météo-France a prognozat că luni va fi „cea mai caldă zi măsurată vreodată de meteorologi în Franţa, dintre toate lunile anului”. În total, peste 90% din populaţia franceză va fi afectată de acest val de căldură.

Actualul val de caniculă, al doilea din 2026, după primul episod de căldură extremă din luna mai, este de o intensitate „excepţională, similară celei din august 2003”, care a provocat aproape 15.000 de decese în Franţa, „dar cu o durată încă incertă”, potrivit Météo-France.

Duminică, 21 iunie, trei persoane în vârstă au murit în locuinţele lor din departamentul Gironde, din sud-vestul Franţei, din cauza căldurii extreme, potrivit Prefecturii locale. Cel puţin 13 persoane s-au înecat în weekendul trecut în Franţa, potrivit Protecţiei Civile din această ţară.

Editor : Ș.A.